Спасти Уолл-стрит, Права на лекарство, Время латифундистов // Галопом по Европам #172
В этом выпуске:
- Федрезерв снизил ключевую ставку почти до нуля;
- Количество заболевших коронавирусом за пределами Китая впервые превысило число зараженных в самом Китае;
- Грузия закрывает границу с Россией, а Россия – границу с Беларусью;
- Глава Бритиш Эйруэйз заявил, что ситуация хуже чем 11 сентября и чем кризис 2008-го, компания готовится к увольнениям;
- Путин в субботу подписал закон о внесении изменений в конституцию;
- АФК Система олигарха Евтушенкова может войти в пятерку крупнейших землевладельцев;
- Мобильная связь может подорожать на 20 процентов;
- В Самаре должников за коммунальные услуги будут ловить по номеру машины.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам