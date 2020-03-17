Главная » Мировоззрение, События, Творчество

Образовательный форум «Наше Пространство 2020». Забота о будущем детей!

07:34. 17 марта 2020 25 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

С 15-17 мая приглашаем вас принять участие в ежегодном образовательном форуме «Наше Пространство», который пройдёт в Пушкинском районе на базе оздоровительного комплекса «Родник». Приглашаем осознанных и думающих родителей. На одной площадке в неформальной обстановке соберётся такое количество известных педагогов-практиков, которое редко где собирается.

Форум проводится для родителей, учителей, сотрудников образования, руководителей семейных школ, детских центров и всех тех, кто на практике занимается воспитанием и образованием подрастающего поколения. Участники и гости форума – это люди, заинтересованные в современном, качественном образовании детей, их жизнеспособности, осознанности, самостоятельности, ответственности. Это те, кто реализует свои созидательные идеи в жизни. Это эксперты, которые понимают ключевые проблемы существующей системы образования и предлагают конструктивные способы их решения.

Сайт форума: https://forum.spacewill.ru

ПРО участников и гостей

Спикеры форума – представители систем воспитания и образования, руководители наиболее известных семейных и частных школ, детских центров, лидеры детско-молодёжных проектов, аналитики, учёные, педагоги, психологи, физиологи, осознанные родители и многодетные семьи.

На форум собираются представители образовательного сообщества из разных регионов России, все те, кто сегодня трудится над созданием системы воспитания и образования настоящего и будущего. Мы приглашаем к участию в форуме всех, у кого есть интересные практические наработки в сфере образования и воспитания, представителей научных коллективов и методических объединений, родителей, которые стремятся дать возможность своим детям получить качественное образование и сохранить при этом их психическое и физическое здоровье.

obrazovatelnyiy forum nashe prostranstvo 2020 Образовательный форум «Наше Пространство 2020». Забота о будущем детей!

Форум направлен на:

  • обзор и оценку ключевых тенденций (деструктивных и положительных) существующих в сфере образования, которые в наибольшей степени волнуют родительско-педагогическое сообщество и определяют жизнеспособность государства;
  • поиск успешных и перспективных систем и моделей воспитания и образования (семейных, частных, государственных школ, детских лагерей и пр.), которые можно считать ориентирами;
  • определение системных подходов в подготовке кадрового педагогического состава, повышения профессионализма учителей, занимающихся преподавательской деятельностью в семейных, частных и государственных школах, родителей, решивших обучать своих детей самостоятельно;
  • презентацию проектов воспитательной и образовательной направленности, которые могут принести пользу родителям, учителям, руководителям семейных, частных и государственных школ;
  • выявление активных общественных объединений и организаций, родительских комитетов, союзов отцов, которые реально реализуют конструктивные идеи и проекты, направленные на улучшение системы образования;
  • создание условий для привлечения ресурсов, необходимых для реализации перспективных проектов в сфере образования.

Форум предполагает живое общение в неформальной обстановке в природной среде. Будет возможность задать интересующие вопросы гостям форума, найти единомышленников и партнёров, нужную Вам и вашему ребёнку систему образования и воспитания (школу, детский сад, развивающий центр, детский лагерь и т.п.).

Принять участие в форуме: https://forum.spacewill.ru

Источник: https://whatisgood.ru/press/events/obrazovatelnyiy-forum-nashe-prostranstvo-2020/

Метки: события, технологии, хорошее

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Нужен Сталин, что будет делать Зеленский, опус Лунгина снят с ММКФ
.../campaigns/uvk_1Узнайте больше об Образовательном форуме «Наше Пространство»: https://нашепространство.рфСпорные вопросы прошлого...
В воспитании дети... „могут выступить нашими учителями”
...он прозвучал на Санкт-Петербургском образовательном форуме, прошедшем в марте 2015 г...и военных угроз в информационное пространство и внутреннюю сферу РФ. ...ключевых вопросов национальной безопасности.Сохранение нашего духовного суверенитета возможно только ...
Бэкграунд, выпуск-310 за 29 июня 2013
... тремя государствами единого экономического пространства стало получение Украиной статуса ...депутация представителей научной и образовательной сферы нашего города.Тем не менее... украинских и российских участников форума, явным диссонансом прозвучала речь...
РЕЗОЛЮЦИЯ Форума соцiальной безопасности - Славянскiй фронтъ единенiя. Часть 1.
..., языковыми, культурными, образовательными, производственными, религiозными, идеологическими...) добровольной перѣдачи: пространства (территоріи), правъ ...Жизнетворенія, участники форума воздаютъ искреннюю...ихъ качествъ. Наши многоуровневыя, взаимодѣйствующія...
Образование не для всех, или Кто разрушает единство образовательного процесса
...родителей десятиклассников. Все свободное пространство вокруг школы уставлено иномарками....на Петербургском международном экономическом форуме, прямая трансляция которого ...но разрушить единство образовательного процесса. Превратить наше общество в сословную...
Кто и как уничтожает суверенное образование в России
...он прозвучал на Санкт-Петербургском образовательном форуме, прошедшем в марте 2015 г...и военных угроз в информационное пространство и внутреннюю сферу РФ.При...ключевых вопросов национальной безопасности.Сохранение нашего духовного суверенитета возможно только ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)