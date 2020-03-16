Главная » Здоровье, Мировоззрение, Невероятное в мире

Москва готовится к карантину

18:23. 16 марта 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1. В Москве с 21 марта официально закрываются все школы. Ранее можно было по желанию перейти на дистанционный режим обучения. Школы и другие общеобразовательные учреждения будут закрыты до 12 апреля.
2. Запрещены все массовые мероприятия свыше 50 человек.
3. В наземном транспорте Москвы остановлена продажа билетов водителями.
4. Мэрия Москвы призывает пожилых жителей города, как наиболее уязвимую для коронавируса категорию граждан, без нужды не покидать свои квартиры.
5. Иностранцы приехавшие в Москву обязаны пройти 14-дневный карантин.
6. Официальное число заболевших в России – 93. В Минздраве заявляют, что накоплено необходимых средств и препаратов на две недели.
7. Лукашенко заявил, что в СМИ РФ дают не все информацию и ситуация на деле тяжелая.
8. Сбежавшую из больницы пациентку с подозрением на коронавирус поймали и вернули в карантин. Но разумеется, если она была инфицирована, кого-то во время побега могла заразить.

Вот еще читатель прислал. Сообщение от классного руководителя для родителей:

Уважаемые родители!
В Москве с 16 марта вводится свободное посещение школ. Такая мера принята во исполнение указа Мэра Москвы. Соответствующий приказ № 104 от 14 марта 2020 года издан столичным Департаментом образования и науки.
В соответствии с ним Вы, родители, сами принимаете решение, должен ли Ваш ребенок посещать школу или ему лучше остаться дома. Сообщить классному руководителю о том, что ребенка не будет на уроках, можно дистанционно с помощью электронного дневника МЭШ, воспользовавшись сервисом «Уведомление об отсутствии».
При этом ребенок, не посещающий занятия по вашему решению, не отстанут от школьной программы. Директорам образовательных организаций поручено обеспечить необходимые меры дистанционной учебной поддержки учащихся с помощью сервисов «Московской электронной школы».
Школа продолжает работать в штатном режиме, занятия будут проходить в полном объеме.
Режим свободного посещения школ будет действовать в Москве до особого распоряжения. Для удобства после возвращения ребенка на занятия Вам не понадобится предоставлять справку о состоянии здоровья ребёнка.

Важно ‼
Пожалуйста, учитывайте, что свободное посещение не означает возможность выбора отдельных дисциплин для посещения или явки в школу ко второму и последующим урокам.
Ребёнок, посещающий школу, посещает все уроки. Ребёнок, находящийся на дистанционном обучении, не посещает никаких уроков и только выполняет задания, данные учителями для самостоятельного изучения учебного материала.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5714583.html

Метки: коронавирус, медицина, Москва, эпидемия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Хроника эпидемии.
...коронавируса: шестеро инфицированных находятся в Москве, двое — в Московской области....и распространения» коронавирусной инфекции в Москве, разработанный столичными властями. По... двухнедельный карантин. 4 февраля Минздрав России сообщил, что готовится к ...
Бэкграунд, выпуск-237 за 3 декабря 2011
.... Ведь они уже готовились к победному параду в Москве.    В результате контрнаступления...  от внешнего вида останков  знаменитой “Карантинной крепости”, которая когда то была...-ап:Чудом уцелевшая часть стены карантинной крепости   с пороховой башней – ...
Новости Украины и Новороссии 25 февраля 2020
... «Ассоциация искусствоведов Российской Федерации» (г. Москва): ♦ «Скульптор Анна Голубкина», «Скульптор... охотничье оружие. Люди стали готовиться к боевым действиям.24-25...Японии Почти все находящиеся на карантинном лайнере Diamond Princess граждане Украины...
Новости Украины и Новороссии 09 сентября 2019
...Москву за пленными (ФОТО). 08:17 Независимый детектив готов... свинокомплексе объявили сорокадневный карантин и заявили, что...: rusvesna.su Реш готов передать информацию по "Боингу...Москве и в Киеве? К оглавлению | Источник: rusvesna.su Независимый детектив готов...
Китайская история - МИФ
..., живущий за стеной, выполнявшей карантинную функцию, и отрезанный от внешнего... покупателей российских Су-27. Москва тогда позволила Шэньянской авиастроительной корпорации... начать тяжёлую войну с готами. Восстание готов начинается с Балканского полуострова...
Новости Украины и Новороссии 15 марта 2020
.... Читайте также: Сразу несколько стран готовятся объявить дефолт К оглавлению | Источник..., уже оставили на вполне комфортабельный карантин. Что делать остальным — неясно. Как... и государства целиком. Читайте также: «Москва больше не видит смысла поддерживать...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)