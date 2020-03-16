Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 марта 2020

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Группировки террористов в провинции Идлиб в Сирии не приняли соглашение России и Турции и организовали новые попытки провести наступление. Боевики смогли перевооружиться, получив внешнюю поддержку, сообщили в МИД РФ.

Речь о крупных бандформированиях “Хуррас ад-Дин” и “Хайят Тахрир аш-Шам” (организации запрещены в РФ). Боевики не выполняют условия действующего режима прекращения огня и следуют радикальным идеологическим установкам.

По информации МИД России, в рядах террористов присутствуют выходцы из ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ). Боевики использовали перемирие для того, чтобы восстановить свои силы, в том числе за счет внешней поддержки. В настоящий момент бандиты пытаются контратаковать.

Российско-турецкое соглашение о перемирии в Идлибе было заключено 5 марта на уровне лидеров двух стран. Сторонами также были согласованы другие меры, призванные урегулировать ситуацию в этом районе Сирии. Их итогом должно стать прекращение боевых действий.

1 Организация запрещена на территории РФ.