Образовательный форум «Наше Пространство 2020». Забота о будущем детей!

С 15-17 мая приглашаем вас принять участие в ежегодном образовательном форуме «Наше Пространство», который пройдёт в Пушкинском районе на базе оздоровительного комплекса «Родник». Приглашаем осознанных и думающих родителей. На одной площадке в неформальной обстановке соберётся такое количество известных педагогов-практиков, которое редко где собирается.

Форум проводится для родителей, учителей, сотрудников образования, руководителей семейных школ, детских центров и всех тех, кто на практике занимается воспитанием и образованием подрастающего поколения. Участники и гости форума – это люди, заинтересованные в современном, качественном образовании детей, их жизнеспособности, осознанности, самостоятельности, ответственности. Это те, кто реализует свои созидательные идеи в жизни. Это эксперты, которые понимают ключевые проблемы существующей системы образования и предлагают конструктивные способы их решения.

ПРО участников и гостей

Спикеры форума – представители систем воспитания и образования, руководители наиболее известных семейных и частных школ, детских центров, лидеры детско-молодёжных проектов, аналитики, учёные, педагоги, психологи, физиологи, осознанные родители и многодетные семьи.

На форум собираются представители образовательного сообщества из разных регионов России, все те, кто сегодня трудится над созданием системы воспитания и образования настоящего и будущего. Мы приглашаем к участию в форуме всех, у кого есть интересные практические наработки в сфере образования и воспитания, представителей научных коллективов и методических объединений, родителей, которые стремятся дать возможность своим детям получить качественное образование и сохранить при этом их психическое и физическое здоровье.

Форум направлен на:

обзор и оценку ключевых тенденций (деструктивных и положительных) существующих в сфере образования, которые в наибольшей степени волнуют родительско-педагогическое сообщество и определяют жизнеспособность государства;

поиск успешных и перспективных систем и моделей воспитания и образования (семейных, частных, государственных школ, детских лагерей и пр.), которые можно считать ориентирами;

определение системных подходов в подготовке кадрового педагогического состава, повышения профессионализма учителей, занимающихся преподавательской деятельностью в семейных, частных и государственных школах, родителей, решивших обучать своих детей самостоятельно;

презентацию проектов воспитательной и образовательной направленности, которые могут принести пользу родителям, учителям, руководителям семейных, частных и государственных школ;

выявление активных общественных объединений и организаций, родительских комитетов, союзов отцов, которые реально реализуют конструктивные идеи и проекты, направленные на улучшение системы образования;

создание условий для привлечения ресурсов, необходимых для реализации перспективных проектов в сфере образования.

Форум предполагает живое общение в неформальной обстановке в природной среде. Будет возможность задать интересующие вопросы гостям форума, найти единомышленников и партнёров, нужную Вам и вашему ребёнку систему образования и воспитания (школу, детский сад, развивающий центр, детский лагерь и т.п.).

Принять участие в форуме: https://forum.spacewill.ru

Источник: https://whatisgood.ru/press/events/obrazovatelnyiy-forum-nashe-prostranstvo-2020/