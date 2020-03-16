Патриотический яд

«Российское вино может стать лучшим в мире, если будет принят закон о виноградной лозе. Об этом журналистам 18 сентября заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.» ( pnp.ru )

«По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект о виноградарстве и виноделии станет базовым для отрасли. «Практически с нуля создаётся правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия», Он считает, что «российское вино должно производиться только из винограда, выращенного на территории нашей страны». «Законом создаются для этого все условия: формулируются основные понятия, устанавливаются особые требования к сырью и материалам, предусматривается поддержка отечественных производителей и защита потребителей от подделок», — заявил он. Председатель Госдумы подчеркнул, что закон будет способствовать созданию новых рабочих мест, импортозамещению и поступлению дополнительных доходов в бюджеты Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани.» ( pnp.ru )

Эта перемена стала наглядным отражением начавшегося с недавних пор процесса, инициированного с самого высшего уровня государственного управления, имя которому – импортозамещение в алкогольной отрасли.

«Я подал заявление об уходе, меня с этой должности отпустили», – сообщил Титов в субботу на всероссийском саммите виноделов в Массандре. По его словам, совет проголосовал за кандидатуру Киселева. «Дмитрий Константинович Киселев сам винодел, в Коктебеле производит шампанское, сами понимаете его возможности на телевидении», – добавил Титов. ( vedomosti.ru )

В октябре 2019 года произошли изменения в некоммерческой организации «Союз виноградарей и виноделов России». Председателем совета организации стал гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв . На своём посту он заместил известного общественного деятеля, бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Эта перемена имела знаковый характер – уровень компетенций в управлении алкогольным лобби изменился, поднявшись с экономического уровня на уровень идеологический .



В конце декабря 2019 года закон «О виноградарстве и виноделии» был одобрен Советом Федерации и подписан Президентом. Продвижение закона сопровождалось активной пропагандой, к которой приложил руку новый глава Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселёв.

«Еще в октябре в здании парламента на Охотном ряду показали фильм «Хватит травить народ». Лента снималась на заводе шампанских вин «Новый Свет», а также на предприятиях «Массандра», «Инкерман» и «Коктебель». В фильме рассказывается об усилиях князя Льва Голицына по созданию отечественного виноделия в крымской Массандре.

«Великая задача — перестать пить бормотуху или то, что в Крыму презрительно называют «шмурдяк», а в Краснодарском крае — «бурдомицин». Хватит травиться и хватит обманывать себя, называя вином не вино», — говорит в начале фильма его автор и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.» (gazeta.ru)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил значимость фильма: «Я думаю, что для создания отрасли виноградарства и виноделия этот фильм сделает больше, чем многие из нас и те, кто отвечает за это направление». (mosday.ru)

Помимо показа в Госдуме, этот фильм был также много раз продемонстрирован по федеральным каналам. Будучи откровенно пропагандистским, он предлагает зрителю согласиться со сравнением князя Голицына, который вёл далёкий от благовидного образ жизни и реализовывал сомнительные задачи по пропаганде вина в России, с величайшими покорителями космоса Циолковским, Королёвым и Гагариным.



Взывая к чувству патриотизма у зрителя, фильм предлагает ему согласиться с тем, что пить отечественное, а не заграничное вино – это во всех смыслах хорошо.

Становится понятным, почему такая неприкрытая пропаганда алкоголя вообще возможна и имеет беспрепятственный доступ к широчайшей аудитории за счет государственных средств, когда слышишь слова Президента страны:

«Нужно ли, как в середине 1980-х годов, вводить какие-то административные ограничения? Тоже не вредно, но нужно здесь действовать крайне аккуратно.



Скорее всего, нужно работать по другим направлениям, разъяснять, давать возможность выбрать между различными видами алкогольной продукции, главным образом делая упор на продукцию с небольшими спиртовыми градусами, я имею в виду употреблять не крепкие напитки, а тихие вина так называемые.



Кстати, виноделие развивается у нас достаточно хорошо и эффективно. Поэтому здесь есть над чем работать, не прибегая к каким-то методам полицейского характера.» (kremlin.ru)

Уровень понимания и личная позиция Президента по вопросу о роли алкоголя в жизни общества сегодня существенно влияет на государственную политику в сфере оборота алкогольных веществ.

Ориентируясь на изложенную выше позицию главы государства, лоббисты алкогольного бизнеса видят возможным беспрепятственное продвижение своих инициатив по алкоголизации населения и активно действуют. Плоды этих действий мы можем наблюдать на экранах телевизора и в появлении подобных инициатив:

– «Время продажи отечественного вина в России предложили продлить до полуночи. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Она направила письмо в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации. «Известия» ознакомились с документом.



