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Все нормально. Падаем

19:42. 16 марта 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Сегодня счастливо продолжили валится мировые фондовые биржи, нефть, рубль.


Доу-Джонс. Снова дикий обвал на открытии биржи с небольшим отскоком.


Нефть марки Брент.


Общее падение и одна аномалия.


Курс рубля сегодня пробил 75, но продажи валюты Центробанком смогли спасти "отца русской демократии".




Российский фондовый рынок также проседает.

Самый интересный вопрос заключается конечно в том, где именно будет нащупано дно. Признаков окончания нефтяной войны нет, ну а вкупе с коронавирусом, который еще только набирает обороты, полет вниз может затянуться.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5714773.html

Метки: капитализм, нефть, рубль, экономика

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