Александр Суворов — дочери: Выше всего, голубушка, первый класс Св. Георгия!

26 ноября 1769 года эскадра вице-адмирала Спиридова была ещё только на пути к Чесменской бухте — и феерической победе 26 июня 1770-го, с которой начался

Громкий век военных споров,

Свидетель славы россиян.

Но именно 26 ноября Екатерина II, словно предвидя, каким станет её царствование, провела в Зимнем дворце торжественную церемонию учреждения Военного Святого Великомученика и Победоносца Георгия ордена.

Корпорация отважных воинов

«[…] Дается оный, — значилось в орденском статуте 1769 года, — тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему; но сверх того отличили ещё себя особливым каким мужественным поступком, или подали мудрые, и для Нашей воинской службы полезные советы»1.

То есть «Георгий» должен был жаловаться прежде всего за выдающуюся храбрость. За то, что человек не просто преодолел страх (без этого в бою вообще невозможно следовать «присяге, чести и долгу»), а совершил «особливый» по самоотвержению поступок. В статуте 1833 года и в последующих уточнялось, что поступок этот должен увенчаться успехом и принести явную пользу.

А ещё полагалась эта награда за «военное отличное искусство»2.

Пожалованных орденом повелено было именовать «кавалерами Святого Георгия» — то есть рыцарями ордена Св. Георгия (в обиходе говорили: «Георгиевские кавалеры»). Ведь, согласно принятой Россией европейской традиции, орден — это не нагрудный знак, а корпорация благородных людей, служащих высокой цели (то, что на груди — лишь знак принадлежности к корпорации). Служащих высокой цели — либо добившихся на этом поприще выдающихся успехов в служении государству.

Цветами ленты ордена Св. Георгия — цветами корпорации тех, кто рисковал жизнью или напрягал мысль, защищая государство, — стали черный и желтый (в XIX веке желтый заменили оранжевым). А знак ордена — крест — был сделан белым.

Черный, желтый (или оранжевый) и белый — это цвета государственного герба России. Со времен Петра I и до 1917 года им был черный орел на золотом поле. А на груди орла, в щитке — Св. Георгий на серебряном коне. По правилам геральдики металл золото может заменяться желтой либо оранжевой «эмалью», а серебро — белой.

Первые кавалеры

Первыми «кавалерами Святого Георгия» стали участники Русско-турецкой войны 1768-1774 годов и войны с польскими конфедератами 1768-1772 годов.

А самым первым, 8 декабря 1769 года, — подполковник 1го гренадерского полка Федор Иванович Фабрициан — за то, что 15 ноября разбил турок под городом Галац (ныне в Румынии) и взял его. Подполковнику был пожалован орден 3й степени.

Орден 4-й степени первым получил 3 февраля 1770 года премьер-майор Каргопольского карабинерного полка Рейнгольд (он же Григорий Карлович) фон Паткуль — за храбрость при разгроме 12 января отряда конфедератов у польского местечка Добра. (Через 144 года, сражаясь в рядах того же полка — тогда уже 5-го драгунского Каргопольского, — получит другую Георгиевскую награду — Георгиевский крест 4-й степени — охотник3 Константин Рокоссовский, будущий Маршал Советского Союза.)

Ордена 2-й степени N 1 был удостоен 27 июля 1770 года генерал-поручик Петр Григорьевич Племянников — споспешествовавший победе в сражении 21 июля при Кагуле (ныне в Румынии).

В тот же день, 27 июля 1770-го, появился и первый кавалер ордена 1й степени — генерал-аншеф Петр Александрович Румянцев, чья армия и победила при Кагуле.

«Георгий» стал престижнее высшего из российских орденов — Св. Андрея Первозванного!

«Знаки Св. Андрея (украшенные бриллиантами. — Авт.) тысяч в пятьдесят, да выше всего, голубушка, Первый класс Св. Георгия»4, — писал 8 ноября 1789 года дочери о наградах, полученных им за победы при Фокшанах и Рымнике, генерал-аншеф Александр Васильевич Суворов.

Цена «белого креста»

С декабря 1833 года награждать «Георгием» стали строго последовательно — сначала 4-й степенью, потом 3-й и так далее. Исключение сделали лишь для Александра II (в честь 100летия ордена), великих князей Николая Николаевича, Михаила Николаевича и Александра Александровича (за Русско-турецкую войну 1877-1878 годов), вице-адмирала Павла Степановича Нахимова (за Синопскую победу 1853-го), генерал-майора Михаила Григорьевича Черняева (за взятие Чимкента в 1864-м) и генерал-лейтенантов Павла Николаевича Шатилова (за взятие Карса в 1877-м) и Андрея Николаевича Селиванова (за взятие Перемышля в 1915-м).

За 84 года, оставшихся до 1917-го, кавалером всех четырех степеней не успел стать никто! А кавалерами ордена Св. Андрея Первозванного — почти полтысячи…

Да и до 1833 года все четыре степени получили лишь четверо — генерал-фельдмаршал светлейший князь Михаил Ларионович5 Кутузов-Смоленский (в 1812-м) и генералы от инфантерии Михаил Богданович Барклай де Толли (в 1813-м), граф Иван Федорович Паскевич-Эриванский и граф Иван Иванович Дибич-Забалканский (оба в 1829-м).

И не случайно: в сознании и военных, и народа «Георгий» все-таки ассоциировался прежде всего с недюжинной личной храбростью, с риском для жизни. Так же смотрели на него и в верхах.

И потому с 1855 года прекратили награждать за 25 лет беспорочной службы в полевых войсках или за 18 морских кампаний.

