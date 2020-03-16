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ВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента.

10:44. 16 марта 2020 236 просмотров 12 коммент. Опубликовал:

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В России строгие меры по контролю за алкогольной продукцией привели к снижению употребления спиртных напитков и увеличению продолжительности жизни. Об этом свидетельствуют данные опубликованного во вторник доклада Всемирной организации здравоохранения.

Специалисты напоминают, что с 2003 года в России постепенно поднимали акцизы, была введена минимальная розничная цена на водку и другие спиртные напитки, внедрена система мониторинга производства и продажи продукции, а также ограничена продажа алкоголя в вечернее время.

В результате употребление спиртного на душу населения снизилось в России на 43 процента. Отмечено и снижение смертности на 39 процентов у мужчин и на 36 процентов среди женщин. Уменьшилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя.

Что же касается средней продолжительности жизни россиян, то в 2018 году она достигла исторического максимума: 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин, пишет РИА Новости.

Напомним, в сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу алкоголя в заведениях, площадь залов в которых меньше 20 квадратных метров, и которые находятся в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях.

 

Источник: https://rg.ru/2019/10/02/voz-upotreblenie-alkogolia-v-rossii-snizilos-na-43-procenta.html

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12 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2399 1919
    Sergey64 16 марта 2020 в 11:00

    ВОЗ основывает свои данные на показаниях “Трех обезьян”. Если пить стали меньше – что ж тогда количество винных магазинов и отделов растет, а не уменьшается? Или бизнес работает по принципу того председателя колхоза, который назло тле увеличивал посевы конопли из года в год?

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    2
  • 2075 1743
    КБ Александр 16 марта 2020 в 11:27

    В России увеличились букмекерские продажи привозного алкоголя (Казахстан в основном), а теперь, по причине запрета на ввоз, подпольно произведённого алкоголя, совершенно не уступающего по качеству официально произведённой продукции, но стоящей в 2-2.5 раза дешевле от магазинной цены. Это и есть те 40% Просто статистика проведена на основе официальных продаж, зафиксированных государственной системой “эгоист”. Государство в очередной раз “нагнуло” производителя и потребителя, введя драконовский акциз. Стоимость литра спирта 60-70р, стоимость бутылки (0.5) 5р, водка: 40% спирт + 60% вода + бутылка 5р + все сопутствующие расходы. Короче: если бы не акциз, бутылка хорошей водки в магазине стоила бы рублей 150-160, а не 300-400 и выше.

    Среднее: 350р – 155р = 195р На 195р (это космическая цифра) с каждой бутылки (0.5) любит нас наше государство…

    Как бухали, так и бухают – не заливайте тут.

    А посмотрите, сколько пива жрать стали – это ужас просто!! От мала до велика!! Пиво, кстати, под “эгоист” не подпадает и не фиксировалось этой статистикой.

    Так что, БобКа, снова ты сам себе пальцем в “эзотерику” угодил…

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    3
  • 2399 1919
    Sergey64 16 марта 2020 в 11:56

    Я вот этому больше верю https://iz.ru/945064/mariia-rubnikovich/zamer-litrazha-stanut-li-rossiiane-menshe-pit-v-2020-godu

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  • 3622 3050
    Женечка 16 марта 2020 в 12:55

    Не, ну если брать конкретно мою семью в расчет, то в ней потребление алкоголя снизилось практически на 100 процентов. Вместо еженедельных выходных возлияний и периодических пивных вечеров на неделе, теперь бутылка новогоднего шампанского, две бутылки на случай гостей и несколько стопок крепкого алкоголя в год. Но в этом никакой заслуги государства не вижу – чисто личные убеждения и забота о собственном здоровии. И наша семья в моем кругу такая не одна. А есть товарищи и подруги, которые как прибухивали в молодости, так и продолжают до сих пор. Так что заголовок скорее должен звучать, что выросло количество людей полностью отказавшихся от алкоголя, в результате чего снизилось и общее потребление.
    Плюс любители алкоголя пристрастились к самогоноварению. Оно в статистику вошло?

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    2
  • 558 438
    Андрей Попов 16 марта 2020 в 13:41

    Насчёт потребления алкоголя может врут а может нет. А вот статистика продолжительности жизни резко улучшилась под принятие пенсионной реформы. Я так когда учился решения подгонял под нужный результат. А сейчас этому чиновников наверное в академиях учат.

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