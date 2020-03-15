Война нефтяных цен: западные эксперты предсказали победителя

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Максим Рубченко. Мир возвращается в эпоху дешевой нефти. Крупнейшие производители собираются нарастить добычу, что обернется длительным снижением котировок. Сейчас эксперты пытаются понять, кто при этом сильнее рискует: для кого все может закончиться экономической катастрофой, а кто выйдет победителем в ценовой войне, увеличит свою долю на международном рынке и станет самым влиятельным игроком.

Доигрались

"Подход Саудовской Аравии к возможной сделке с Россией сводился к ультимативному требованию поддержать сокращение добычи еще на 1,5 миллиона баррелей в день. Именно это и разозлило Москву, не считающую себя младшим партнером Эр-Рияда", — объясняет британская Financial Times.

"Ранее Саудовская Аравия надеялась сохранить позиции и доходы на нефтяном рынке посредством поощрения сотрудничества между крупными игроками. Теперь же саудиты полагают, что в сложившихся обстоятельствах разумнее всего поступить прямо противоположным образом: вступить в игру "кто первый струсит" с Москвой и независимой нефтяной индустрией США, рассчитывая на победу", — отмечает обозреватель агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.

аналитического портала Zerohedge Тайлер Дарден отмечает, что ОПЕК находится в кризисе уже много лет и от окончательного распада картель до сих пор удерживала только готовность России "оказать услугу в обмен на достижение собственных геостратегических целей". Но бесконечно спасать альянс экспортеров нефти Москва не готова. Реакцию России западные эксперты считают вполне естественной. "Русские сказали, что хотят увидеть полную картину воздействия коронавируса на рынок, прежде чем предпринимать какие-либо меры, — указывает Financial Times. — Однако Москва тоже не прочь испытать на прочность американскую сланцевую индустрию. Санкции, введенные Соединенными Штатами против российских энергетических компаний, включая февральские ограничения на торговое подразделение " Роснефти ", а также попытки помешать завершению строительства " Северного потока — 2 " разозлили Кремль". Основатель

"На фоне паники, связанной с пандемией коронавируса, ОПЕК потребовала беспрецедентного сокращения добычи, — продолжает аналитик. — Но в конце концов Россия сказала "нет".

Венесуэле, По мнению Дардена, Москва выбрала идеальный момент, чтобы продемонстрировать силу. "Запад безжалостно нападает на Россию за "преступление" быть Россией, — подчеркивает он. — И Кремль наконец нанес ответный удар за недобросовестное поведение США в Иране , Ираке, Сирии , на Украине , в Йемене Афганистане . Теперь Путин добьется максимальных уступок от Вашингтона и стран ОПЕК, которые поддерживают воинственную политику США относительно союзников России — Китая , Ирана и Сирии".

Война на истощение