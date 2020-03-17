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Путин потребовал пресекать попытки дестабилизации общества.

15:15. 17 марта 2020 179 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

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Президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, потребовал пресекать любые попытки дестабилизации общества.

«Необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, на нарушение традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни», – передает ТАСС слова Путина. 

Тем временем генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что российские прокуроры в 2019 году привлекли к административной ответственности около 400 человек за возбуждение ненависти или вражды.

«Прокурорами применялись новые полномочия по привлечению к административной ответственности лиц, виновных в возбуждении ненависти или вражды по признакам национальности, происхождения, отношения к религии (возбуждено 427 дел, наказано почти 400 человек). Данную практику нужно нарабатывать и дальше», – сказал Краснов. 

Ранее Путин заявил, что несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад. При этом президент потребовал, чтобы все участники митингов соблюдали правила проведения публичных акций, в противном случае ситуация может вылиться в уличные беспорядки.

Источник: https://vz.ru/news/2020/3/17/1029241.html

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 1929 1399
    Игорь 17 марта 2020 в 15:20

    Вот Кот своевременно грузовое такси и три по сто можно триста маленьких стабилизировать одиночные пикеты.

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  • 14230 -8
    Русофил 17 марта 2020 в 15:57

    генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что российские прокуроры в 2019 году привлекли к административной ответственности около 400 человек за возбуждение ненависти или вражды.
    ——–
    Вот где возможен РОСТ во время кризиса ))
    Даёшь 200% роста.
    Тебя посодют а ты не возбуждай ))
    Надо Путину написать чтоб девчёнок не трогали
    Пусть возбуждают ))

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  • 2107 1763
    КБ Александр 17 марта 2020 в 16:47

    Что, Бобка, забрался на своего любимого ишачка?.. Нормально идёт, не спотыкается?.. Ты, кстати, за уши ухватился или за хвост?.. До земли ногами достаёшь?..

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  • 3270 2238
    чужой 17 марта 2020 в 17:01

    Близкие по крови китайцы не подведут, даже если они последние в очереди.

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