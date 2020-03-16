Москва готовится к карантину

1. В Москве с 21 марта официально закрываются все школы. Ранее можно было по желанию перейти на дистанционный режим обучения. Школы и другие общеобразовательные учреждения будут закрыты до 12 апреля.2. Запрещены все массовые мероприятия свыше 50 человек.3. В наземном транспорте Москвы остановлена продажа билетов водителями.4. Мэрия Москвы призывает пожилых жителей города, как наиболее уязвимую для коронавируса категорию граждан, без нужды не покидать свои квартиры.5. Иностранцы приехавшие в Москву обязаны пройти 14-дневный карантин.6. Официальное число заболевших в России – 93. В Минздраве заявляют, что накоплено необходимых средств и препаратов на две недели.7. Лукашенко заявил, что в СМИ РФ дают не все информацию и ситуация на деле тяжелая.8. Сбежавшую из больницы пациентку с подозрением на коронавирус поймали и вернули в карантин. Но разумеется, если она была инфицирована, кого-то во время побега могла заразить.Вот еще читатель прислал. Сообщение от классного руководителя для родителей:

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5714583.html