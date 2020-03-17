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Александр Суворов — дочери: Выше всего, голубушка, первый класс Св. Георгия!

18:27. 17 марта 2020 85 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: Российская газета @ Андрей Смирнов

26 ноября 1769 года эскадра вице-адмирала Спиридова была ещё только на пути к Чесменской бухте — и феерической победе 26 июня 1770-го, с которой начался

Громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян.

Но именно 26 ноября Екатерина II, словно предвидя, каким станет её царствование, провела в Зимнем дворце торжественную церемонию учреждения Военного Святого Великомученика и Победоносца Георгия ордена.

Александр Суворов - дочери: Выше всего, голубушка, первый класс Св. Георгия!

Знак отличия Военного ордена Св. Георгия — Георгиевские кресты первой, второй, третьей и четвертой степеней. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Корпорация отважных воинов

«[…] Дается оный, — значилось в орденском статуте 1769 года, — тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему; но сверх того отличили ещё себя особливым каким мужественным поступком, или подали мудрые, и для Нашей воинской службы полезные советы»1.

То есть «Георгий» должен был жаловаться прежде всего за выдающуюся храбрость. За то, что человек не просто преодолел страх (без этого в бою вообще невозможно следовать «присяге, чести и долгу»), а совершил «особливый» по самоотвержению поступок. В статуте 1833 года и в последующих уточнялось, что поступок этот должен увенчаться успехом и принести явную пользу.

А ещё полагалась эта награда за «военное отличное искусство»2.

Александр Суворов - дочери: Выше всего, голубушка, первый класс Св. Георгия!

Н. Красовский. Возвращение в Севастополь эскадры Черноморского флота после Синопского боя. 1853 год. Фото: РИА Новости

Пожалованных орденом повелено было именовать «кавалерами Святого Георгия» — то есть рыцарями ордена Св. Георгия (в обиходе говорили: «Георгиевские кавалеры»). Ведь, согласно принятой Россией европейской традиции, орден — это не нагрудный знак, а корпорация благородных людей, служащих высокой цели (то, что на груди — лишь знак принадлежности к корпорации). Служащих высокой цели — либо добившихся на этом поприще выдающихся успехов в служении государству.

Цветами ленты ордена Св. Георгия — цветами корпорации тех, кто рисковал жизнью или напрягал мысль, защищая государство, — стали черный и желтый (в XIX веке желтый заменили оранжевым). А знак ордена — крест — был сделан белым.

Черный, желтый (или оранжевый) и белый — это цвета государственного герба России. Со времен Петра I и до 1917 года им был черный орел на золотом поле. А на груди орла, в щитке — Св. Георгий на серебряном коне. По правилам геральдики металл золото может заменяться желтой либо оранжевой «эмалью», а серебро — белой.

Александр Суворов - дочери: Выше всего, голубушка, первый класс Св. Георгия!

Д. Левицкий. Портрет императрицы Екатерины Великой с Георгиевской лентой. 1787 год.

Первые кавалеры

Первыми «кавалерами Святого Георгия» стали участники Русско-турецкой войны 1768-1774 годов и войны с польскими конфедератами 1768-1772 годов.

А самым первым, 8 декабря 1769 года, — подполковник 1го гренадерского полка Федор Иванович Фабрициан — за то, что 15 ноября разбил турок под городом Галац (ныне в Румынии) и взял его. Подполковнику был пожалован орден 3й степени.

Орден 4-й степени первым получил 3 февраля 1770 года премьер-майор Каргопольского карабинерного полка Рейнгольд (он же Григорий Карлович) фон Паткуль — за храбрость при разгроме 12 января отряда конфедератов у польского местечка Добра. (Через 144 года, сражаясь в рядах того же полка — тогда уже 5-го драгунского Каргопольского, — получит другую Георгиевскую награду — Георгиевский крест 4-й степени — охотник3 Константин Рокоссовский, будущий Маршал Советского Союза.)

Ордена 2-й степени N 1 был удостоен 27 июля 1770 года генерал-поручик Петр Григорьевич Племянников — споспешествовавший победе в сражении 21 июля при Кагуле (ныне в Румынии).

В тот же день, 27 июля 1770-го, появился и первый кавалер ордена 1й степени — генерал-аншеф Петр Александрович Румянцев, чья армия и победила при Кагуле.

«Георгий» стал престижнее высшего из российских орденов — Св. Андрея Первозванного!

