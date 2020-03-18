Коронавирус 2019-nCoV
16:29. 18 марта 2020 117 просмотров Один комментарий Опубликовал: Ликвидатор
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Горизонт над океанской гладью завораживает, и я совершаю путешествие за путешествием, подобно безумцу, что ведро за ведром вычерпывает чёрную воду родника, чтобы схватить луну.
Уважаемый Ликвидатор, ещё один такой, безобразно отформатированный текст и перейдёте в беззаботные авторы.