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Рекомендации по профилактике

13:19. 16 марта 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Документ Роспотребнадзора на тему профилактики коронавируса на предприятиях. Прислал один из читателей "Рупора Тоталитарной Пропаганды".





1. Также некоторые читатели пишут, что в ряде школ Москвы и московской области явочным порядком уже переводят на дистанционное обучение по желанию.
2. Глава Крыма Сергей Аксенов официально запросил Москву по поводу закрытия границы Крыма с Украиной. Вполне понятно, что если закроют Перекоп и Чонгар, то и остальную границу с Украиной также предстоит закрыть.
3. По заявлению главы Минздрава, в России инфекционная служба и реанимационная служба приведены в состояние повышенной готовности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5713789.html

Метки: аксенов, коронавирус, крым, медицина, Россия, Чонгар

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