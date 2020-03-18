Как англичане хотели захватить русскую Аляску

Мы уже рассказывали, как власти Российской империи продавали Аляску, почему это произошло, сколько это стоило и куда пошли вырученные деньги. Так вот, оказывается, на этот лакомый кусочек Северной Америки претендовали не только США, но и Великобритания.

Далекий российский край

Одним из серьезных доводов о продаже Аляски было опасение, что в случае войны Россия не сможет удержать ее, а англичане легко захватят. Опасения начали обретать реальную силу в годы Крымской войны 1853-1856 годов. Тогда союзный флот попытался нанести удар по нашим самым крайним восточным землям. В тот раз отбились, но звоночек прозвенел, да и Русско-американской компании с каждым годом становилось все труднее управлять Аляской. Правда, в этот раз удалось договориться о нейтралитете с британской Компанией Гудзонова залива – основным хозяином Канады.

Первые контакты

В 1825 году была заключена конвенция между Россией и Англией о разграничении владений в Северной Америке. Была установлена граница, которая разделяла сферы влияния обеих стран, были определены правила торговли в Северной Америке и правила судоходства. Русские и английские суда имели одинаковые льготы. Специальные правила регулировали также эксплуатацию рыбных промыслов для подданных обеих стран.

Кажется, все было сделано по справедливости и по правилам, которые активно применялись в XIX веке, но оказалось, что Британская империя была не прочь увеличить свои территории. Причем своих желаний британцы не стеснялись: если нельзя по-честному, можно попробовать обойти даже уже принятые решения. И здесь традиционно на первый план выходят обман, насилие и двурушничество. Англию в регионе представляла Компания Гудзонова залива. Она в течение нескольких столетий контролировала рынок пушнины, самостоятельно принимала решения, а в некоторых регионах, по сути, являлась единственным правительством. В своем продвижении на запад компания столкнулась со сферой влияния Русско-американской компании. Со временем отношения между русскими и англичанами сильно испортились. В самой же Англии была развернута ураганная русофобская кампания. Лондонская пресса представляла русские поселениями военизированными, а Новоархангельск – мощной крепостью, угрожающей интересам Великобритании. Население постоянно запугивалось, что русские вот-вот захватят Сан-Франциско. Британские дипломаты заявляли, что все инциденты могут привести к началу войны. Оголтелая русофобская кампания в прессе продолжалась вплоть до Крымской войны. Подобные подковерные козни Туманного Альбиона русские именовали фразой «англичанка гадит», которая употреблялась и в фольклоре, и в прессе тех лет, стала устойчивым выражением и сохранилась в русском лексиконе вплоть до наших дней.

Все средства хороши…

На материке англичане всячески пытались вытеснить русских. Они повсеместно основывали свои форты и торговые точки рядом с старыми русскими факториями, а когда это не принесло успеха, стали натравливать местные племена на русских. А ещё против Русско-американской компании использовали хорошо известные современному читателю санкции. Именно на них жаловался тогдашний директор компании Фердинанд Петрович Врангель. Он отмечал, что они несправедливы в высшей степени. К сожалению, англичане в то время были сильнее, и это тоже повлияло на то, что России пришлось оставить Аляску. Опасный актив был выставлен на торги и продан США за 7,2 млн долларов золотом. Россией была получена прибыль, англичане в итоге остались ни с чем, а две англосаксонские страны стали косо смотреть друг на друга.

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Источник: https://nstarikov.ru/kak-anglichane-hoteli-zahvatit-russkuju-aljasku-114031