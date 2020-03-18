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Как это объяснить? Бойня за высоту на Зайцевой горе.Военная история Великой отечественной Войны

11:01. 18 марта 2020 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GiJHy2ETmcQ

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