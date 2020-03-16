Куба поможет Италии
11:53. 16 марта 2020 123 просмотра 8 коммент. Опубликовал: feedmatic
Куба направила 25 врачей и 10 тонн лекарств в Италию (включая большую партию интерферона Альфа-2B, который по ряду исследований помогает в лечении). Несмотря на десятилетия санкций против Кубы, кубинцы сохраняют одну из лучших в мире систем здравоохранения и в тяжелый момент проявляют международную солидарность, поддерживая усилия Китая по помощи итальянцам, которые сейчас переживают пик эпидемии.
Один из рейсов в медицинским оборудованием из Китая в Италию.
Группа китайских медиков прибывших в Италию.
Китайская карикатура на тему. В 2008 году Италия помогла Китаю во время вспышки "атипичной пневмонии". Китайцы помнят.
В 2020-м году Китай поборов пик эпидемии у себя, поддерживает Италию.
Также в Италию прибыла группа медиков из Венесуэлы, которая несмотря на сложное экономическое и политические положение, тоже нашла возможность помочь.
PS. По официальным заявлениям во Франции могут переболеть от 50 до 70% населения. В Италии сохраняется наиболее высокий процент смертности от коронавируса (за счет возрастных групп от 70 до 90 лет, которые являются наиболее уязвимыми для заразы).
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5713516.html
Даже Куба не поможет.
ВОЗ сказал в морг значит в морг.
Какая прелесть Куба и Венесуэла.А вот наши врачи в Польше.А где русские ,почему не дали заработать.
Да Мари это ОТВЕТ.
Русские послали ВОЗ не играют в эпидемию им денег не будет.
Прокуратура пообещала что каждому кто будет брать деньги от ВОЗ за найденного коронавирусом больного светит СРОК. А в Европах ещё и премия если такой умрёт.
Русские послали ВОЗ ,МВФ,ВАДА,Гаагу,Гринпис с Гретой,вот вот ВТО.Продолжим писать свою Изторию.
А вот своя ИСТОРИЯ уже пишется альтернативщиками.
Это самое сложное.
И чтоб она стала ДОГМОЙ нужно ПОБЕДИТЬ.
Историю пишут победители.
А до этого ещё далеко.
Но то что евреи и Израиль ФЕЙК уже не тайна и за это не расстреливают
С точки зрения “пишется” – сейчас типа “менопауза” глобального мировоззрения.
Менопауза а потом смерть?
Не лучшее сравнение.
Никуда не денется глобальное мировозрение просто станет более научным как и сама ЖИЗНЬ.
Конечно дурням оставят сказки и пусть верят.
Но в щирнармассы всё сложнее заставить лизать иконы
Нет, в этот период дама пробешивается и переоценивает себя ( если есть что, конечно) , потом озирается по сторонам и начинает искать , куда приткнуться ( может – к кому). Это вольное описание ПМСа.) Как обновится – поглядим увидим. Но не все.)