«Знаки Св. Андрея (украшенные бриллиантами. — Авт.) тысяч в пятьдесят, да выше всего, голубушка, Первый класс Св. Георгия»4, — писал 8 ноября 1789 года дочери о наградах, полученных им за победы при Фокшанах и Рымнике, генерал-аншеф Александр Васильевич Суворов.

Александр Суворов - дочери: Выше всего, голубушка, первый класс Св. Георгия!

И. Крейцингер. Портрет Александра Суворова — полководца, генералиссимуса, графа Рымникского, князя Италийского. 1799 год.

Цена «белого креста»

С декабря 1833 года награждать «Георгием» стали строго последовательно — сначала 4-й степенью, потом 3-й и так далее. Исключение сделали лишь для Александра II (в честь 100летия ордена), великих князей Николая Николаевича, Михаила Николаевича и Александра Александровича (за Русско-турецкую войну 1877-1878 годов), вице-адмирала Павла Степановича Нахимова (за Синопскую победу 1853-го), генерал-майора Михаила Григорьевича Черняева (за взятие Чимкента в 1864-м) и генерал-лейтенантов Павла Николаевича Шатилова (за взятие Карса в 1877-м) и Андрея Николаевича Селиванова (за взятие Перемышля в 1915-м).

За 84 года, оставшихся до 1917-го, кавалером всех четырех степеней не успел стать никто! А кавалерами ордена Св. Андрея Первозванного — почти полтысячи…

Александр Суворов - дочери: Выше всего, голубушка, первый класс Св. Георгия!

Полный кавалер ордена Св. Георгия М. Кутузов.

Да и до 1833 года все четыре степени получили лишь четверо — генерал-фельдмаршал светлейший князь Михаил Ларионович5 Кутузов-Смоленский (в 1812-м) и генералы от инфантерии Михаил Богданович Барклай де Толли (в 1813-м), граф Иван Федорович Паскевич-Эриванский и граф Иван Иванович Дибич-Забалканский (оба в 1829-м).

Александр Суворов - дочери: Выше всего, голубушка, первый класс Св. Георгия!

Полный кавалер ордена Св. Георгия М. Барклай де Толли.

Александр Суворов - дочери: Выше всего, голубушка, первый класс Св. Георгия!

Полный кавалер ордена Св. Георгия И. Паскевич.

Александр Суворов - дочери: Выше всего, голубушка, первый класс Св. Георгия!

Полный кавалер ордена Св. Георгия И. Дибич.

И не случайно: в сознании и военных, и народа «Георгий» все-таки ассоциировался прежде всего с недюжинной личной храбростью, с риском для жизни. Так же смотрели на него и в верхах.

И потому с 1855 года прекратили награждать за 25 лет беспорочной службы в полевых войсках или за 18 морских кампаний.

А за бои награждать стремились с разбором. С 1782 года представления к «Георгию» утверждали сами Георгиевские кавалеры — знавшие цену «белому кресту». А именно: кавалерская дума ордена Св. Георгия (с 1833-го она присуждала ордена 4-й и 3-й степеней, а 2-ю и 1-ю жаловал император). В Первую мировую Георгиевская дума создавалась в каждой из действовавших на фронте армий.

«Боевые офицеры, особенно молодые, были на страже цены и достоинства «белого креста» и не присуждали его кому попало и по протекции. Лишь убитым давали и крест без прений, — в утешение родным»6.

Александр Суворов - дочери: Выше всего, голубушка, первый класс Св. Георгия!

Н. Самокиш. День Святого Георгия: 26 ноября. Плакат. 1914 год.

Забвению не подлежит

Другими орденами убитых не награждали, но подвиг, достойный «Георгия», забвению не подлежит! И капитана 162го пехотного Ахалцыхского полка Стефана Ивановича Жирнова — погибшего 25 февраля 1905 года в сражении под Мукденом, спасая от японцев полковое знамя, — Николай II наградил осенью 1907 года орденом 4й степени посмертно. А статут 1913 года узаконил посмертные награждения.

К примеру, крест ордена 4-й степени, которого удостоился 10 июня 1916 года командир 10й роты 153го пехотного Бакинского полка, подпоручик Иван Иванович Новлянский, был отослан его матери (отец уже умер, а жениться Иван не успел). Сам подпоручик погиб ещё 30 января, штурмуя турецкую крепость Эрзерум. Увлекая за собой роту, он успел первым вскочить на бруствер форта Далан-Гёз и спрыгнуть вниз…

А «Георгий» 4-й степени подполковника Василия Тимофеевича Иванова — спасшего под Мукденом знамя своего 57-го пехотного Модлинского полка — подвязали после его смерти, согласно его завещанию, к спасенному знамени.

