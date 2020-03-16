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Внезапно: Россия подошла к рубежу безопасного потребления алкоголя — ВОЗ.

10:21. 16 марта 2020 381 просмотр 42 коммент. Опубликовал:

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Самый веселый праздник года (недаром же под новогодние каникулы с возлияниями отводится почти две недели) Россия встретила неожиданными и приятными для многих своих граждан новостями. Мы стали меньше пить. Не на чайную ложечку и даже не на стаканчик. Официальная государственная статистика сообщила, что «за период с 2008 г. по 2018 г. потребление россиянами алкоголя снизилось в два раза, с 18 литров в год на человека до 9 л».

Мы, конечно, помним изречение, приписываемое Марком Твеном Бенджамину Дизраэли: «Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика» и потому традиционно скептически относимся к цифрам и буквам, выкладываемым для обозрения широкой общественности нашими домашними официальными учреждениями. И с большим уважением воспринимаем сказанное о нас нашими зарубежными «партнерами», которые по причине своей кипящей русофобии хорошо о нас отзываются только в случае поднесения к их виску пистолета неопровержимых доказательств, что «так оно у русских и есть». Поэтому начать рассказ о том, что мы действительно победили пьянство (пока еще не окончательно и бесповоротно, но уже в основном) следует с признания этого факта нашими британскими не очень доброжелателями.

Имидж пьяниц потеряли. Грустить не будем!

«Россия утратила имидж страны беспробудного пьянства, — констатировала в одной из предновогодних своих публикаций главная деловая газета Великобритании Financial Times. Приведя доказательства своему выводу. Для западных СМИ и британских — в первую очередь представлять доказательства чего-либо совершенного Россией — практика нестандартная, обычно все укладывается в формулу «сказано: виновата, значит, виновата», но на этот раз все чин-чинарём:

«Первый дом водки „Смирнофф“ в центре Москвы стал культурно-художественным комплексом; разгоряченные перипетиями столичного хоккейного дерби болельщики черпают энергию для споров исключительно в безалкогольных напитках, в киосках, на каждом шагу торговавших водкой и сушеной рыбой, теперь предлагают газеты и питье, не содержащее ни грамма спирта», — пишет несколько озадаченно корреспондент FT Генри Фой.

Журналист слегка неточен, называя «Первым домом смирновской водки» бывший склад этого изделия, расположенный вритык к ГЭС-2 и преобразуемый вместе с ней в арт-центр. Но это — не та помарка, которая меняет смысл сказанного, поэтому вряд ли стоит обращать на нее много внимания.

Главное тут в другом: «борьба с пьянством — это крутой поворот в политике правительства, которое каких-то 13 лет назад организовало и поставило на поток производство сверхдешевой водки для бедных», — констатирует Фой, намекая, что логично было бы ожидать в тот момент начала процесса спаивания российского народа до полного его алкогольного самоуничтожения.

Однако что-то пошло не так (как ожидали те, кому мы стоим поперек горла), и спиться до смерти Россия не успела:

«В 2010 году был повышен акциз на спиртное, его перестали продавать на спортивных мероприятиях, перестали рекламировать по телевидению, продавать после 11 часов вечера и запретили пить в общественных местах».

По словам автора, Россия решила пойти путем отрезвления нации.

«Мы идем к этому и сосредоточились на этой цели. В 2008 году, когда я пришла в министерство, ежегодное потребление алкоголя составляло 18 литров на душу населения», — процитировал он министра здравоохранения России Веронику Скворцову, но тут же постарался убедить читателя в том, что отрезвление россиян — не ее рук дело.

Во всем, как обычно, «виноват» нынешний глава России.

«Президент России Владимир Путин сделал здоровый образ жизни неотъемлемой частью своего имиджа. И здесь заметен сильнейший контраст с его предшественником Борисом Ельциным, известным, как большой любитель „заложить за воротник“. Пьяные загулы Ельцина, его песни, (дирижирование оркестром), пляски и речи по телевидению заплетающимся языком стали символом хмельного десятилетия России последовавшего за распадом Советского Союза», — пишет корреспондент FT, подчеркивающий, что «причиной ломки стереотипа „Россия — захлебывающаяся в алкоголе страна“ стала строгая государственная политика, рост доходов среднего класса, который взялся следить за своим здоровьем и пример Владимира Путина, постоянно занимающегося спортом и поддерживающего хорошую физическую форму».

