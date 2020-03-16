ВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента.
В России строгие меры по контролю за алкогольной продукцией привели к снижению употребления спиртных напитков и увеличению продолжительности жизни. Об этом свидетельствуют данные опубликованного во вторник доклада Всемирной организации здравоохранения.
Специалисты напоминают, что с 2003 года в России постепенно поднимали акцизы, была введена минимальная розничная цена на водку и другие спиртные напитки, внедрена система мониторинга производства и продажи продукции, а также ограничена продажа алкоголя в вечернее время.
В результате употребление спиртного на душу населения снизилось в России на 43 процента. Отмечено и снижение смертности на 39 процентов у мужчин и на 36 процентов среди женщин. Уменьшилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя.
Что же касается средней продолжительности жизни россиян, то в 2018 году она достигла исторического максимума: 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин, пишет РИА Новости.
Напомним, в сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу алкоголя в заведениях, площадь залов в которых меньше 20 квадратных метров, и которые находятся в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях.
Источник: https://rg.ru/2019/10/02/voz-upotreblenie-alkogolia-v-rossii-snizilos-na-43-procenta.html
ВОЗ основывает свои данные на показаниях “Трех обезьян”. Если пить стали меньше – что ж тогда количество винных магазинов и отделов растет, а не уменьшается? Или бизнес работает по принципу того председателя колхоза, который назло тле увеличивал посевы конопли из года в год?
Обвините ВОЗ в «подыгрывании» правительству России.
А почему бы и не обвинить? Нас хвалят – значит, хотят глаза нам замазать. ВАДА тоже объективны?
«Кто хвалит нас за то, чего мы не имеем,
Тот хочет нас лишить всего, чем мы владеем.»
Магазины – специализированные.
Забирают долю рынка себе.
Ваше объяснение – несостоятельно.
Всё логично.
Народ не пьёт,бутылки не покупает и их некуда девать.
Потому забивают ими все пустующие площадки в магазинах а скоро и в аптеках и в школах и дет.садах.
щютка
Или какие ещё варианты?
В России увеличились букмекерские продажи привозного алкоголя (Казахстан в основном), а теперь, по причине запрета на ввоз, подпольно произведённого алкоголя, совершенно не уступающего по качеству официально произведённой продукции, но стоящей в 2-2.5 раза дешевле от магазинной цены. Это и есть те 40% Просто статистика проведена на основе официальных продаж, зафиксированных государственной системой “эгоист”. Государство в очередной раз “нагнуло” производителя и потребителя, введя драконовский акциз. Стоимость литра спирта 60-70р, стоимость бутылки (0.5) 5р, водка: 40% спирт + 60% вода + бутылка 5р + все сопутствующие расходы. Короче: если бы не акциз, бутылка хорошей водки в магазине стоила бы рублей 150-160, а не 300-400 и выше.
Среднее: 350р – 155р = 195р На 195р (это космическая цифра) с каждой бутылки (0.5) любит нас наше государство…
Как бухали, так и бухают – не заливайте тут.
А посмотрите, сколько пива жрать стали – это ужас просто!! От мала до велика!! Пиво, кстати, под “эгоист” не подпадает и не фиксировалось этой статистикой.
Так что, БобКа, снова ты сам себе пальцем в “эзотерику” угодил…
Пиво-хуже спирта.Пивной алкоголизм неизлечим,да и мужчина,от пива превращается в бабу.
На много хуже. Самое интересное, что эти “пивуны” за алкоголиков себя не считают, а само пиво считают за прохладительный тонизирующий напиток…
Я вот этому больше верю https://iz.ru/945064/mariia-rubnikovich/zamer-litrazha-stanut-li-rossiiane-menshe-pit-v-2020-godu
Не, ну если брать конкретно мою семью в расчет, то в ней потребление алкоголя снизилось практически на 100 процентов. Вместо еженедельных выходных возлияний и периодических пивных вечеров на неделе, теперь бутылка новогоднего шампанского, две бутылки на случай гостей и несколько стопок крепкого алкоголя в год. Но в этом никакой заслуги государства не вижу – чисто личные убеждения и забота о собственном здоровии. И наша семья в моем кругу такая не одна. А есть товарищи и подруги, которые как прибухивали в молодости, так и продолжают до сих пор. Так что заголовок скорее должен звучать, что выросло количество людей полностью отказавшихся от алкоголя, в результате чего снизилось и общее потребление.
Плюс любители алкоголя пристрастились к самогоноварению. Оно в статистику вошло?
Насчёт потребления алкоголя может врут а может нет. А вот статистика продолжительности жизни резко улучшилась под принятие пенсионной реформы. Я так когда учился решения подгонял под нужный результат. А сейчас этому чиновников наверное в академиях учат.