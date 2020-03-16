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Россия закрывает границу с Белоруссией из-за коронавируса

10:34. 16 марта 2020 313 просмотров 11 коммент. Опубликовал:
Россия закрывает границу с Белоруссией из-за коронавируса | Русская весна

Россия закрывает границу с Белоруссией из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом на оперативном совещании утром 16 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов.

Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — подчеркнул глава российского правительства.

Напомним, ранее стало известно, что Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с распространением COVID-19.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1584340015

Метки: Новости

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