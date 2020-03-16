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Так чьи же были граммы (вместо „утерянных” 3,6 ц) лунного грунта, предъявленные американцами?

21:34. 16 марта 2020 126 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Помнится, как бывший советский космонавт, а ныне – покойный иудейский банкир Леонов утверждал, мол, американский флаг, развевавшийся на Луне, был выполнен из металлизированной ткани. И под действием температуры на Луне развевался будто по ветру.

А официальная версия НАСА, оказывается, совсем иная: при выпуске кислорода из шлюза лунного модуля в вакуум возник поток газа, который и вынудил трепыхаться американский флаг.

В общем, одна лживая версия стоит другой. Обе показывают степень падения их авторов. Впрочем, падение Леонова явно большего размаха – он ведь опустился с высоты Героя СССР…



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4932094.html

Метки: NASA, американцы, история, колмогоров, космос, ложь, луна, мухин, ссср, США, технологии, фальсификация

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