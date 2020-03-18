Мафиози Ваха Агаев попал Госдуму, купив место у Зюганова
Партия КПРФ уже давно стала коррумпированным сборищем алчных мошенников, забивших на проблемы рабочего класса и продвигающих через партию исключительно свои интересы. Во главе всего этого бардака стоит Геннадий Зюганов, который, собственно, и набрал в партию подобных нерадивых «коммунистов».
Сам Зюганов, несмотря на преклонный возраст, ещё не совсем выжил из ума, и берет в свои ряды всевозможных негодяев не просто так. Дело в том, что с давних времён главный коммунист освоил простейшую и безотказную схему заработка на КПРФ. Он продаёт места в партии всем, кто готов выложить кругленькую сумму.
Например, чеченский бизнесмен Ваха Агаев ещё с 2003 года пытался залезть в Госдуму. Удалось ему это только в 2011 году, когда он был избран в нижнюю палату парламента. В 2016 году Агаева включили уже в общефедеральную часть партийного списка КПРФ, что гарантировало прохождение в парламент. Примечательно, что перед этим несколько компаний, связанных с бизнесменом, пожертвовали партии приличные суммы.
Агаев лез в политику не из-за желания служить народу, а для того, чтобы продвигать интересы своего бизнеса. Об этом свидетельствует его непродуктивность на занимаемой должности. За 5 лет работы в Госдуме Ваха ни разу не вышел на трибуну с публичным выступлением. Кроме того, он зачастую вовсе прогуливает заседания.
Стоит отметить, что называться бизнесменом Агаев не заслужил. Ведь его «бизнес» всегда был связан с мошенничеством. Не говоря уж о том, что, будучи народным избранником, он в принципе не может заниматься предпринимательской деятельностью.
Представитель КПРФ и его сын, бывший депутат Госдумы Бекхан, являются владельцами фирмы «Юг-Нефтепродукт» и после второй чеченской кампании яро выступают за экспорт кавказской нефти. А депутат от Дагестана Умахан Умаханов продвигает интересы ГК «Сумма» братьев Магомедовых: при содействии Умаханова приняли законопроект, облегчающий процедуру проведения экспертизы проектной документации в интересах бизнесменов.
Получается, что, оказавшись в Госдуме, Агаев из мошенника перерос в самого настоящего мафиози, организовавшего целый преступный синдикат. Очевидно, что времени на выполнение должностных обязанностей у него просто не остаётся.
посмотрите на новых представителей в ГД,интервью Шнура Тине Канделаки ,вот зачем купили этот фрукт-что народ совсем тупой:https://trinixy.ru/190509-sergey-shnurov-zaglyanul-na-intervyu-k-tine-kandelaki-i-teper-ego-karera-mozhet-byt-pod-voprosom.html
https://www.youtube.com/watch?v=AZehAMfzcWA
Что не так?
Можно подумать, что остальные депутаты пошли туда из чисто патриотических порывов…
А это говорит о состоянии стада.” Ему с три короба наврёшь , – и делай с ним, что хошь!”
Так люди разные.
Страна большая
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По Тверской, по улице, ходят девки-умницы,
Лимита залетная, толпы фирмачей.
Ездят тачки разные, Мерседесы с Маздами,
В них сидят красавицы-жены москвичей.
Просят денег нищие грязными ручищами,
Их снимает камерой крохотный джапэн.
Носят флаги красные коммунисты разные,
И бушуют митинги у Кремлевских стен.
Плавают кораблики по Москва-реке,
Кто в метро, на фабрики, кто в офис в БМВ.
Кто опохмеляется, кто кросс бежит с утра,
Кому чего здесь нравится веселая Москва.