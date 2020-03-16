Все нормально. Падаем
19:42. 16 марта 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Сегодня счастливо продолжили валится мировые фондовые биржи, нефть, рубль.
Доу-Джонс. Снова дикий обвал на открытии биржи с небольшим отскоком.
Нефть марки Брент.
Общее падение и одна аномалия.
Курс рубля сегодня пробил 75, но продажи валюты Центробанком смогли спасти "отца русской демократии".
Российский фондовый рынок также проседает.
Самый интересный вопрос заключается конечно в том, где именно будет нащупано дно. Признаков окончания нефтяной войны нет, ну а вкупе с коронавирусом, который еще только набирает обороты, полет вниз может затянуться.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5714773.html