Как 12-летний мальчик с Волыни разворачивает историю современной Украины
10:45. 18 марта 2020 183 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Сколько лет длится отрезвление общества? Сколько людям надо времени, сколько событий должно произойти, чтобы народ осознал суть изменений во власти? Год? Вряд ли. Пять? Сложно сказать – судя по России ельцинского периода, времени надо больше. Где-нибудь в районе десятилетия.
Хотя развивающаяся информатизация общества должна позволить сократить это десятилетие. Будем надеяться, что отрезвление народа Украины действительно начинает зарождаться.
Хотя развивающаяся информатизация общества должна позволить сократить это десятилетие. Будем надеяться, что отрезвление народа Украины действительно начинает зарождаться.
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