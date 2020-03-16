Главная » Видео, История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Древние иконы “древнего” Ярославля

10:56. 16 марта 2020 319 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-_UdiP9cNbU&t=277s

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Древние иконы "древнего" Ярославля с точки зрения Новой Хронологии
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
..., как раз о том, почему Ярославль был самым богатым градом. Ранее... – мудрое солнц, Ярослав – славящий солнце; Ярославль, Яранск – города; Яра – река; яровая... объяснить, что на очень древних иконах изображены наши предки – древние ученые, которые додумались...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
..., как раз о том, почему Ярославль был самым богатым градом. Ранее... – мудрое солнц, Ярослав – славящий солнце; Ярославль, Яранск – города; Яра – река; яровая... объяснить, что на очень древних иконах изображены наши предки – древние ученые, которые додумались...
Руины Рязани на карте Московии 1706 г. Город Рязань и библейский город Ресен.
... на карте Московии, автор), Переяславль, Ярославль, Углич, Вологда, Владимир, Старая Русса...это Крёз=Тесей=Михаил Архангел). Икона почему-то однозначно присваивается именно.... Юрий Долгорукий восстанавливает древние владения и древнюю власть в ключевых городах...
Культ Волоса в Подсолнечном царстве
... содержания. Причем эти меднолитые иконы имели особое распространение в народной...Центральной Европе не были самыми древними. Самая древняя гаплогруппа R1a была найдена...стеною, назвав в своё имя — Ярославль» (Ленивцев М. Описание построения города...
"Один"-мятежный Демон древних славян
...«Смерть Олега Вещего…» ). Это Муром, Ярославль, Суздаль, Новгород на Волхове ( «Кэнугард...Яик). «Современный Уральск оказался очень древним городом. Здесь проживали в прошлом... церкви Рождества Богородицы- Влахернская икона Божьей матери в селе Селевкино...

5 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)