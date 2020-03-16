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Коронавирус – практика выживания

16:57. 16 марта 2020 155 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Что делать сегодня.
Иван Бояринцев и Алексей Орлов

Свое видение по тому, каким образом можно не заразиться и выжить при эпидемии коронавируса, изложил в этой передаче Иван Бояринцев.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ahm2pU2s9UQ

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 8550 3039
    nikolay 16 марта 2020 в 18:23

    Это только в голливудских фильмах вакцину создают за наделю или месяц. В реальности на это уходит не меньше года-полутора. Еще толком и самого коронавируса никто не видел, китайцы даже не смогли его живого показать нашим российским ученым, а американцы уже, как бы, создали его ослабленную версию для введения человеку.

    Это говорит только о том, что, как мы уже многократно и утверждали, диверсия с коронавирусом имеет одной из главных целей – проведение всеобщей ПЛАНЕТАРНОЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ.

    И эта вакцина – самая страшная угроза для здоровья и жизни человека, чем любой из существующих на земле вирусов. С помощью этой вакцины антихрист и будет иметь возможность уничтожить значительную часть человечества, оставив себе лишь полмиллиарда-миллиард проклейменных рабов.

    Дорогие братья и сестры! Ни в коем случае не соглашайтесь на вакцинирование от коронавируса. Избегайте его любым способом. Если будет объявлена обязательная вакцинация, то нужно будет хотя бы на время покинуть города, т.к. именно в городах антихристовы слуги будут иметь возможность насильно всех провакцинировать. Скорее всего, будут организованы посты и выездные бригады, состоящие из росгвардейцев и медиков: одни будут ловить и принуждать, а другие делать смертельные инъекции.
    Это реальный ответ из Православной газеты.

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