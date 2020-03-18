Главная » Политика

Мафиози Ваха Агаев попал Госдуму, купив место у Зюганова

14:46. 18 марта 2020 74 просмотра 5 коммент. Опубликовал:

Партия КПРФ уже давно стала коррумпированным сборищем алчных мошенников, забивших на проблемы рабочего класса и продвигающих через партию исключительно свои интересы. Во главе всего этого бардака стоит Геннадий Зюганов, который, собственно, и набрал в партию подобных нерадивых «коммунистов».

213862_800.jpg

Сам Зюганов, несмотря на преклонный возраст, ещё не совсем выжил из ума, и берет в свои ряды всевозможных негодяев не просто так. Дело в том, что с давних времён главный коммунист освоил простейшую и безотказную схему заработка на КПРФ. Он продаёт места в партии всем, кто готов выложить кругленькую сумму. 

Например, чеченский бизнесмен Ваха Агаев ещё с 2003 года пытался залезть в Госдуму. Удалось ему это только в 2011 году, когда он был избран в нижнюю палату парламента. В 2016 году Агаева включили уже в общефедеральную часть партийного списка КПРФ, что гарантировало прохождение в парламент. Примечательно, что перед этим несколько компаний, связанных с бизнесменом, пожертвовали партии приличные суммы.

Агаев лез в политику не из-за желания служить народу, а для того, чтобы продвигать интересы своего бизнеса. Об этом свидетельствует его непродуктивность на занимаемой должности. За 5 лет работы в Госдуме Ваха ни разу не вышел на трибуну с публичным выступлением. Кроме того, он зачастую вовсе прогуливает заседания.

Стоит отметить, что называться бизнесменом Агаев не заслужил. Ведь его «бизнес» всегда был связан с мошенничеством. Не говоря уж о том, что, будучи народным избранником, он в принципе не может заниматься предпринимательской деятельностью.

Представитель КПРФ и его сын, бывший депутат Госдумы Бекхан, являются владельцами фирмы «Юг-Нефтепродукт» и после второй чеченской кампании яро выступают за экспорт кавказской нефти. А депутат от Дагестана Умахан Умаханов продвигает интересы ГК «Сумма» братьев Магомедовых: при содействии Умаханова приняли законопроект, облегчающий процедуру проведения экспертизы проектной документации в интересах бизнесменов.     

Получается, что, оказавшись в Госдуме, Агаев из мошенника перерос в самого настоящего мафиози, организовавшего целый преступный синдикат. Очевидно, что времени на выполнение должностных обязанностей у него просто не остаётся.

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кто нами правит? [Обманутая Россия]
.... Народ поставлен перед выбором либо купить еду, либо платить за ЖКХ...
Новым ректором Высшей школы экономики назначен Александр Дугин. (Сатира)
Указом министерства образования от 28 ноября 2019 года ректором Высшей школы экономики (ВШЭ) назначен профессор, доктор политических наук, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин. Новый ректор сделал ряд заявлений, касающихся дальнейшей...
СЕНСАЦИОННОЕ Обращение Президента Российской Федерации Д.А.Медведева к гражданам страны (Президент просит о помощи?)
Дорогие соотечественники, Граждане России, я Д.А.Медведев, избранный вами Президент великой Страны, обращаюсь к Вам, как один из Вас, как простой гражданин, которому выпал шанс, представилась исключительная возможность, сделать для своей Страны и её ...
Александр Невзоров ставит попа на место
20.10.2010 10:22 То, о чем нельзя было говорить вслух не нарвавшись на "282-ю русскую" статью, озвучено в прямом эфире 5 канала (г.Санкт-Петербург)  на передаче "Открытая студия: Отдадим всё церкви?" Александром Невзоровым. В программе на тему ...
«Аллах акбар» в Кантемировской дивизии. Весь мир смотрит это видео
... в начале июля, а запись попала в Сеть лишь 10 августа...
Духовник всея Руси оказался невеждой
В конце прошлого года главный поп России опять оскандалился. В этот ... невероятным. На один денарий можно купить целый воз свежих сельдей, которые...

5 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)