А за бои награждать стремились с разбором. С 1782 года представления к «Георгию» утверждали сами Георгиевские кавалеры — знавшие цену «белому кресту». А именно: кавалерская дума ордена Св. Георгия (с 1833-го она присуждала ордена 4-й и 3-й степеней, а 2-ю и 1-ю жаловал император). В Первую мировую Георгиевская дума создавалась в каждой из действовавших на фронте армий.

«Боевые офицеры, особенно молодые, были на страже цены и достоинства «белого креста» и не присуждали его кому попало и по протекции. Лишь убитым давали и крест без прений, — в утешение родным»6.

Забвению не подлежит

Другими орденами убитых не награждали, но подвиг, достойный «Георгия», забвению не подлежит! И капитана 162го пехотного Ахалцыхского полка Стефана Ивановича Жирнова — погибшего 25 февраля 1905 года в сражении под Мукденом, спасая от японцев полковое знамя, — Николай II наградил осенью 1907 года орденом 4й степени посмертно. А статут 1913 года узаконил посмертные награждения.

К примеру, крест ордена 4-й степени, которого удостоился 10 июня 1916 года командир 10й роты 153го пехотного Бакинского полка, подпоручик Иван Иванович Новлянский, был отослан его матери (отец уже умер, а жениться Иван не успел). Сам подпоручик погиб ещё 30 января, штурмуя турецкую крепость Эрзерум. Увлекая за собой роту, он успел первым вскочить на бруствер форта Далан-Гёз и спрыгнуть вниз…

А «Георгий» 4-й степени подполковника Василия Тимофеевича Иванова — спасшего под Мукденом знамя своего 57-го пехотного Модлинского полка — подвязали после его смерти, согласно его завещанию, к спасенному знамени.

Подвиг, достойный «Георгия», забвению не подлежит, — и уже статут 1769 года предписал: «Сей орден никогда не снимать, ибо заслугами оный приобретается»7…

С 1855 года, получив знак 3-й степени, Георгиевский кавалер продолжал носить и знак 4-й, а с 1870-го знаки предыдущих степеней не снимали и кавалеры 1-й и 2-й — тогда как для других орденов действовало правило носить знак только высшей из имевшихся степеней.

Слишком тяжело достается каждая степень «Георгия»…

После 1845 года права потомственного дворянства давал уже не первый офицерский чин (как было заведено в 1722-м), а лишь майорский, а с 1856-го — полковничий. А вот «Георгий» делал потомственным дворянином независимо от чина.

Выйдя в отставку, Георгиевский кавалер сохранял право ношения военной формы.

Ежегодно 26 ноября, в день орденского праздника, император устраивал в Зимнем дворце прием для кавалеров ордена Св. Георгия.

А в петербургском Народном доме в начале ХХ века — прием тех, кто был награжден Знаком отличия Военного ордена св. Великомученика и Победоносца Георгия. Они имели право приезжать на праздник за казенный счет, и сам Николай II пил за здоровье этих людей — в абсолютном большинстве своем крестьян и мещан.

«Егорьевский крест»

Знак отличия Военного ордена был учрежден в 1807 году для награждения нижних чинов армии и флота — рядовых, унтер-офицеров, а с 1906 года и подпрапорщиков (соответствующих нынешним прапорщикам). Первым его обладателем стал унтер-офицер Кавалергардского полка Егор Митрохин, отличившийся 2 июня 1807 года в сражении с Наполеоном при Фридланде.

Нижние чины награждались и Знаком отличия ордена Св. Анны — но «Егория» ценили больше: ведь «сей знак отличия приобретается только на поле сражения, при обороне крепостей и на водах» — и только теми, «кои отличатся противу неприятеля особенною храбростию»8. В коллекции историка Евгения Молло имелся солдатский крест N 106465, лента которого была «со следами севастопольской глины» и суровых ниток9. Прежде чем погибнуть 27 августа 1855 года при отражении последнего штурма Севастополя, солдат накрепко пришил ленту к мундиру или шинели…

В 1855-м Знак отличия Военного ордена был разделен на четыре степени, а в 1913-м — назван Георгиевским крестом. Награжденные им тоже стали именоваться Георгиевскими кавалерами.

P.S. В Первую мировую Георгиевских крестов было выдано около миллиона — и, естественно, при оформлении награждений случались ошибки. Поэтому несколько человек удостоились награды не по четыре, а по 5 — 6 раз. (Был, впрочем, и офицер — прапорщик, а затем подпоручик 73-го пехотного Крымского полка Сергей Павлович Авдеев, — получивший целых два ордена Св. Георгия 4-й степени — в феврале и в апреле 1916 года).

1. Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. (Далее: ПСЗ). Т. XVIII. 1767 — 1769 гг. СПб., 1830. N 13 387. С. 1021.

2. Там же.

3. Доброволец.

4. А.В. Суворов. Письма. М., 1987. С. 189-190.

5. При жизни он именовался именно так — а не Илларионовичем.

6. Г.К. «Георгиевская Дума» и награждение офицеров орденом св. Георгия и Георгиевским оружием // Военная Быль (Париж). 1971. Июль. N 111. С. 6.

7. ПСЗ. Т. XVIII. N 13 387. С. 1021.

8. Там же. Т. XXIX. 1806 — 1807 гг. N 22 455. С. 1013.

9. Молло Е. Размышления о Знаке Отличия Военного Ордена // Военная Быль (Париж). 1969. Ноябрь. N 100. С. 28.

Текст: Андрей Смирнов (кандидат исторических наук)

Источник: https://nstarikov.ru/aleksandr-suvorov-docheri-vyshe-vsego-golubushka-pervyj-klass-sv-georgija-113995