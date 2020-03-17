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Новости Украины и Новороссии 17 марта 2020

08:50. 17 марта 2020 164 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Зрада: британское посольство на Украине завершило дело ополчения

Зрада: британское посольство на Украине завершило дело ополчения | Русская весна

Британское посольство на Украине подкинули «патрiотам» очередной повод для обид и возмущения.

Дипмиссия разместила на официальном сайте рекомендации для находящихся в стране сограждан, снабдив её свежей картой, на которой и Крым, и бывшие Луганскую и Донецкую области (по их административным границам образца 2014 года, что примечательно — прим. РВ) обозначили как не украинскую территорию.

Стоит отметить, что не обозначены эти регионы и как российские, но их явно отличающийся цвет не допускает двойного толкования — это и не Украина.

Из приятного — на карте не признаны переименования Днепропетровска, Стаханова, Кировограда, Красного Луча и др. И даже Киев написан традиционно, а не Kyiv, на чём с некоторым пор настаивают особо рьяные «заукраинцы». Вряд ли дипломаты сделали это намеренно и являются такими ярыми противниками декоммунизации топонимов, но в любом случае приятно читать эти названия.

В некотором роде посольство образно завершило дело ополчения 2014 года, выйдя на границы областей. Пусть пока и на бумаге и не вполне сознательно.

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На Украине запретили пассажирские перевозки

На Украине запретили пассажирские перевозки | Русская весна

С полудня 18 марта на Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Об этом сообщил министр инфраструкртуры Владислав Криклий.

«Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений», — написал Криклий.

Кроме того прекращается работа метрополитенов в городах.

Министр инфраструктуры призвал украинцев соблюдать эти нормы и по возможности оставаться дома.

Отметим, что мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что он не будет выполнять распоряжение президента Украины Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.

«Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться», — сказал Кернес.

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А теперь, упоротые, все начинаем орать

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Это сравнить Швейцарию и Зимбабве

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Метки: важное, компиляция

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 8550 3039
    nikolay 17 марта 2020 в 10:34

    Сегодня Верховная Рада утвердила Закон.
    Так, за нарушение правил карантина украинцы должны будут оплатить штраф в размере от 17 000 до 34 000 грн, а для должностных лиц сумма составит – 34 000 – 170 000 грн. А нарушение санитарных норм и правил по предотвращению инфекционных заболеваний повлечет штрафы в размере 17 000 – 51 000 грн или арест на срок до 6 месяцев/ ограничение свободы на срок до 3 лет/ лишение свободы на срок до 3 лет. В случае, если нарушение санитарных норм и правил повлекут за собой смерть человека или тяжелые последствия, то виновный может получить от 5 до 8 лет тюрьмы.

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