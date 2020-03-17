Что делают ведьмы в христианских храмах?
20:12. 17 марта 2020 111 просмотров 4 коммент. Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/5EChY4CFtiI
Источник: https://youtu.be/5EChY4CFtiI
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Чистая совесть никогда не может быть причиной моего благополучия, а всегда лишь его следствие.
Разберись в терминологии, с которой ты, как всегда, не в ладах…
ХРАМ – ХРАнилище Мудрости, а у иудо-христианства нет никакой мудрости… Один лишь страх да раболепие…
А ведьмам в этих синагогах делать просто нечего… ВЕДЬМА – ВЕДающая МАть, т.е. женщина, ведущая в науке создания и воспитания добродетельного потомства (”ведать” – знать, ”ма” – мать). Христианство придало противоположный оттенок, что привело к рождению неполноценных детей.
” Я лично видела, как одна ведьма..”. 14 сек. Дальше можно не смотреть. )
Если не совсем слепой, увидишь особенно наглых паскудниц, дающих советы из серии как не нужно делать.
Что делает, что делает, РАБОТАЕТ.