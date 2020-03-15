Тайна трагедии Катыни. Дебаты: Анатолий Вассерман / Евгений Михайлов

Весной 2020 года исполняется 80 лет Катынской трагедии. Кто несёт за неё ответственность и почему дискуссия о этом не утихает до сих пор. В дебатах по этому вопросу сошлись аналитик, публицист Анатолий Вассерман и бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=h_67Q53JDT0