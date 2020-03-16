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Куба поможет Италии

11:53. 16 марта 2020 123 просмотра 8 коммент. Опубликовал:


Куба направила 25 врачей и 10 тонн лекарств в Италию (включая большую партию интерферона Альфа-2B, который по ряду исследований помогает в лечении). Несмотря на десятилетия санкций против Кубы, кубинцы сохраняют одну из лучших в мире систем здравоохранения и в тяжелый момент проявляют международную солидарность, поддерживая усилия Китая по помощи итальянцам, которые сейчас переживают пик эпидемии.


Один из рейсов в медицинским оборудованием из Китая в Италию.


Группа китайских медиков прибывших в Италию.




Китайская карикатура на тему. В 2008 году Италия помогла Китаю во время вспышки "атипичной пневмонии". Китайцы помнят.


В 2020-м году Китай поборов пик эпидемии у себя, поддерживает Италию.

Также в Италию прибыла группа медиков из Венесуэлы, которая несмотря на сложное экономическое и политические положение, тоже нашла возможность помочь.

PS. По официальным заявлениям во Франции могут переболеть от 50 до 70% населения. В Италии сохраняется наиболее высокий процент смертности от коронавируса (за счет возрастных групп от 70 до 90 лет, которые являются наиболее уязвимыми для заразы).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5713516.html

Метки: италия, Китай, коронавирус, куба, медицина

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 14158 -52
    Русофил 16 марта 2020 в 13:47

    Даже Куба не поможет.
    ВОЗ сказал в морг значит в морг.

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    • 7359 5837
      маринаРусофил 16 марта 2020 в 14:09

      Какая прелесть Куба и Венесуэла.А вот наши врачи в Польше.А где русские ,почему не дали заработать.

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      1
      • 14158 -52
        Русофилмарина 16 марта 2020 в 14:14

        Да Мари это ОТВЕТ.
        Русские послали ВОЗ не играют в эпидемию им денег не будет.
        Прокуратура пообещала что каждому кто будет брать деньги от ВОЗ за найденного коронавирусом больного светит СРОК. А в Европах ещё и премия если такой умрёт.

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        1
        • 7359 5837
          маринаРусофил 16 марта 2020 в 14:19

          Русские послали ВОЗ ,МВФ,ВАДА,Гаагу,Гринпис с Гретой,вот вот ВТО.Продолжим писать свою Изторию.

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          • 14158 -52
            Русофилмарина 16 марта 2020 в 14:24

            А вот своя ИСТОРИЯ уже пишется альтернативщиками.
            Это самое сложное.
            И чтоб она стала ДОГМОЙ нужно ПОБЕДИТЬ.
            Историю пишут победители.
            А до этого ещё далеко.
            Но то что евреи и Израиль ФЕЙК уже не тайна и за это не расстреливают

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          • 9086 8376
            жора шаповРусофил 16 марта 2020 в 14:28

            С точки зрения “пишется” – сейчас типа “менопауза” глобального мировоззрения.

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          • 14158 -52
            Русофилжора шапов 16 марта 2020 в 14:35

            Менопауза а потом смерть?
            Не лучшее сравнение.
            Никуда не денется глобальное мировозрение просто станет более научным как и сама ЖИЗНЬ.
            Конечно дурням оставят сказки и пусть верят.
            Но в щирнармассы всё сложнее заставить лизать иконы

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          • 9086 8376
            жора шаповРусофил 16 марта 2020 в 14:43

            Нет, в этот период дама пробешивается и переоценивает себя ( если есть что, конечно) , потом озирается по сторонам и начинает искать , куда приткнуться ( может – к кому). Это вольное описание ПМСа.) Как обновится – поглядим увидим. Но не все.)

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