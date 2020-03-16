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Неравенство пола не имеет // Письма

21:33. 16 марта 2020 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

К тому моменту, как я родилась, СССР уже не существовало, после него осталась только всюду витающая пыль из очень противоречивых откликов старшего поколения – кто-то говорил об упущенном детстве, кто-то – о детстве самом что ни на есть насыщенном, таком, какого нынешним детям более никогда не познать; кто-то говорил о репрессиях и дефиците, кто-то – о наградах за трудовые заслуги и о том, что дефицит никогда не мешал заниматься тем, чем тебе по-настоящему хотелось. Единственное, что оставалось более-менее однозначным – это отношение каждого к победе в Великой Отечественной войне, которое подпитывалось и укреплялось литературными классными часами в моей школе…




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xIlVQCS0ZvM

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