«А русские пьют меньше французов!»

Надо сказать, что Financial Times — не единственное зарубежное издание, заметившее «катастрофическое отрезвление» России. Слово «катастрофическое» — не западная, правда, характеристика нашего процесса, а объективно существующая реальность, данная нами Западу в ощущениях. Неприятных, ибо с пьяной Русью совладать наши «партнеры» могли, а вот с глядящей на свою жизнь не замутненным алкогольным взглядом, а осознающей свои интересы, планирующей свои действия и, не только предвидящей, но и создающей их последствия — благоприятные для себя в первую очередь — уже никак.

Французская Le Monde пару недель назад обратила внимание на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где черным по белому сказано «в 2016 году потребление крепких напитков в России снизилось по сравнению с 2003 годом на 43%». Но неприятно поразило редакцию французского СМИ даже не это, а другие (неприятные для Парижа) данные: «в 2017 году среднестатистический россиянин в возрасте 15 лет и старше выпил 11,1 литра; француз — 11,7 литра».

«И это — в той самой России, где в „лихие девяностые“ каждый второй мужчина просто спивался», — напоминает Le Monde.

Данные ВОЗ за 2018 год выглядят еще круче: среднегодовое потребление алкоголя в РФ снизилось до 9 литров, и теперь россияне уступают по объему выпиваемого спиртного не только французам, но и немцам. А Минздрав, который не только предупреждает, но и действует (бывает же так!) уже ставит новую задачу — опустить планку потребления ниже 8 литров в год, нормы, признаваемой ВОЗ безопасной для человека.

Не пьем — значит работаем. Себе во благо

Примечательно, что антиалкогольная кампания идет, но как-то не особо бросается в глаза: с одной стороны постепенно ползут вверх цены на спиртное и мягко вводятся все новые ограничения (очередной виток закручивания гаек — продажа спиртного крепче 16,5 градусов лицам не моложе 21 года). Виноградники с ценными культурами, выводившимися селекционерами в течение многих десятилетий, никто не вырубает. Ошибки Михаила Горбачева оценены, усвоены и повторению не подлежат.

Результаты не замедлили сказаться: за период с 2008 по 2018 год, по данным главы Министерства здравоохранения Вероники Скворцовой, средняя продолжительность жизни россиян выросла на пять лет и достигла отметки в 73 года (точная цифра прозвучала на большой пресс-конференции Владимира Путина — 73,4 года. — EADaily ). Правда, увеличение численности возрастных граждан оказывает дополнительную нагрузку на пенсионные фонды. Проблема существует, но решать ее куда приятнее, чем скорбеть «о населении, умирающем молодым».

Трезвый народ, кстати, и работает лучше пьяного — отсюда и повышение производительности труда.

В период между 1989—1997 годами (помните тезис Le Monde о каждом втором спивающемся российском мужике?) производительность труда в России сокращалась. В период между 1999—2007 годами она уже росла в среднем на 6% в год и обеспечила 2/3 прироста ВВП на душу населения. Наступивший в 2008 году мировой экономический кризис Россию стороной не обошел, и производительность труда снизилась, однако сегодня она (1,9%), по информации издания «Экономика и жизнь», выше, чем в США (1,5%) и Европе (0,2%). Это притом, что Минэкономразвития в 2018 году предполагало снижение производительности труда до 1,5% в 2018 г. и дальнейшее падение ее до 1,2% в 2019 г. МЭР обещал, что рост производительности труда начнется в 2020—2022 и достигнет к 2023 г. уровня 3,1%, но, анализируя перевыполнение постоянно трезвеющим народом МЭРовское «планов громадьё», можно с уверенностью говорить, что реальные цифры будут выше планируемых.

Так что поднимем по бокалу шампанского или легкого российского вина за нашу трезвость. Сегодня можно.

