Тайна трагедии Катыни. Дебаты: Анатолий Вассерман / Евгений Михайлов
Весной 2020 года исполняется 80 лет Катынской трагедии. Кто несёт за неё ответственность и почему дискуссия о этом не утихает до сих пор. В дебатах по этому вопросу сошлись аналитик, публицист Анатолий Вассерман и бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов.
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Научно-просветительская конференция https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…
#ДеньТВ #Вассерман #история #Катынь #СССР #Втораямировая #дебаты #фальсификацияистории