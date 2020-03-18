Мафиози Ваха Агаев попал Госдуму, купив место у Зюганова

Партия КПРФ уже давно стала коррумпированным сборищем алчных мошенников, забивших на проблемы рабочего класса и продвигающих через партию исключительно свои интересы. Во главе всего этого бардака стоит Геннадий Зюганов, который, собственно, и набрал в партию подобных нерадивых «коммунистов».

Сам Зюганов, несмотря на преклонный возраст, ещё не совсем выжил из ума, и берет в свои ряды всевозможных негодяев не просто так. Дело в том, что с давних времён главный коммунист освоил простейшую и безотказную схему заработка на КПРФ. Он продаёт места в партии всем, кто готов выложить кругленькую сумму.

Например, чеченский бизнесмен Ваха Агаев ещё с 2003 года пытался залезть в Госдуму. Удалось ему это только в 2011 году, когда он был избран в нижнюю палату парламента. В 2016 году Агаева включили уже в общефедеральную часть партийного списка КПРФ, что гарантировало прохождение в парламент. Примечательно, что перед этим несколько компаний, связанных с бизнесменом, пожертвовали партии приличные суммы.

Агаев лез в политику не из-за желания служить народу, а для того, чтобы продвигать интересы своего бизнеса. Об этом свидетельствует его непродуктивность на занимаемой должности. За 5 лет работы в Госдуме Ваха ни разу не вышел на трибуну с публичным выступлением. Кроме того, он зачастую вовсе прогуливает заседания.

Стоит отметить, что называться бизнесменом Агаев не заслужил. Ведь его «бизнес» всегда был связан с мошенничеством. Не говоря уж о том, что, будучи народным избранником, он в принципе не может заниматься предпринимательской деятельностью.

Представитель КПРФ и его сын, бывший депутат Госдумы Бекхан, являются владельцами фирмы «Юг-Нефтепродукт» и после второй чеченской кампании яро выступают за экспорт кавказской нефти. А депутат от Дагестана Умахан Умаханов продвигает интересы ГК «Сумма» братьев Магомедовых: при содействии Умаханова приняли законопроект, облегчающий процедуру проведения экспертизы проектной документации в интересах бизнесменов.

Получается, что, оказавшись в Госдуме, Агаев из мошенника перерос в самого настоящего мафиози, организовавшего целый преступный синдикат. Очевидно, что времени на выполнение должностных обязанностей у него просто не остаётся.