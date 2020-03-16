Король воздушных рекордов. Как Коккинаки долетел до Тихого океана

В начале XX века человечество заболело небом. Как в 1960-м кумирами мира стали космонавты и астронавты, так на заре столетия самыми популярными были летчики.

От матроса до летчика

Мальчишки бредили полетами, мечтая стать похожими на первых авиаторов. Не обошла эта мечта и юного Володю Коккинаки.

Хотя до её исполнения в детстве было очень далеко. Родившийся в 1904 году в Новороссийске в большой семье, имевшей греческие корни, в юности Володя пережил крушение монархии и Гражданскую войну. Работал на виноградниках, матросом, портовым грузчиком. До неба ли тут?

В семье Коккинаки парни отличались не только крепостью характера, но и недюжинной силой. Впоследствии Владимир Константинович Коккинаки вспоминал, как в юности в одиночку разгонял целую компанию хулиганов, задевавших его родню.

Владимир окончил семилетку, и в 1925 году был призван в армию. Отслужив два года в пехоте, Коккинаки поступил в Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, а после её окончания Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков.

На молодого летчика, виртуозно обращавшегося с техникой, обратило внимание командование. «Хороших летчиков много, а прирожденных мало», — решили начальники и предложили Владимиру Коккинаки сменить амплуа – стать испытателем.

«Петля» для Сталина

Профессия летчика-испытателя сродни работе объездчика диких мустангов – новый самолет, подобно сноровистому коню, норовит сбросить «седока». Освоить машину, выявить её слабые места, которые необходимо устранить до запуска самолета в серию – это задача испытателя.

Ее решение связано с большим риском для пилота. Многие из самых удачных советских и иностранных самолетов, прежде чем стать надежными и безопасными машинами, забирали жизни своих первых «ездоков».

Владимир Коккинаки за свою долгую карьеру освоил не один десяток новых типов воздушых судов.

В 1935 году Коккинаки пришел работать в КБ Ильюшина в должности старшего пилота-испытателя. Практически все машины этой марки прошли через руки Владимира Коккинаки.

В том же 1935 году советский ас установил свой первый, пока неофициальный рекорд мира — на самолёте И-15 с герметической кабиной достиг высоты 14575 м.

В середине 1930-х годов сразу два КБ – Туполева и Ильюшина – строили для военных новые модели бомбардировщиков. В бюро Ильюшина создали модель ЦКБ -26 – фактически прототип будущей машины. Его испытаниями занимался Коккинаки. В апреле 1936 года пилот на ЦКБ-26 сделал то, что до него в Советском Союзе не удавалось никому – выполнил петлю Нестерова на двухмоторном самолете. 1 мая на столичный Центральный аэродром приехал лично Сталин, желая увидеть полет Коккинаки. Летчик не подвел, исполнив самые сложные фигуры высшего пилотажа.

С этого дня Коккинаки стал одним из любимых «сталинских соколов» вождя.

Покоритель дальних трасс

Пилот получил специальное разрешение на выполнение сложных полетов, в том числе на установление мировых рекордов.

17 июля 1936 года Владимир Коккинаки на самолете ЦКБ-26 поднял на высоту 11294 метра уложенные в бомболюки металлические болванки общим весом 500 килограммов. Международная авиационная федерация (ФАИ) зарегистрировала первый официальный советский мировой авиационный рекорд.

Наряду с Громовым и Чкаловым, Владимир Коккинаки готовился к сверхдальним беспосадочным перелетам.

Полет Чкалова через Северный полюс в США позволил удивить мир и закрепить приоритет за советскими летчиками, однако регулярную линию полетов установить над полюсом было нельзя – слишком тяжелы условия и слишком ненадежна техника.

Именно поэтому возникла идея маршрута по ортодромической дуге «большого круга», проходившего через Финляндию, Швецию, Норвегию, Исландию, над Северной Атлантикой и Канадой.