Владимир Добрынин, Мадрид

 

Источник: https://eadaily.com/ru/news/2019/12/31/vnezapno-rossiya-podoshla-k-rubezhu-bezopasnogo-potrebleniya-alkogolya-voz

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42 Комментария » Оставить комментарий


  • 11356 5272
    BlackCat 16 марта 2020 в 10:30

    Сергею64, как истинному патриоту, предлагаю объяснить его негативное отношение к статье и данным ВОЗ.

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  • 2399 1919
    Sergey64 16 марта 2020 в 10:33

    То-то гляжу по всем городам и весям “Бристолей” да “Красно-Белых” как навоза в деревне у коровника! И не иссякает тропа самогонщиков. Пить покупное не на что – это не значит, что пить меньше стали. При таком оболванивании со всех экранов только и остается, что бухать. И умным, и глупым. “Есть ложь, есть большая ложь, есть статистика и есть бл. кот”

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    2
  • 2399 1919
    Sergey64 16 марта 2020 в 10:54

    Кот- святая простота! Может ты еще и в историческую миссию Путина веруешь?

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    3
    • 14158 -52
      РусофилSergey64 16 марта 2020 в 10:57

      А что такое “историческая миссия”?
      Ну и Путин ТОЧНО останется в истории и учебниках а вот МЫ с Вами врядли ))

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      1
    • 11356 5272
      BlackCatSergey64 16 марта 2020 в 10:58

      Я вижу то, что Вы несёте на ЯП, вижу что Вы обманываете людей, вижу что Вы на самом деле.
      Но радует то, что таких как Вы все меньше и меньше.

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      • 2399 1919
        Sergey64BlackCat 16 марта 2020 в 12:08

        Главный вражина здесь – это ты, кошак! Можешь хоть по 50 статей здесь репостить, все равно нутро твое наружу лезет, пропогандист-гапон. Ты дурачков можешь на своего “красного мотыля” ловить. А спорить с тобой, продажным, ей-богу нет никакого резона. За тобой сегодня машина нынешней власти. Но это не навечно и очень надеюсь, не надолго. Встретимся под другим ником. Твоим. Только я тебя под любой личиной узнаю, ибо нутро продажное никаким “патриотизмом” не замажешь!

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        3
      • 2075 1743
        КБ АлександрBlackCat 16 марта 2020 в 12:54

        Ох врёшь, мошенник, ох врёшь!!))

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      • 9086 8376
        жора шаповBlackCat 16 марта 2020 в 13:04

        А неплохо у Вас получается. Чисто по жидовски – кто первый обвинил, того и , типа , правда. Обычный выверт ведра с помоями. Ску-у-ка неимоверная.

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        1
  • 27579 24083
    Вячеслав 16 марта 2020 в 11:37

    «Алкоголь никогда, ни в одной стране не распространялся стихийно, а насаждался сознательно силами, враждебными обществу с помощью лжи. Ложь есть проявление малой культуры, небольшого ума и низкой нравственности». Академик Ф.Г. Углов.
    ***
    А вот иудо-христианство что говорит о спиртном:

    Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие;
    а иначе молодое вино прорвет мехи.
    Евангелие от Луки
    ***
    вино – это благословение (Второзаконие 7:13, 11:14), а его отсутствие – это проклятие (28:39, 51).
    ***
    Когда Израиль заглядывал в будущее, Бог обещал винные ручьи с горных вершин (Амос 9:14, Иоиль 2:19, 24).
    ***
    Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душею;
    пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. (Притчи 31:6-8)
    ***
    Итак напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом своим: а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: вот, я спала вчера с отцом моим; напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с ним; и он не знал, когда она легла и когда встала. (Бытие 19:32-36)
    Т.о алкогольная зависимость Лота подтолкнула его дочерей на совершение тяжкого греха, а он сам остаток своей жизни провел в пещере.

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  • 454 398
    KT 16 марта 2020 в 12:19

    Охренеть! “Так что поднимем по бокалу шампанского или легкого российского вина за нашу трезвость.” Автор идиот!