Норму о дополнительном часе продаж для российских напитков предлагается включить в законопроект о виноградарстве и виноделии, который в середине декабря будет рассматриваться во втором чтении. Участники рынка отмечают, что эта тема достойна обсуждения — смягчение правил для отечественного вина снизит потребление суррогата и будет способствовать переходу граждан на легкие и качественные алкогольные напитки.» (iz.ru)

– ФАС фактически разрешила Минпромторгу нарушать закон – разрешила рекламировать отечественное вино.

– Неприкрытая реклама алкоголя распространяется уже и на государственных информационных ресурсах: статья на сайте издания Федерального Собрания – «Кардиолог рассказала, сколько вина можно пить без вреда».

Напустить патриотический “прогосударственный” туман на процесс алкоголизации общества лоббистам психотропов сегодня крайне удобно и выгодно. В процессе импортозамещения на вино-водочном рынке, в процессе увеличения экспорта алкоголя за границу, алкогольное лобби становится тактическим союзником государственному управлению, которое всячески старается инициировать экономическую активность внутри страны.

Поэтому основную обеспокоенность сегодня вызывает именно позиция высших государственных чиновников, высказывания и действия которых показывают, что фактор влияния алкоголя на процесс жизнедеятельности общества ими не распознан.





На сегодняшний день, исторический опыт и объективные данные говорят о том, что:

1. Доход от производства алкоголя всегда в разы меньше убытка, который он в конечном итоге прямым и опосредованным образом привносит в экономику. На один рубль дохода, полученного бюджетом СССР в 1981 – 1985 годах в результате производства алкоголя, приходилось около 3,55 рублей ущерба,только поддающегося бухгалтерскому учёту. (Источник)

2. Количество преступлений и количество употребления алкоголя связаны напрямую, по данным МВД на 2018 год в состоянии алкогольного опьянения были совершены 35% преступлений. (Источник)

3. Спаивание молодых людей всегда начинается с употребления “слабого” алкоголя – вина, шампанского и пива.

4. Репродуктивная система женщины особо подвержена разрушению от алкоголя в любом его виде.

5. Количество употребления алкоголя и количество младенческих генетических отклонений связаны напрямую.

(Правда и ложь о разрешённых наркотиках)

6. Женщины – целевая аудитория “слабого” алкоголя.

7. ВОЗ назвала алкоголь причиной семи видов рака. Так по данным ВОЗ, риск рака молочной железы у женщины резко повышается при регулярном употреблении вина. (Источник)

8. По заявлению министра здравоохранения Вероники Скворцовой в России около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем. (Источник)

Политика “мягкой алкоголизации” противоречит политике государства по исправлению демографической ситуации в России. По меньшей мере нецелесообразно с одной стороны работать на выведение страны из демографической ямы, а с другой стороны тормозить этот процесс.

С экономической точки зрения, представителям высшего государственного управления сегодня следует осознать, что мультипликативный эффект от результатов работы алкогольной отрасли является отрицательным по отношению ко всей остальной экономике.



Поэтому ставка на импортозамещение и создание рабочих мест в сфере производства алкогольных ядов является абсолютно непродуктивной, вредной и программирующей нарастающий ущерб в будущем страны.



Ускорение отечественной экономики и улучшение жизни местных граждан за счёт угнетения будущего других государств через экспорт алкоголя – является ещё более худшим преступлением, которое не может быть нравственно приемлемым для России.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, Трезвенническому Движению в нашей стране следует обратить внимание на то, что оппоненты Движения серьёзным образом усилились, добившись влияния на самые высшие уровни госуправления и начав активную реализацию своей политики в жизнь.



В этих условиях следует понимать обстановку и осуществлять меры по реализации собственной политики, давая эффективный ответ информационному и административному давлению алкогольного лобби.



Кроме трезвой инициативы на местах сегодня нечего противопоставить активизировавшемуся процессу изменения курса на мягкую генетическую деградацию народов России. Трезвенническое



Движение включает в себя сегодня самые глубинные и широкие народные массы, поэтому оно вполне способно дать действенный ответ инициативам алкогольных лоббистов, даже усиленных мощнейшим административным и финансовым ресурсом. Поможет и то, что телевизионная аудитория всё в большем количестве уходит в Интернет, где у алко-идеологов нет монополии на трансляцию информации.

Знания и здравый смысл всегда дадут иммунитет к любой идеологической обработке, даже самой опасной и изощрённой – укрытой “патриотизмом”.

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