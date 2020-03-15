Сводки от ополчения Новороссии 15 марта 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за прошедшие сутки по итогам брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки, вооружённые формирования Украины тридцать раз открывали огонь по районам населённых пунктов Республики.

На горловском направлении военные преступники 58-й бригады под командованием Кащенко обстреляли из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм миномётов, а также крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия поселки шахты «6/7» и шахты им. Гагарина г. Горловки.

На донецком направлении боевики 92-й, 128-й, 57-й бригад по приказу преступников Кокорева, Гончарука и Мишанчука вели огонь с применением 120-мм и 82-мм миномётов, а также крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по районам н.п. Петровское, Старомихайловка, Еленовка, Ясиноватая, Васильевка, Жабичево, поселков шахт Октябрьская и Трудовская, а также по району аэропорта г. Донецка.

Сегодня ночью в 01:35 боевики 58 бригады по приказу военного преступника Кащенко обстреляли посёлок шахты им. Гагарина из 122-мм артиллерии, выпустив по населённому пункту 10 снарядов.

В результате обстрела повреждена высоковольтная ЛЭП в поселке Курганка. Без электричества остались более 1000 абонентов, котельные № 13, 14 и 15 обесточены. Экстренными службами проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

Кроме того, ранения получили три мирных жителя: мужчина, 1952 года рождения, женщина, 1959 года рождения, а также четырнадцатилетний подросток. Пострадавшие доставлены в городскую больницу № 2 г. Горловки, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Также по уточнённым данным, в г. Горловке повреждения получили восемь домов по ул. Генерала Батюка — 32, 34, 36, 38, 41, 42, 43 и ул. Артемовское шоссе, д. 28.

Кроме того, сегодня в 11.05 боевики 28 бригады ВСУ под командованием Марченко открыли огонь по району н.п. Сигнальное с применением миномётов калибром 82 мм, в результате чего получил ранение мирный житель, 1935 года рождения (стало известно, что от полученных ранений он скончался в больнице, — прим. РВ), повреждены два жилых дома по адресам ул. Гагарина, 12 и 16, а также повреждена ЛЭП, питающая электроэнергией н.п. Сигнальное и северную окраину н.п. Еленовка.

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На мариупольском направлении боевики 128-й бригады по приказу преступника Гончарука вели огонь с применением крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по району н.п. Петровское.

Нам стало известно, что во время обстрелов территории нашей республики непосредственно на позициях 58 бригады присутствовали журналисты шести украинских и зарубежных информационных агентств — «5 канал», «1+1», ICTV, News One, Associated Press и Deutsche Welle.

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Необходимо отметить, съёмки производились под руководством оперативной группы ИПсО штаба «ООС», ответственным за подготовку постановочных сюжетов назначен помощник командующего «ООС» по коммуникациям полковник Бородавко.

Под обстрел со стороны ВСУ трижды попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема ЮДВ, зафиксированы повреждения фасада и остекления.

Дополнительная информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Материалы по фактам обстрелов населённых пунктов переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВСУ Кащенко, Кокорева, Гончарука и Мишанчука.

Противник продолжает обострять обстановку вблизи района разведения сил и средств на участке № 3 «Петровское». Нашими наблюдателями отмечено проведение инженерных работ с привлечением техники и личного состава в районе участка разведения, а также установку более 200 противотанковых мин ТМ-62. Данная информация подтверждается в официальных отчетах СММ ОБСЕ.

Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях противника.

За прошедшие сутки в зоне «ООС» трое украинских боевиков получили травмы, один от полученных ранений скончался на позициях 58-й бригады в районе н. п. Юрьевка, где при разгрузке боеприпасов произошёл взрыв гранаты.

Примечателен тот факт, что контроль проведения разгрузочных работ осуществлял ефрейтор Мостов Н.В., офицеры на месте происшествия отсутствовали.

Важно отметить, что о происшествии стало известно командиру бригады от командующего ОТГ «Восток» Москаленко, который в свою очередь получил эту информацию от сотрудников военной контрразведки СБУ, что в очередной раз подтверждает полное безразличие и самоустранение командного состава бригады от управления подчинёнными в зоне конфликта.

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По имеющейся информации, Главное военно-медицинское управление ВСУ проинформировало командующих видов, родов войск и служб о том, что в зоне проведения операции на Донбассе наблюдается рост заболевания украинских военнослужащих инфекционными болезнями. Острая инфекция, выявленная у военнослужащих ВСУ, зачастую приводит к летальному исходу.

Причиной заболевания личного состава является поставка в зону «ООС» некачественных продуктов питания и погоня украинского командования за недостижимыми стандартами НАТО, которые предусматривают рацион питания якобы из 400 блюд на выбор.

Кроме того, на полигоне «Широкий Лан» произошло массовое кишечное отравление более 150 военнослужащих из состава 79 одшбр. В целях проведения разбирательства по данному факту на полигон прибыла комиссия министерства обороны Украины. На полигоне объявлен карантин, в связи с чем командующим ДШВ отданы указания командиру 79 бригады Курачу о переносе срока убытия соединения для плановой замены в зону «ООС» на один месяц.

В 92 омбр также отмечено прибытие комиссии медицинской службы штаба ОТГ «Восток» для проведения разбирательства по факту выявления туберкулеза у 23 боевиков соединения.

Командование «ООС» в срочном порядке принимает меры по снижению роста заболевания, но остановить распространение острой кишечной инфекции среди военнослужащих пока не удаётся.

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