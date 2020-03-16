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Сталин был в шоке от этой тупости. Букринский десант 1943г. Великая Отечественная Война.

18:10. 16 марта 2020 139 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yXp5LZVlSYc

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 14173 -37
    Русофил 16 марта 2020 в 18:26

    3 октября 1943 г. 01 ч 40 мин
    Констатирую, что первый воздушный десант, проведенный Воронежским фонтом 24 сентября, провалился, вызвав массовые ненужные жертвы. Произошло это не только по вине тов. Скрипко, но и по вине тов. Юрьева (псевдоним Г. К. Жукова) и тов. Ватутина, которые должны были контролировать подготовку и организацию выброски десанта.
    .
    Приказываю оставшиеся полторы воздушно-десантные бригады изъять из подчинения Воронежского фронта и считать их резервом Ставки.
    И.СТАЛИН
    Жукова и Ватутина наградили а бабы новых десантников нарожали.
    Жукову и Ватутину УРААААААА
    Везде памятники и улицы

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