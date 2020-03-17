Новости Украины и Новороссии 17 марта 2020

Британское посольство на Украине подкинули «патрiотам» очередной повод для обид и возмущения.

Дипмиссия разместила на официальном сайте рекомендации для находящихся в стране сограждан, снабдив её свежей картой, на которой и Крым, и бывшие Луганскую и Донецкую области (по их административным границам образца 2014 года, что примечательно — прим. РВ) обозначили как не украинскую территорию.

Стоит отметить, что не обозначены эти регионы и как российские, но их явно отличающийся цвет не допускает двойного толкования — это и не Украина.

Из приятного — на карте не признаны переименования Днепропетровска, Стаханова, Кировограда, Красного Луча и др. И даже Киев написан традиционно, а не Kyiv, на чём с некоторым пор настаивают особо рьяные «заукраинцы». Вряд ли дипломаты сделали это намеренно и являются такими ярыми противниками декоммунизации топонимов, но в любом случае приятно читать эти названия.

В некотором роде посольство образно завершило дело ополчения 2014 года, выйдя на границы областей. Пусть пока и на бумаге и не вполне сознательно.

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