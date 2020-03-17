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Запрет на перемещение, Героизм Ротенберга, Сбербанк и тюрьмы // Галопом по Европам #173

19:39. 17 марта 2020 119 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- 18 марта Россия может полностью закрыть границы;
- Макрон объявил о полном закрытии границ Евросоюза и стран Шенгенской зоны на 30 дней;
- Нынешний кризис переживут лишь немногие американские компании по добыче сланцевой нефти;
- Рубль немного окреп на новостях о выделении 300 миллиардов на борьбу с коронавирусом;
- Вспышки коронавируса в целом ряде стран связаны с религиозными общинами;
- Коллекторы составили рейтинг регионов-должников;
- В Совфеде рассматривают законопроект о создании института частных судебных приставов;
- А РИА-новости – посчитали количество безработных в стране. Их 3,5 миллиона, средний возраст – 37 лет;
- Ротенберг получил звание героя Труда;
- Сбербанк начал привлекать к работе осужденных – заявил один из топменеджеров банка.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7K4i2BX5Y8M

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