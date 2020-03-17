Путин потребовал пресекать попытки дестабилизации общества.
Президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, потребовал пресекать любые попытки дестабилизации общества.
«Необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, на нарушение традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни», – передает ТАСС слова Путина.
Тем временем генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что российские прокуроры в 2019 году привлекли к административной ответственности около 400 человек за возбуждение ненависти или вражды.
«Прокурорами применялись новые полномочия по привлечению к административной ответственности лиц, виновных в возбуждении ненависти или вражды по признакам национальности, происхождения, отношения к религии (возбуждено 427 дел, наказано почти 400 человек). Данную практику нужно нарабатывать и дальше», – сказал Краснов.
Ранее Путин заявил, что несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад. При этом президент потребовал, чтобы все участники митингов соблюдали правила проведения публичных акций, в противном случае ситуация может вылиться в уличные беспорядки.
Вот Кот своевременно грузовое такси и три по сто можно триста маленьких стабилизировать одиночные пикеты.
генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что российские прокуроры в 2019 году привлекли к административной ответственности около 400 человек за возбуждение ненависти или вражды.
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Вот где возможен РОСТ во время кризиса ))
Даёшь 200% роста.
Тебя посодют а ты не возбуждай ))
Надо Путину написать чтоб девчёнок не трогали
Пусть возбуждают ))
Что, Бобка, забрался на своего любимого ишачка?.. Нормально идёт, не спотыкается?.. Ты, кстати, за уши ухватился или за хвост?.. До земли ногами достаёшь?..
Близкие по крови китайцы не подведут, даже если они последние в очереди.