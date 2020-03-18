Носители русского языка без собеседования
20:55. 18 марта 2020 121 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Сегодня вступил в силу обновленный закон о гражданстве, где жители Украины и Белоруссии желающие получить статус носителя русского языка могут это сделать без собеседования, просто по факту свободного владения языком. Очередное упрощение процедуры.
Носитель русского языка (НРЯ) – это статус иностранного гражданина. Статус носителя русского языка дает иностранцам право получить вид на жительство и гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
«Носитель русского языка», по сути, является государственной программой, по которой можно получить вышеуказанный статус. Эта программа была создана для помощи тем, кто живет в зарубежных странах, но говорит на русском языке и хочет переехать жить в Россию.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5719697.html