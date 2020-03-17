Об эпид.ситуации на 16-03-2020

Об эпидситуации на 16-03-2020



Глобальная ситуация продолжает ухудшаться, причем ускоряющимися темпами. Там, где были единичные случаи, их теперь десятки, где десятки, там сотни и т.д. Эпицентр пандемии находится в Европе. По количеству зарегистированных случаев Европа уже почти догнала Китай, а через 2-3 дня перегонит. Италия держит «пальму первенства», во «втором эшелоне» (5-10 тыс. случаев) Испания, Франция, Германия, в «третьем эшелоне» (1-5 тыс случаев) Швейцария, Великобритания, Голландия, Норвегия, Швеция, Бельгия, Австрия, Дания. Признаков того, что пик достигнут, ни в одной из этих стран пока не видно.

Аналогичным образом ситуация развивается в США. Немного лучше обстоят дела в Канаде, но и там эпидемия, похоже, выходит из под контроля.

Явно на спад эпидемия идет в Японии и Южной Корее. Ну, а Китай близок к тому, чтобы праздновать победу.



Понятно, что читателей более всего интересует Россия. Отчетливо представляю поток упрёков в близорукости, ангажированности и т.д. Тем не менее я по-прежнему считаю, что ситуация пока относительно благополучна. Такой она останется до тех пор, пока большинство случаев остаются «завозными» и нет быстрого роста количество случаев вне мегаполисов. Но не исключен и вариант выхода эпидемии из под контроля. Насколько это вероятно, не знает никто. Недостатка в пессимистических прогнозах сейчас нет. Вообще, выдавать панические прогнозы проще паренной репы и, в каком-то смысле, выгодно – они привлекают значительно больше внимания, а если не сбываются (сколько концов света мы уже пережили?), всегда можно сказать: «рад, что ошибся». Рискну предположить (с оговоркой – см пункт 5 авторской декларации), что вероятность выхода эпидемии в России из под контроля меньше, чем противоположный вариант.



Вообще, возможны самые различные сценарии. Скажем, представим вариант, если в России удастся не допустить эпидемии, а по большей части Европы она пройдется так, что там заразится до 70% населения. Действительно, очень хорошо, если эпидемии в России сейчас удастся избежать. Но в дальнейшем все зависит от того, исчезнет ли из циркуляции в человеческой популяции SARS-CoV-2 (как это произошло с SARS-CoV-1). А если не исчезнет? Тогда Россия рискует стать эпицентром новой эпидемии, от которой будут защищены те страны, где до 70% населения имеют иммунитет. Но это чисто гипотетическая ситуация.



Oб «агрессивном» варианте SARS-CoV-2. ОПРОВЕРЖЕНИЕ.



Недавно онлайн был опубликован препринт статьи китайских исследователей (https://academic.oup.com/nsr/advance-article/doi/10.1093/nsr/nwaa036/5775463), в которой они заявили у существовании двух подтипов SARS-CoV-2, L и S, один из которых (L) они определили как «агрессивный». Новость о существовании «агрессивного варианта коронавируса» была подхвачена и растирожирована СМИ. Тем временем, в профессиональном сообществе эта статья вызвала жесткую критику и даже требование её отзыва. Различия между двумя предполагаемыми подтипами SARS-CoV-2, в версии авторов, сводятся к одной нуклеотидной замене в позиции генома 28144 (всего в геноме около 30 тысяч нуклеотидов). Этот сайт находится в гене orf8, кодирующем белок ORF8, функция которого не ясна. У подтипа L в соответствующей позиции белка ORF8, стоит лейцин (L), а у подтипа S – серин (S). В геноме SARS-CoV-2 известно немало других нуклеотидных замен. Так что обоснование для выделения подтипов именно на этой замене выглядит довольно зыбким. Но главной мишенью критики было другое. Дело в том, что с точки зрения критиков (с которой я согласен), в статье не было представлено убедительных доказательств того, что вариант L отличается от варианта S по биологически значимым характеристикам (таким, как заразность и болезнетворность; «по-научному» контагиозность и вирулентность). Этот критицизм авторы полностью приняли и в печатном варианте статьи они внесли изменения – вместо «агрессивного» вариант L будет называться «более частый» («a higher frequency»). Таким образом, все умозаключения, основанные на существовании «агрессивного» варианта L, дезавуируются.



(с) Проф_АФВ



Авторская декларация

1. Я частное лицо, выражаю только своё мнение.

2. Мое мнение это не истина в последней инстанции.

3. Я не ангажирован (у меня нет бизнес и других «шкурных» интересов), пользуюсь лишь надёжными научными источниками информации и оцениваю эту информацию критически.

4. Я выражаю мнение только относительно медицинских аспектов эпидемии и только смыслов, а не конкретных лиц, высказывающихся на эту тему.

5. Мои прогнозы, это лишь моя оценка наиболее вероятного развития того или иного аспекта эпидемии, в тот момент, когда прогноз делается.



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PS. Желтая пресса никогда не подводит, даже в условиях пандемии.

Ответ прост – в отличие от Троцкого, проблему коронавируса ледорубом не решить.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5715452.html