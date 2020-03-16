Все нормально. Падаем

Сегодня счастливо продолжили валится мировые фондовые биржи, нефть, рубль.Доу-Джонс. Снова дикий обвал на открытии биржи с небольшим отскоком.Нефть марки Брент.Общее падение и одна аномалия.Курс рубля сегодня пробил 75, но продажи валюты Центробанком смогли спасти "отца русской демократии".Российский фондовый рынок также проседает.Самый интересный вопрос заключается конечно в том, где именно будет нащупано дно. Признаков окончания нефтяной войны нет, ну а вкупе с коронавирусом, который еще только набирает обороты, полет вниз может затянуться.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5714773.html