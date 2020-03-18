Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Метод газоразрядной визуализации (эффект Кирлиана). Яновская Елена Евгеньевна.

15:47. 18 марта 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Яновская Елена Евгеньевна, ведущий специалист диагностики по методу ГРВ.
«Метод газоразрядной визуализации (ГРВ — эффект Кирлиан). Необычные исследования. Опыт 20 лет.

4 и 5 января 2020 года в Санкт-Петербурге состоялась Первая всероссийская конференция “Мы и будущее” под лозунгом
“Управление вероятностью в состоянии полной неопределенности”

Вас приветствует Клуб Искателей Достоверных Знаний “Ла-До-Га” из Санкт-Петербурга.

Лектора Клуба высказывают самые разнообразные точки зрения на настоящее, прошлое и будущее.

Давайте ЛАДИТЬ МИР вместе!

—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#Кирлиан #Грв #ЕленаЯновская #Ладога

#кирлиан #грв #яновская #ладога #елена

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fxVGAD6SsF8

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Эффект Кирлиан (подробно)
... для исследования биологических объектов методом газоразрядной визуализации с прямым вводом газоразрядных изображений в компьютер... дневника Кирлиан). В настоящее время метод газоразрядной визуализации (эффект Кирлиан) является одним из немногих...
Газоразрядная визуализация биоэлектрографии
Газоразрядная визуализация биоэлектрографии Георгий Романович ... метод газоразрядной визуализации (ГРВ) - биоэлектрографический способ мгновенной диагностики, основанный на эффекте ...помощью постоянно воспроизводимых снимков газоразрядных изображений с десяти ...
Остановить нравственное растление...
...нашей жизни – везде применяются методы направленного воздействия на сознание ... небезопасных по своей сути методов и средств, направленных против.... Левашов и др.), новых методов (газоразрядной визуализацииэффект Кирлиана; спектральный анализ и др...
Ольга Храповицка. Доклад о Телегонии [2012, РОД ВЗВ]
..., Н. Левашов и др.), новых методов (газоразрядной визуализацииэффект Кирлиана; спектральный анализ и др...
Бессмертие души — эксперименты доктора технических наук Константина Короткова.
...конференциях. Разработанный профессором Коротковым метод газоразрядной визуализации (ГРВ) и созданный программно... дали новое развитие эффекту Кирлиан. Метод позволяет наблюдать изменение ...в окружении цветной ауры. Эффект имеет практическое значение. ...
Позабытые достижения науки
...ауры» на фотопластинке. Свой метод он назвал «газоразрядной визуализацией». А в последствии, ...-Иодко пошёл дальше, изобретя «метод регистрации энергии, испускаемой живым организмом... можно считать и так называемый "эффект Кирлиана" или "биоэлектрографию", что...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)