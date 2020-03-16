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«Черные лебеди» и новый мировой кризис 2020

09:42. 16 марта 2020 Нет просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Теория «чёрного лебедя» — это концепция, разработанная ученым и теоретиком и практиком фондового рынка Нассимом Талебом. Она быстро стала знаменитой, а выражение «черные лебеди» стало означать внезапные и масштабные явления, кардинально меняющие ход истории. Меняющие коренным образом ситуацию.
Суть теории Н. Талеба в том, что существуют крайне редкие явления, которые, во-первых, невозможно предсказать, а, во-вторых, при их наступлении становится невозможным прогнозирование дальнейшего развития ситуации.
2020 год начался целой чередой таких явлений. Целая стая «черных лебедей» обрушилась на реальность.
Только вот вопрос – насколько «дикими», а не «ручными», являются эти «лебеди»?
Какова была бы ваша реальность, если бы в середине декабря 2019 года вам бы сказали, что США ЗАПРЕТЯТ въезд на свою территорию граждан ЕС?
При этом оставив такую возможность для Великобритании. Но через несколько дней вводится запрет и на прилет из объединенного королевства.
Налет цивилизации тонок и еле уловим. Коронавирус сделал для разрушения мировой экономики куда больше Дональда Трампа. Авиаперевозки лежат, туризм почти ликвидирован, как отрасль по всему миру за считанные недели.
Предсказать такое развитие событий действительно было крайне сложно.
Но реальность такова. Это значит, что в принципе, в нашем мире нет вообще ничего невозможного.
Давайте и будем из этого исходить в своем понимании и наших оценках реальности и возможного будущего.

 

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Источник: https://nstarikov.ru/chernye-lebedi-i-novyj-mirovoi-krizis-2020-113987

Метки: блог, Видео

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