Пройти первым этот маршрут и предстояло Владимиру Коккинаки. Для осуществления этой цели был выбран самолет ЦКБ -30, получивший серийное имя ДБ-3. Для осуществления перелета с него сняли вооружение, установили дополнительные топливные баки и запас кислорода для пилотов при полете на больших высотах.

Рекордную машину, выкрашенную в ярко красный цвет, назвали «Москва».

Репетиция «броска в Америку» 27 июня 1938 года Владимир Коккинаки вместе со штурманом Александром Брядинским провел «репетицию» трансатлантического перелета. Взлетев из подмосковного Щелково за 24 часа 36 минут и преодолев 7580 км по прямой, самолет достиг аэродрома Спасск-Дальний в 1555 километрах от Владивостока. Сесть в районе самого Владивостока не удалось по погодным условиям. В этом перелете был установлен рекорд дальности для двухместных машин, был пройден кратчайший путь от Москвы до Тихого океана, и, кроме того, этот перелет оказался самым быстрым для такого расстояния. Сам Коккинаки вспоминал, что полет дался очень тяжело: в трудных погодных условиях большую часть маршрута летчики шли на высоте 6000 метров и выше, пилотируя в кислородных масках. Несколько недель у Коккинаки не сходили мозоли от штурвала на руках. Пожаловался летчик и на журналистов: сразу после приземления измученный экипаж осадила пресса, требующая интервью. За этот перелет Владимир Коккинаки был удостоен своей первой звезды Героя Советского Союза. После полета на Дальний Восток Коккинаки получил «добро» на трансатлантический перелет. 28—29 апреля 1939 года на том же самолете «Москва» он совершил успешный полет по маршруту Москва-Новгород-Хельсинки-Тронхейм-Исландия-мыс Фарвель (Гренландия)-остров Мискоу протяжённостью 8000 километров. Штурманом Коккинаки стал Михаил Гордиенко, сменивший погибшего в авиакатастрофе Александра Брядинского. «Трасса Коккинаки» с открытием регулярных рейсов Москва-Нью-Йорк в 1959 году стала официальным летным маршрутом . Ее первооткрыватель получил от Международного комитета по авиации и космонавтике (ICCA) почетную награду — «Цепь пионера розы ветров». Экипаж братьев-героев В годы войны Владимир Коккинаки продолжал испытывать новую технику и консультировал фронтовых пилотов относительно наиболее эффективного применения бомбардировочной авиации. На счету Владимира Константиновича Коккинаки 22 мировых рекорда на различных типах самолетов. В 1963 году 59-летний Коккинаки командовал экипажем, первым поднявшим в небо пассажирский лайнер Ил-62, на многие годы вперед ставший флагманом трансатлантических трасс. В 1957 году за заслуги в деле испытаний новой авиационной техники Владимир Коккинаки был удостоен второй звезды Героя Советского Союза. И ещё об одном факте нельзя не сказать. В послевоенное время в КБ Ильюшина сложился уникальный экипаж летчиков-испытателей. Первым пилотом выступал Владимир Константинович Коккинаки, вторым – Константин Константинович Коккинаки, а бортмехаником – Павел Константинович Коккинаки. Ничего похожего на этот братское трио история авиации не знала. Константин Коккинаки остается несколько в тени старшего брата, что несправедливо – он сражался на фронте, много лет работал летчиком-испытателем в ОКБ Микояна и так же, как брат, был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1964 году оба брата Коккинаки завершили карьеру летчиков-испытателей. Интересно, что Ил-62, ставший последней машиной, испытанной Владимиром Коккинаки, стал и последним творением конструктора Сергея Ильюшина, с КБ которого была связана вся жизнь советского аса. Про Сергея Ильюшина иногда говорят так: у него был один летчик-испытатель, и с ним ничего не случилось. Это высочайшая оценка не только самолетам Ильюшина, но и таланту и мастерству выдающегося летчика Владимира Константиновича Коккинаки. Обложка: Президент Международной авиационной федерации В. К. Коккинаки. © / РИА Новости

Источник: https://nstarikov.ru/korol-vozdushnyh-rekordov-kak-kokkinaki-doletel-do-tihogo-okeana-113939