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    1
  • 2075 1743
    КБ Александр 16 марта 2020 в 12:23

    В России за этот период увеличились букмекерские продажи алкоголя, сначала ввозного (Казахстан в основном), а затем, по причине запрета на ввоз, подпольно произведённого, совершено не уступающему по качеству официально произведённой продукции, но стоящей в 2-2.5 раза дешевле от магазинной цены. Это и есть та разница (9лит), которая продаётся “на улице”. Просто статистика проведена на основании официальных продаж зафиксированных государственной системой “эгоист”. Государство в очередной раз нагнуло нас и производителя введя драконовский акциз на спиртное. А то количество алкоголя, которое стали производить и продавать подпольным способом стали называть количеством на которое якобы стали меньше пить. Стоимость литра спирта для производителя 60-70р, бутылки (0.5л) 5р., водка: 40% спирт + 60% вода + 5р бутылка + сопутствующие расходы. Короче: если бы не акциз, бутылка ХОРОШЕЙ водки стоила бы в магазине 150-160р, а не 300-400 и выше.

    Среднее: 350р – 155р = 195р На 195р (это космическая цифра) наше государство любит нас с одной бутылки водки…

    Как бухали, так и бухают – не заливайте тут.

    А посмотрите, сколько пива жрать стали – это ужас просто!! От мала до велика!! Пиво, кстати, под “эгоист” не попадает и не фиксируется этой статистикой.

    Так что, БобКа, снова ты сам себя пальцем в “эзотерику” поимел.

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    2
    • 9086 8376
      жора шаповКБ Александр 16 марта 2020 в 12:31

      На НТВ проверили сладкие газированные напитки. Индикатор показал наличие кислоты , замаскированной подсластителем. А в СПРАЙТ-е – ортофосфорную кислоту и 4 канцерогена из 6. Если ими поить детей – “сгорает” поджелудочная железа быстро. А пиво – не пиво , а непонятный состав с углекислым газом.

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      • 2075 1743
        КБ Александржора шапов 16 марта 2020 в 12:41

        Совершенно не понятный состав! Я разговаривал с знакомым директором региональных продаж пива от производителя, так он так мне объяснил производство нынешнего “пива”, просто очень объяснил, говорит: представь, что в цистерну залили воды, засыпали хуе..у тучу каких-то порошков и смесей, состав которых даже читать страшно, закрыли цистерну, взболтнули хорошенько, загазировали, охладили и покатили продавать. Просто объяснил, смешно, но это – так. Он после этого на пиво даже не смотрит…

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        2
  • 306 294
    Виктор 16 марта 2020 в 12:32

    Каждому интелегентному и не очень человеку, нужно иногда напиваться, чтобы выдержать общение с дураками. Э. Хеменгуэй

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    0
  • 12758 7780
    Maleos 16 марта 2020 в 13:06

    Исходя из того, что ВОЗ это жыдосаксонская организация по регулированию численности населения, логично предположить, что она отслеживает результаты своей деятельности и отчитывается перед хозяином. В докладе хозяину, вероятно, присутствует анализ причин, ПОЧЕМУ стали меньше пить. Самого доклада нам не покажут, само собой, но прикинуть, что к чему, в какой-то степени можно. Например, пить стали меньше потому, что численность пьющих сократилась банально по причине смерти. Чтобы пьющие бросили бухать по собственной воле – это один на 10 тыщ (и это очень оптимистичная оценка, так как лично я знаю только одного такого, об остальных даже не слышал), значит, в расчёт их можно не принимать… Или, оставшиеся в живых бухают, как и бухали, тока бабки потекли мимо жыдосаксов в экономику России на нац.проекты. Бухать всё равно будут, так как 100-200 лет спаивания населения России просто так не отбросишь, так, по крайней мере, доходы с этого оставить в стране. Вот жыдосаксы и отслеживают, чтобы и население геноцидировалось, и бабки в кассу текли…

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    2
  • 306 294
    Виктор 16 марта 2020 в 13:25

    Отчим моё матери, мой дед в 2000г попал в больницу с сильнейшей одышкой, кое-как успели довести, после обследования,лечения перед выпеской разговаривал с лечащим врачом, сказала пить, курить бросит года три протянет, умер в 2007 году, не следовав инструкциям врача

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