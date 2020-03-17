Путин назвал условие проведения голосования по поправкам в Конституцию (ВИДЕО)

Голосование по поправкам в Конституцию намечено, согласно указу, на 22 апреля, но нужно будет исходить из складывающейся ситуации, поскольку здоровье граждан прежде всего, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

«Очень рассчитываю на то, что граждане Российской Федерации, понимая всю важность принимаемых решений по изменениям в Конституцию, понимая, что это чрезвычайно важно для нашей страны и для того, чтобы раскрыть социальный характер нашего государства, принять решения и отметить это в Основном законе России, приоритет нашего права над международным, обозначить другие принципиальные вещи, связанные с нашими традициями, нашей культурой, историей, — понимая всё это, граждане придут на избирательные участки и выразят своё мнение по поводу предлагаемых изменений в Конституцию.

И тем не менее, имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и, так или иначе, не так остро, как в других странах, тем не менее, затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия.

Потому что при всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан. Будем смотреть исходя из складывающейся ситуации, как я сказал», — отметил глава государства.

«Тем не менее очень прошу Вас и всех Ваших коллег на местах не оставлять эту работу, наоборот, проводить её, готовиться к этому всероссийскому голосованию. Надеюсь, Вы используете все имеющиеся инструменты для того, чтобы всероссийское голосование прошло на самом высоком уровне с соблюдением всех требований закона и с использованием современных технологий», — заключил Путин.

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