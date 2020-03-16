В России разрабатывают беспилотное аэротакси, которое сможет перевозить пассажиров на расстояние до 500 км с крейсерской скоростью 500 км/ч. Парковочные места для взлета и посадки нового транспортного средства предполагают оснастить навигационным и заправочным оборудованием, причем по площади они будут не больше автомобильных. Первую экспериментальную модель планируют создать к 2025 году, на ней инженеры отработают вертикальные взлет и посадку. Далее выпустят летный образец, грузоподъемность которого составит 500 кг.

Три по пятьсот.

Новое аэротакси создают в первую очередь для применения внутри городов-миллионников и в самых больших по площади областях России, включая северные регионы и Дальний Восток. По словам разработчиков из Национальной технологической инициативы (НТИ), особенно актуальным применение транспортного средства станет по причине нехватки взлетно-посадочных полос — их в России в сотни раз меньше, чем в США.

За один рейс (без дозаправки) такое аэротакси сможет пролететь 500 км с крейсерской скоростью 500 км/ч, имея на борту четырех пассажиров или 500 кг груза.

— Высокую скорость аппарата обеспечит установленная на его борту газотурбинная установка, соединенная с электрогенератором. Через батарею суперконденсаторов он питает шесть стационарных двигателей, — рассказал заместитель соруководителя рабочей группы «Аэронет» НТИ Павел Булат. — Двигатели будут вращать подъемные и маршевые вентиляторы, полностью убранные внутрь объемного фюзеляжа, также выполняющего функции крыла. При этом управление планируется осуществлять струйными рулями и за счет изменения вектора тяги.

Силовую электронику для машины создадут не из традиционного кремния, а из карбида кремния, который не требует охлаждения и позволит сделать существенно более компактные и легкие приборы.

Инновационным будет и материал корпуса. Для него конструкторы собираются применить новейший сплав алюминия и скандия, разработанный во Всероссийском институте авиационных материалов. Это позволит создать легкий цельнометаллический фюзеляж сварной конструкции. Причем он обойдется в 4–6 раз дешевле углепластикового корпуса при сопоставимом весе.

Право на полет.

Однако для использования такого аэротакси необходимо изменить российское законодательство. Сейчас на каждый полет дрона со взлетной массой более 30 кг необходимо специальное разрешение Зонального центра Единой системы организации воздушного движения, получить которое можно лишь после длительной бюрократической процедуры. Основным аргументом здесь станет безопасность полета, которая будет определяться автоматизацией и маневренностью, которые закладывают в новинку.

— Эта техника предназначена для безопасных полетов в автономном режиме, то есть не предполагает участие пилота в управлении, — отметил директор Института национальной технологической инициативы СевГУ Сергей Дудников, который входит в число разработчиков. — Причем она сможет осуществлять движение в сложных погодных условиях, садиться при сильном ветре и в ограниченном пространстве. При необходимости — даже на палубу корабля.

Если поправки в законодательство будут приняты, то массовое использование аэротакси может стать наименее затратным способом по улучшению транспортной связанности страны. В данном случае не потребуется строительства дополнительных дорог и аэропортов.

— Сейчас существует вертолетное такси, однако воспользоваться им могут только состоятельные люди, которые способны заплатить за один перелет из одного конца города в другой порядка 20 тыс. рублей, — пояснил Павел Булат. — Аэротакси должно в корне изменить эту ситуацию, поскольку стоимость поездки на нем будет сопоставима с ценой билета на поезд, следующий по тому же маршруту.

Мастер парковки.

Еще одна особенность аэротакси — простота обслуживания. По словам участников проекта, по этому показателю оно будет ближе к автомобильным, а не к сложным авиационным регламентам. Потребуется лишь сеть сервисных станций, а также оборудование специализированных парковочных мест, предназначенных для взлета и посадки беспилотников. Предполагается, что их оснастят необходимым навигационным и заправочным оборудованием. Причем по площади такие парковочные места будут не больше автомобильных.

Да и стоимость нового транспорта планируют держать на уровне цены авто премиум-класса.

Однако некоторые эксперты считают, что упростить парковку аэротакси будет возможно только в отдаленной перспективе.

— Скорее всего, на первых этапах беспилотник будет садиться на площадки на крышах, схожие с вертолетными, которые потребуют соответствующего обслуживания, — в первую очередь по соображениям безопасности, — пояснил генеральный директор компании «Съемка с воздуха» Вячеслав Барбасов. — И только затем, по мере развития инфраструктуры, они смогут приземляться не только на специальных парковках, но и в неподготовленных местах, самостоятельно оценивая их пригодность для совершения посадки.

При этом эксперт подчеркнул необходимость разработки российского беспилотного аэротакси, поскольку аналогичные проекты успешно развиваются уже в нескольких странах мира. В частности, в прошлом году один из вариантов этого транспортного средства представил европейский авиаконцерн Airbus.

В семь раз быстрее.

Для проведения необходимых исследований по данному проекту в России созданы две научные лаборатории: в Севастопольском госуниверситете и в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» имени Устинова. В первом вузе займутся проблемами динамики полета и навигации, во втором — должны разработать корпус и двигатели беспилотника.

Экспериментальный прототип планируют создать к 2025 году — на нем конструкторы отработают вертикальные взлет и посадку аппарата. Потом выпустят летный образец, грузоподъемность которого составит 500 кг. Также ученые планируют спроектировать более легкую модель — на одного человека и более тяжелую — на 5–7 пассажиров.

По словам экспертов, внедрение новой техники надо начать с тех направлений, движение по которым отнимает слишком много времени при использовании привычного транспорта. В частности, с помощью беспилотника можно будет всего за полтора часа попасть из Ставрополя в Севастополь — на автомобиле этот путь занимает сегодня около 11 часов.

Использовать аэротакси планируют не только для доставки пассажиров, но и для грузовых перевозок.

Источник: https://iz.ru/979122/aleksandr-bulanov/svobodnyi-podlet-megapolisy-strany-sviazhet-bespilotnoe-aerotaksi