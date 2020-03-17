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Что делают ведьмы в христианских храмах?

20:12. 17 марта 2020 111 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/5EChY4CFtiI

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 27644 24144
    Вячеслав 17 марта 2020 в 20:41

    Разберись в терминологии, с которой ты, как всегда, не в ладах…
    ХРАМ – ХРАнилище Мудрости, а у иудо-христианства нет никакой мудрости… Один лишь страх да раболепие…
    А ведьмам в этих синагогах делать просто нечего… ВЕДЬМА – ВЕДающая МАть, т.е. женщина, ведущая в науке создания и воспитания добродетельного потомства (”ведать” – знать, ”ма” – мать). Христианство придало противоположный оттенок, что привело к рождению неполноценных детей.

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    3
  • 9128 8418
    жора шапов 17 марта 2020 в 20:44

    ” Я лично видела, как одна ведьма..”. 14 сек. Дальше можно не смотреть. )

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    1
  • 615 508
    Нехресть 17 марта 2020 в 20:51

    Что делает, что делает, РАБОТАЕТ.

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