Россия закрывает границу с Белоруссией из-за коронавируса
Россия закрывает границу с Белоруссией из-за угрозы распространения коронавируса.
Об этом на оперативном совещании утром 16 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Мы приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов.
Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — подчеркнул глава российского правительства.
Напомним, ранее стало известно, что Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с распространением COVID-19.
Читайте также: Учёные нашли антитело к коронавирусу
Источник: https://rusvesna.su/news/1584340015
,,,Привет`ствую Вас,,,
ОП-па-нь-ки-и-и-и…ОППА…
два-ПРИСЯДА-и–ТРИ-при-ХЛОП-па…
_Ох-ты…КАКАЯ-навина-информашка…
НУ и…ЧТО скажет – “Пан–Сашка”…
““““““““““““““““
->ТАКИЕ полит-Решения…просто “ТАК” не принимают(ся)…
ТАКИЕ решения на…НА основании ОТ Спец-служб Основываются…
ЧТО-же “ТАКОЕ” рос-Спец-службы сМОГЛИ сообщить…
В РЕЗУЛЬТАТЕ чего\то–”ТОГО”…границы с РБ – пришлось РФ закрыть…?…
[неуж-то "ЧТО-то" в Белоруссии НЕ-ТАК...если Поступили - вот ТАК...?...]
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 16-3-20.
А с азиатами когда закроют – от них вся зараза и остальные проблемы…
Электронная Россия. Антивирус Мишустина по лицензии Касперского ))
По-моему, Путин с айкидо знаком даже лучше, чем с дзю-до: болтающегося, как проститутку в проруби, Батьку проучить помогли сами же жыдосаксы, которым Батька и подмахивает сладострастно:))..
COVID-19 поучит всех. Все только начинается. Падают экономики, турбизнес. И нефть с газом дешевеет из-за падения спроса. Плохо будет всем.
Чему вы радуетесь? Тому, что рубль обвалился или тому, что в Италии пенсионеры дохнут как мухи?
— Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
— Пусть сильнее грянет буря!..
Сруль ( Израиль) потребовал всех иностранцев покинуть страну. Интересно , сколько жидов останется ?)
Израиль покинет, своя страна не примет. А жить где будет неприкаянная душа, в аэропорту?
В созданной обсервации. Пулемёты вперёд, пулемёты назад.
обсервация-одесса.
В Беларусси границы открыты.