Сталин был в шоке от этой тупости. Букринский десант 1943г. Великая Отечественная Война.

... чиновники боялись, хотя и этобыло. Но не этобыло решающим фактором.Например, в... уже объединяет всех патриотов.А Сталинбыл прав.Дмитрий АГРАНОВСКИЙг. Электросталь, Московская... с оценками роли Сталина в истории выдающихся его современников – это не его...
... не обязательно… СССР, кстати, был в этом деле далеко не уникальным образованием... наказывает. Не смог поменять эту систему и Сталин, хотя попытки предпринимал неоднократные... чисто японские или американские… Как этобыло со слов современников: В самом...
... острая дискуссия об обстоятельствах смерти Сталина. Был ли он отравлен или умер... обстоятельства случившегося? Кто стоит за этим? Что касается меня — моя позиция..., что Иосиф Виссарионович Сталинбыл отравлен, а к этому преступлению руку приложил Хрущев...
3 октября 1943 г. 01 ч 40 мин
Констатирую, что первый воздушный десант, проведенный Воронежским фонтом 24 сентября, провалился, вызвав массовые ненужные жертвы. Произошло это не только по вине тов. Скрипко, но и по вине тов. Юрьева (псевдоним Г. К. Жукова) и тов. Ватутина, которые должны были контролировать подготовку и организацию выброски десанта.
.
Приказываю оставшиеся полторы воздушно-десантные бригады изъять из подчинения Воронежского фронта и считать их резервом Ставки.
И.СТАЛИН
Жукова и Ватутина наградили а бабы новых десантников нарожали.
Жукову и Ватутину УРААААААА
Везде памятники и улицы