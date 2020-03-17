Самолеты не летают. Заводы не работают. Грета, детка, ты довольна?

Сначала о самом ужасном – эпидемия коронавируса перерастает в зомбоапокалипсис:

А в это время за рубежом:

Европа скоро может обогнать Китай по числу заболевших и умерших от коронавируса.

Президент Эстонии призвала показать единство в ситуации кризиса, помахав фонариками из окон

Из Парижа массовый исход жителей. Пробки растянулись уже почти на 200 км. Ожидается, что завтра регион закроют на полный карантин.

7 марта – Макарон с супругой посетили театр, чтобы своим примером убедить французов развлекаться несмотря на вирус.

16 марта – Макарон сообщает французам по ТВ “Мы в состоянии войны!”, объявляет полный карантин.

За несколько дней развалился Евросоюз. Дело не только в физически закрытых границах между странами членами, хотя такого не было больше полувека, до всякого Шенгена: с их прозрачности, с общего пространства передвижения, только паспорт и никаких виз, он ведь и начинался. И дело не в том, что какой уж там теперь общий рынок труда и образования. И не в картинах полицейского контроля, стирающих разницу между ЕС и Китаем. А вот это пространство, построенное на общих гуманистических ценностях, оно где? Вся Европа обсуждает, как в северной Италии больницы переполнены, врачи и сестры падают замертво от усталости на работе, сами заражаются и выбирают, кого подключать к спасительным аппаратам, решая, кому жить, кому умереть.

Северная Италия — не велик путь до Франции, Германии, Австрии, Словении, Венгрии. Никуда не велик путь. Слышал ли кто, чтобы все эти прекрасные соседи предложили места в своих реанимациях, предоставили или подвезли свои аппараты, отправили своих врачей в Милан? «Франция выслала самолет МЧС за больными стариками ломбардского региона». «Германия отправила в Милан бригаду врачей-реаниматологов». «Венгрия решила поделиться запасом медицинских масок». Где это всё? Где люди и власти, только что переживавшие за Алеппо? Что будет в Польше, если Брюссель предложит отправить часть итальянских больных в польские больницы? Что будет в стремящейся в ЕС Украине?

Потому и не слышно про Брюссель. Где всемогущая брюссельская бюрократия, попиравшая национальные правительства? Только они теперь и остались: правительство Франции решило то, а Испании се, а Чехия что-то свое решила. Где общеевропейский ответ? Где президент ЕС и Еврокомиссия выпускающая суровые транснациональные директивы. Там же где общий европейский дом, который оказался элитным коттеджным поселком, где для благоустройства территории убрали заборы, оказалось, временно.

Пролистал свежие британские газеты. Не могу понять одного: а куда вдруг исчезла “русская угроза”??? Или в период чумы мы становимся не такими уж и страшными???

Отказ от учений Defender Europe 2020: Минобороны США прекращает переброску военных в Европу

Ну и позитив из штаба борьбы с вирусом:

Сергей Васильев

Источник: http://voicesevas.ru/news/50549-samolety-ne-letayut-zavody-ne-rabotayut-greta-detka-ty-dovolna.html