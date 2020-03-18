Носители русского языка без собеседования

Сегодня вступил в силу обновленный закон о гражданстве, где жители Украины и Белоруссии желающие получить статус носителя русского языка могут это сделать без собеседования, просто по факту свободного владения языком. Очередное упрощение процедуры.– это статус иностранного гражданина. Статус носителя русского языка дает иностранцам право получить вид на жительство и гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.«Носитель русского языка», по сути, является государственной программой, по которой можно получить вышеуказанный статус. Эта программа была создана для помощи тем, кто живет в зарубежных странах, но говорит на русском языке и хочет переехать жить в Россию.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5719697.html