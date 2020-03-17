Улетай на крыльях ветра | Russian Songs with English Subtitles

... в 10 главе, где он улетает. Именно оттуда Иезекия получает указание... два нижних крыла. Нижние крыла также защищали от излучения и ветра тело. Вверху...). Когда винты останавливались, верхние крыла (защита от ветра) опускались. Наверху свода располагался...
...шторм, как пёрышко на ветру, как водоросли, плавающие на..., «Параллели реальности» Под крылом бушующего мая я впервые, кажется... лететь против ветра, не быть уносимым ветром... Быть ветром. Обычно под...Никуда ты не улетишь. Я же не улетаю. (поворачивает колесо ...
...пролететь мимо острова, не улететь в открытый океан.У современных... сами виманы называют «друзья ветра». «Розы Ветров», на которых ставили пирамиды...нижняя часть беседки, которая с крыльями, это лодка с вёслами –..., и вёсла в виде крыльев. И сказка про Емелю,...
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Согласен
скука ля разорви баян рубаху.
Хочется добавить про спекуляцию масок в инете.
В Беларусси ни в одной аптеке нет масок. В инете во всех аптеках есть. Приходишь – нет.
Вместо масок в государственной аптеки продают марлевые накидушки в 20 раз дороже.
Одна марлевая накидушка по цене как три метра марли.
На заседании правительства решили, что 2 больных коронавирусом заразились в Москвею
Правительство РБ пока не решило, что Москва за это должна. Наверно нефть.
Нефть в обмен на благоразумие.
скучаешь до прихода Степаныча?Есть новость для тебя -в Москве на 78 году жизни умер Эдичка,весельчак был необычайный
насчет масок прав-я в субботу именно такую марлю 10 шт купила для сына ,но он не улетел во Францию,отменили.
-я тебе сейчас статью сброшу ,пробеги её по-быстрому ,напугала она меня,ты конечно ещё тот креативщик ,но мысли на земле у тебя ,а не в полете ,как у Кота в большинстве случаев,хотя неожиданно, как выдаст вполне земной взгляд…https://cont.ws/@sahalara/1613150
Поэтому ты и не полноценный.Знаешь в чем между нами разница…Ты к животному ближе.Скудоумное земноводное,верящее в Высшего Ящера.И говорящее…Не обижайся варан.Так вышло…
Ваши слабости.
Моя слабость-это издеваться над вашим скудоумием.
Все верно.
Не начав это делать Вы и остальные – Вы бы не узрели, что не рассчитали свои силы.
Научили меня своим приемам, показали свои слабые стороны, показали свою некомпетентность и откровенную ведомость эмоциями.
Неужто Вы думаете, что возможно заставить человека думать негативно, если он ОСОЗНАЕТ то, что сам ПРИНИМАЕТ это негатив лишь по той причине, по которой он сам БОИТСЯ потерять свой надуманный образ своего Я. Такие люди ЗНАЮТ, что является причиной и их дискомфорта (эгоизм Я, заставляющий отстаивать свою точку зрения любыми путями, зачастую нелогичными и ошибочными в итоге), ЗНАЮТ, что руководит теми, кто пытается произвести эмоциональную раскачку, и ЗНАЮТ, как с этим в итоге бороться.
Спокойно, размеренно и верно до достижения своей цели.
Сейчас же, поначалу забавная для Вас и остальных игра, превратилась в некую дискомфортную ситуацию, в которой им приходится сохранять лицо (эгоизм своего Я не позволит принять поражения), но при этом имея потребность “подпитаться” поддержкой извне, ведь они привыкли к тому, что у них все получается.
К тому же, все это неплохо отдается эхом в разумах читателей ЯП, картинка складывается, глаза открываются.
Целый миллион просмотров сайта ЯП, где Вы и Вам подобные несете поражение чуть ли не в каждой дискуссии, не имея возможности отстаять свои идеалы, и успешно разбивая своими действиями всю СВОЮ предыдущую работу на охват и аудиторию.
А я с этого просто улыбаюсь, зная, что ничего плохого глобально не делаю, зная, что силы будут, и знания никуда не пропадут.
Каждое Ваше новое слово, каждая мысль – это новая информация о Вас и о том, как Вас превратить в то, чем Вы на самом деле являетесь.
Поэтому ты и неполноценный.Подмена понятий…Нет “наших” приемов и нет “слабых” сторон.Мы так думаем сами.Нам никто не рассказывает,как правильно думать.”Думать негативно” для тебя-это здравомыслие для нас.Нам никто не харкает в голову.Мы сами думаем.И …знай свое место.Ты тут без году неделя,а “наше сообщество” уже долго.И таких “эзотерически обхарканных” мы навидались.Были в сто раз круче.Даже,можно сказать,”эзотерические адекваты”.Ты в подметки им не годишься.Ты…ну…маленько стремный.Без злобы,без агрессии.Более низкокачественный.Без обид…Вот для тебя новая информация для тебя,новая мысль…Мы не несем поражение в дискуссиях.Мы устали пробивать долб…ов.Это очень неблагодарный труд поднимать дегенератов.МЫ устаем…Нам этого не хочется.Но…это наш крест.Потом ты,придурь,скажешь-”Вот что крест живородящий делает”…Осознай сперва кто ты,а потом суди НАС.