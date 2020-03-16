Россияне рассказали, какой должна быть идеальная работа

Специалисты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» провели социологическое исследование и выяснили, какие критерии являются приоритетными для россиян при устройстве на работу.

В исследовании приняли участие 5,7 тыс. добровольцев из всех регионов страны. Респондентам предлагалось на выбор не более трёх основных критериев, которые бы позволили им считать потенциальную работу идеальной.

На первом месте ожидаемо оказалась высокая зарплата (это важно для 79% респондентов). Но не менее важным критерием оказалась стабильность (так считают 78% опрошенных).

Кроме того, для россиян очень важным оказался хороший коллектив (69% считают этот критерий значимым).

Также более половины респондентов (52%) отметили, что для них важно удобное расположение офиса и близость места работы к дому. Примерно столько же (48%) заявили, что им принципиально, чтобы на работе были созданы комфортные условия труда. Приятным дополнением является наличие опытного руководителя (это важно для 43% опрошенных). Соцпакет и нематериальные бонусы интересуют 32% респондентов, а гибкий график — 27% участников исследования.

В ходе исследования выяснилось, что меньше всего россиян волнует наличие или отсутствие дресс-кода (12%), перспектива работать дистанционно (15%) или известность и надёжность компании (16%).

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