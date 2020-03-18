Как 12-летний мальчик с Волыни разворачивает историю современной Украины

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Сколько лет длится отрезвление общества? Сколько людям надо времени, сколько событий должно произойти, чтобы народ осознал суть изменений во власти? Год? Вряд ли. Пять? Сложно сказать – судя по России ельцинского периода, времени надо больше. Где-нибудь в районе десятилетия.Хотя развивающаяся информатизация общества должна позволить сократить это десятилетие. Будем надеяться, что отрезвление народа Украины действительно начинает зарождаться.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4934342.html