Древние иконы “древнего” Ярославля
10:56. 16 марта 2020 319 просмотров 5 коммент. Опубликовал: Русофил
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По моему мнению, стойкому человеку никакое несчастье не может дать повода прервать исполнение какой бы то ни было из его обязанностей.
Ну и где иконы?
Полный зал.)
Да везде ))
Вот только древних нет не было и не будет ))
Что за смешной дядька, знающий все про профессию реставратор, но “тут не помню”, а “там забыл” в трехминутной речи? Очередной математик-кибернетик не довольный своими результатами в профильной дисциплине? Степень авторитета зашкаливает.
Только ребёнок или шизик или умная женщина притворяющаяся дурой может сказать
- А король-то голый