Подвиг, достойный «Георгия», забвению не подлежит, — и уже статут 1769 года предписал: «Сей орден никогда не снимать, ибо заслугами оный приобретается»7

С 1855 года, получив знак 3-й степени, Георгиевский кавалер продолжал носить и знак 4-й, а с 1870-го знаки предыдущих степеней не снимали и кавалеры 1-й и 2-й — тогда как для других орденов действовало правило носить знак только высшей из имевшихся степеней.

Александр Суворов - дочери: Выше всего, голубушка, первый класс Св. Георгия!

Орден Св. Георгия I степени. Знак, звезда и лента.

Слишком тяжело достается каждая степень «Георгия»…

После 1845 года права потомственного дворянства давал уже не первый офицерский чин (как было заведено в 1722-м), а лишь майорский, а с 1856-го — полковничий. А вот «Георгий» делал потомственным дворянином независимо от чина.

Выйдя в отставку, Георгиевский кавалер сохранял право ношения военной формы.

Ежегодно 26 ноября, в день орденского праздника, император устраивал в Зимнем дворце прием для кавалеров ордена Св. Георгия.

А в петербургском Народном доме в начале ХХ века — прием тех, кто был награжден Знаком отличия Военного ордена св. Великомученика и Победоносца Георгия. Они имели право приезжать на праздник за казенный счет, и сам Николай II пил за здоровье этих людей — в абсолютном большинстве своем крестьян и мещан.

«Егорьевский крест»

Знак отличия Военного ордена был учрежден в 1807 году для награждения нижних чинов армии и флота — рядовых, унтер-офицеров, а с 1906 года и подпрапорщиков (соответствующих нынешним прапорщикам). Первым его обладателем стал унтер-офицер Кавалергардского полка Егор Митрохин, отличившийся 2 июня 1807 года в сражении с Наполеоном при Фридланде.

Нижние чины награждались и Знаком отличия ордена Св. Анны — но «Егория» ценили больше: ведь «сей знак отличия приобретается только на поле сражения, при обороне крепостей и на водах» — и только теми, «кои отличатся противу неприятеля особенною храбростию»8. В коллекции историка Евгения Молло имелся солдатский крест N 106465, лента которого была «со следами севастопольской глины» и суровых ниток9. Прежде чем погибнуть 27 августа 1855 года при отражении последнего штурма Севастополя, солдат накрепко пришил ленту к мундиру или шинели…

В 1855-м Знак отличия Военного ордена был разделен на четыре степени, а в 1913-м — назван Георгиевским крестом. Награжденные им тоже стали именоваться Георгиевскими кавалерами.

P.S. В Первую мировую Георгиевских крестов было выдано около миллиона — и, естественно, при оформлении награждений случались ошибки. Поэтому несколько человек удостоились награды не по четыре, а по 5 — 6 раз. (Был, впрочем, и офицер — прапорщик, а затем подпоручик 73-го пехотного Крымского полка Сергей Павлович Авдеев, — получивший целых два ордена Св. Георгия 4-й степени — в феврале и в апреле 1916 года).

1. Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. (Далее: ПСЗ). Т. XVIII. 1767 — 1769 гг. СПб., 1830. N 13 387. С. 1021.
2. Там же.
3. Доброволец.
4. А.В. Суворов. Письма. М., 1987. С. 189-190.
5. При жизни он именовался именно так — а не Илларионовичем.
6. Г.К. «Георгиевская Дума» и награждение офицеров орденом св. Георгия и Георгиевским оружием // Военная Быль (Париж). 1971. Июль. N 111. С. 6.
7. ПСЗ. Т. XVIII. N 13 387. С. 1021.
8. Там же. Т. XXIX. 1806 — 1807 гг. N 22 455. С. 1013.
9. Молло Е. Размышления о Знаке Отличия Военного Ордена // Военная Быль (Париж). 1969. Ноябрь. N 100. С. 28.

Текст: Андрей Смирнов (кандидат исторических наук)

Источник: https://nstarikov.ru/aleksandr-suvorov-docheri-vyshe-vsego-golubushka-pervyj-klass-sv-georgija-113995

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