По следу коронавируса: биотеррор и военная лаборатория США в Казахстане — расследование (ФОТО)

Недавно Китай впервые официально заявил о подозрениях в причастности США к распространению коронавируса COVID-19 в республике. Пекин сослался на информацию о появлении первых зараженных в Соединенных Штатах задолго до официальной даты и, возможно, ранее обнаружения инфекции в провинции Хубэй.

Сообщения об «американском следе» в разразившейся пандемии обычно кажутся слишком безумными, но у этой версии начинают появляться веские подтверждения.

Недавно казахстанский ресурс Yvision сообщил, что «источник среди персонала Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) в Алматы подтвердил, что смертельно опасный коронавирус был разработан именно в этом учреждении».

Это лаборатория была создана при финансовой поддержке армии США и до сих пор контролируется представителями Вашингтона.

Расследование «Русской Весны» на основе открытых источников показало, что за этим сообщениям стоят реальные факты.

Подготовка к биологической войне в СНГ

После окончания холодной войны Министерством обороны США в постсоветских странах создано несколько биологических референс-лабораторий, высокой (третьей) степени защиты, предназначенных для работы с особо опасными вирусами и бактериями. Эти объекты действуют в Харькове, Тбилиси и Алматы.

Официальная их цель — борьба с распространением опасных инфекций, реальная — подготовка к возможной биологической войне на территории бывшего СССР.

Научные исследования на объектах финансируются и контролируются американским Минобороны, а часто осуществляются при участии научными сотрудниками Института военной медицины им. Уолтера Рида Вооружённых сил США (штат Мэриленд), приезжающих в регион.

Например, в тбилисской ЦРЛ долгое время работал отряд военных биологов под командованием подполковника Джейми Блоу, который занимался изучением африканской чумы свиней. Вскоре после начала работы этой команды, в 2013-м, в южных регионах России была зафиксирована вспышка этой болезни.

Однако ЦРЛ в силу правовых ограничений не являются объектами повышенной секретности. Персонал публикует статьи и защищает диссертации, что позволяет отслеживать некоторые их работы по открытым источникам.

Публикации свидетельствуют

Журнал «Вирусы» (Viruses, 2019, 11, 356, doi:10.3390/v11040356) еще в апреле 2019 года опубликовал работу группы американских и казахских ученых о новом штамме коронавируса, резервуарами (переносчиками) которого выступают местные летучие мыши. Работа выполнялась в рамках проекта KZ-33 Агентства по сокращению угроз Минобороны США на Алматинской ЦРЛ (Tropical Medicine and Infection Disease, 2019, 4, 136, doi:10.3390/tropicalmed4040136).

Проектом руководил профессор Гэвин Джеймс Смит из Университета Дюка (США), тесно связанный с Национальным Институтом Здоровья и Центром Контроля и Профилактики Заболеваний Минздрава США.

Источник казахского издания сообщал, что доставленные в ЦРЛ зимой 2020-го биообразцы, содержащие коронавирус — «на молекулярном уровне они полностью совпадают со штаммом, изучение которого было начато в лаборатории около двух лет назад и который, по его наблюдениям, все это время не должен был покидать ЦРЛ.

Это была совместная разработка под руководством ученых из Центров по контролю и профилактике заболеваний США в рамках финального этапа обучения большой группы казахских эпидемиологов».

Согласно публикации (Viruses, 2019, p.2), упоминавшиеся американские исследования коронавируса проводились в апреле — мае 2017 года, то есть строго в срок, названный источником. Причем и изученный в 2017 году вид, и COVID-19 — относятся к коронавирусам, переносящимся летучими мышами.

Таким образом, «анонимный вброс» все больше начинает походить на сообщение человека, который реального хорошо знает характер работы с коронавирусом в ЦРЛ последних лет.

Совпадения достаточны для серьезной проверки родства этих заболеваний биологами, а мы двинемся дальше — по следу тех, кто вел это исследование.

По следу летучей мыши

При внимательном изучении материалов американской ЦРЛ в Казахстане исследования вызывают много вопросов. Проект KZ-33 озаглавлен как «Ближневосточный респираторный синдром коронавируса», и совершенно непонятно, почему его нужно изучать на летучих мышах в Центральной Азии.

Еще более странно умение упомянутого профессора Гэвина Смита найти летучих мышей, переносящих коронавирус, буквально где угодно. В 2017 году он опубликовал исследование (Transbound Emerg Dis, Dec;64(6): 1790–1800. doi: 10.1111/tbed.12568), посвященное летучим мышам с коронавирусом в Сингапуре. Добравшись в Казахстан — он тоже нашел такой же объект исследования, хотя республика подобным заболеванием ранее не славилась. Можно подумать, что за ним летает его личная мышиная стая с личным же коронавирусом.

Любопытно, что в исследовании были задействованы ресурсы НИИ Проблем биологической безопасности, находящегося в Кордайском районе Жамбыльской области Казахстана. В этом же районе живет большая община китайскоязычных дунган, которые традиционно занимаются челночной торговлей с КНР, в том числе контрабандой.

Возникает подозрение, что в Казахстане летучих мышей искусственно заражали коронавирусом, штаммы которого получили на Ближнем Востоке, в, естественном ареале распространения болезни.

Генетически измененный образец, получивший позже название COVID-19, мог пересечь границу случайно или в результате намеренных манипуляций.

Недавний массовой погром в дунганских селах Кордайского района можно рассматривать и как попытку «зачистить» свидетелей работы американских военных биологов в районе в 2017 — 2019 гг., их халатности или намеренных действий по завозу COVID-19 в Китай.

Профессора Смита, кажется, никто пока не зачистил, однако Институт Дюка, сотрудником которого он числится до сих пор, словно забыл о его существовании.

Пандемию коронавируса на сайте научного центра комментируют множество научных сотрудников, но только не Гэвин Смит, который минимум четыре года изучал в Восточной и Центральной Азии распространение очень похожего заболевания.

Почему такая секретность? Возможно, чтоб не напоминать лишний раз об изысканиях в Алмате.

Основание для подозрений

Биотерроризм — серьезное обвинение. Но собранные факты позволяют говорить о высокой вероятности причастности группы американских и казахских биологов к вспышке коронавируса в Китае.

Мы призываем власти Казахстана создать комиссию с участием представителей ВОЗ, а также микробиологов из КНР и стран СНГ с целью расследования работы американских специалистов в ЦРЛ и Жамбыльской области.

Мы также призываем международные организации, включая структуры ООН, запросить Министерство обороны США о характере биологических исследований в Казахстане, финансировавшихся этим ведомством.

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Ян Остроумов, для «Русской Весны»