Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 марта 2020
- 11:52 Инженерные препятствия.
- 10:46 США закрывают часть баз в Ираке.
- 07:58 «Не время сводить счёты», — Россия обратилась к США.
Инженерные препятствия
Чтобы не допустить дальнейшего российско-турецкого патрулирования, боевики в Идлибе используя инженерную перегородили трассу М-4 импровизированным противотанковым рвом, который дополнил баррикады из покрышек и различного мусора. Так как сама трасса должна быть разблокирована Турцией, то именно ей по Московским соглашениям предстоит ее разблокировать и убирать все это.
Вполне понятно, что если Турция не сделает этого и не обеспечит выполнение своих обязательств, это существенно ускорит возобновление боевых действий после оперативной паузы.
Дорогу перегородили в двух местах – на западном выезде из Найраба и к западу от Найраба в районе кирпичного завода.
Отрезок трассы М-4 между сирийскими позициями в Северной Латакии и позициями к западу от Саракиба. Боевики пытаются заблокировать участок Найраб-Арима.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
США закрывают часть баз в Ираке
Систематические обстрелы американской военной базы в Таджи возымели результат.
США анонсировали скорое закрытие 3х из 8 военных баз на территории Ирака https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51914600, включая базу в районе Аль-Каима, недалеко от границы с Сирией.
Официальный предлог для закрытия "победа над ИГИЛ" и отсутствие необходимости в этих базах в этих реалиях. Сами базы и часть имущества будут переданы министерству обороны Ирака.
Разумеется, причина сокращения присутствия кроется в иранском давлении, которое проявляется через давление иракских властей опирающихся на решение парламента о выводе американских войск с территории Ирака, а также систематические нападения различных иранских прокси на американские объекты. Помимо "Катаиб Хезбалла" и "Харакат-ан-Нуджба", под это дело была создана новая шиитская группировка, которая взяла на себя ответственность за атаки на америкацев и анонсировала их регулярное повторение, пока американцы не уйдут. Разумеется, США могут бомбить иракские военные объекты (что уже привело к гибели иракских военных), объекты иранских-прокси и даже пытаться искать тех, кто непосредственно обстреливает американцев ракетами, но в условиях действий в районах с преобладающим шиитским населением, враждебно настроенным к США и невозможности проводить полноценную КТО против них без поддержки иракцев, перспективы этой борьбы околонулевые. Более того, удары в шиитских районах, будут лишь повышать уровень антиамериканизма и число нападений, особенно если учитывать, что две ключевые шиитские фракции иракского парламента поддерживают курс на реализацию решения парламента по выводу американских войск.
Иран после гибели Сулеймани и показательного ответа по базе Айн-аль-Ассад, вернулся к своей гибридной стратегии по выдавливанию США из Ирака, действуя не напрямую (чтобы не попасть в ситуацию прямой войны с США, где у него нет особых перспектив на победу), а руками своих многочисленных клиентов. Сокращение кол-ва американских баз в Ираке, один из достигнутых результатов, но до конца партии еще далеко – американцы наверняка укрепят безопасность оставшихся баз + Госдеп уже анонсировал, что США будут отвечать на удары по своим базам, а значит ракетная война в Ираке продолжится – иранские прокси будут обстреливать американские базы, американцы будут бомбить базы "Хашд Шааби" и других организаций. Но как показывает пример ударов Израиля по иранским прокси в Сирии, Иран к такой войне давно привык и к потерям в живой силе он малочувствителен, а вот сколько под ракетными обстрелами продержаться американцы, если там будут продолжаться потери, это большой вопрос.
PS. Сегодня утром была обстреляна база Бесмая, где размещались испанские военные. О потерях или серьезных разрушениях не сообщалось. Это новая реальность для США и НАТО в Ираке, которую они сами создали убив Сулеймани и Мухандиса.
PS2. На спутниковой фотографии, американская база на железнодорожном заводе в районе Аль-Каима. Фото сделано летом 2018 года. С тех пор она несколько укрупнилась.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
«Не время сводить счёты», — Россия обратилась к США
США целенаправленно мешают Ирану бороться с коронавирусом, Москва призывает Вашингтон немедленно снять санкции с Ирана, заявили в российском МИД.
«На фоне поступающих сообщений о разрастании масштабов пандемии, вызванной вирусом COVID-19, не можем не обратить внимание на несправедливое, неравное положение, в котором оказалась Исламская Республика Иран — наш добрый сосед и партнер», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Ранее иранский президент Хасан Роухани заявил, что введенные американцами с мая 2018 года в рамках кампании «максимального давления» незаконные односторонние санкции встали мощной преградой на пути эффективной борьбы с распространением инфекции. В российском МИД считают, что причина вызванных коронавирусом многих жертв в Иране кроется не только в самой болезни, но и в том, что США целенаправленно мешают ей противостоять.
В сообщении подчеркивается, что «антигуманная политика США вызывает глубокое сожаление, тревогу и серьезную озабоченность» Москвы. МИД решительно призвал Вашингтон «взглянуть правде в глаза и принять назревшее решение о немедленном снятии санкционных ограничений, бьющих по фундаментальным правам человека в Иране».
«Мировая пандемия — не время для сведения геополитических счетов, тем более не имеющих под собой оснований, а выдуманных в Вашингтоне под задачи удовлетворения собственных амбиций», — заявили в МИД.
В Иране число заразившихся новым типом коронавируса достигло 14,9 тысячи человек. Не менее 129 заболевших скончались за сутки. Общее число жертв возросло до 853.
На прошлой неделе ВОЗ объявила вспышку распространившегося из китайского Уханя коронавируса пандемией. Болезни присвоено название COVID-19. На сегодняшний день в мире зафиксировали почти 170 тысяч случаев инфицирования, из них 75 тысяч выздоровели, свыше 6,5 тысячи скончались. Случаи заражения отмечены более чем в 140 странах, центр эпидемии переместился из Китая в Европу.
Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире представлена на интернет-портале правительства «стопкоронавирус.рф».
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