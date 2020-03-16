Спасти Уолл-стрит, Права на лекарство, Время латифундистов // Галопом по Европам #172

В этом выпуске:

- Федрезерв снизил ключевую ставку почти до нуля;

- Количество заболевших коронавирусом за пределами Китая впервые превысило число зараженных в самом Китае;

- Грузия закрывает границу с Россией, а Россия – границу с Беларусью;

- Глава Бритиш Эйруэйз заявил, что ситуация хуже чем 11 сентября и чем кризис 2008-го, компания готовится к увольнениям;

- Путин в субботу подписал закон о внесении изменений в конституцию;

- АФК Система олигарха Евтушенкова может войти в пятерку крупнейших землевладельцев;

- Мобильная связь может подорожать на 20 процентов;

- В Самаре должников за коммунальные услуги будут ловить по номеру машины.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=V9rbEFrNrho