Россия закрывает границу с Белоруссией из-за коронавируса

Россия закрывает границу с Белоруссией из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом на оперативном совещании утром 16 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов.

Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — подчеркнул глава российского правительства.

Напомним, ранее стало известно, что Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с распространением COVID-19.

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