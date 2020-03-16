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Россия закрывает границу с Белоруссией

10:34. 16 марта 2020 112 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1. Правительство сообщает, что принято решение временно закрыть границу России с Белоруссией. Прямо скажем ожидаемый шаг. Ждем закрытие границы с Украиной (Украина вчера закрыла границу с ЛНР и ДНР). Также вчера еще закрыли границу с Грузией.
2. Вчерашнее "рекомендательное" решение о переводе ВУЗов на дистанционное обучение уже начало выполняться. Крымский федеральный университет уже переходит на дистанционку. Можно ожидать, что и до школ дойдет.
3. Врачей принимающих участие в лечении коронавируса в России будут премировать – под эти цели правительство создает специальный денежный фонд. С учетом того, что пик эпидемии в России еще только предстоит, своевременное решение.
4. В Москве из больницы сбежала пациентка с подозрением на коронавирус. Прямо как у нас в Севастополе неделю или две назад. Сбежавшую ищут. Призывы к сознательности граждан доходят до не только лишь всех.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5713241.html

Метки: коронавирус, медицина, Россия, эпидемии

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