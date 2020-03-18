Аркадий Мамонтов – Алекс Джонс: Кто управляет американскими СМИ?

Съемочная группа Студии Аркадия Мамонтова побывала в редакции одного из самых неоднозначных журналистов США – Алекса Джонса. Одни называют его патриотом и правдорубом, другие считают конспирологом. Алекс Джонс снимал фильмы-расследования о Бильдербергском клубе, о Тайном мировом правительстве, о манипуляциях Голливуда. Он выступает против политики Уолл-стрит и глобалистов, борется за традиционные семейные ценности.

Кто руководит всеми СМИ Америки? Откуда истоки современных конфликтов и русофобии? Чего добиваются те, кто пытается управлять всем миром, стравливая страны и народы?

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