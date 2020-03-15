Стена? Да. Пока сами не попросятся назад – так русофобка Ницой намерена вернуть Донбасс
На Украине только ленивый не фантазировал по поводу «возвращения Донбасса» обратно. Своими воображениями поделилась известная скандалистка и русофобка, писательница Лариса Ницой. Однако её идея-фикс отличается от массы других предложений.
По мнению писательницы, вообще незачем «тянуть» Донбасс к себе, лучше просто отгородиться стеной. Дескать они сами обратно попросятся.
«Я поддерживаю такую идею. Стена? Да. Пока сами не попросятся назад. Зачем нам Донбасс силой тянуть к себе, если тамошние люди враждебно относятся к нам и ненавидят нас? Да, жаль земель, потому что это наши земли, захватили чужие», - заявила Ницой.
Она выразила мнение, что Донбасс вовсе «заселён иностранцами», которых заселили на эти земли в «период голодомора». А сейчас эти самые «иностранцы» захватили территории на востоке Украины, утверждает скандально известная писательница. Тянуть людей, которых всегда называли «быдловатыми чужаками», незачем, уверена Ницой.
Донбасс, по её мнению, необходимо «отпустить в свободное плавание», до тех пор, пока Украина не станет «процветающей страной».
Кроме того, Ницой отметила, что, когда «Донбасс вернётся», местных жителей придётся «перевоспитывать», пока они не «докажут свою любовь в Украине».
«Если они вернутся, чтобы «вправлять мозги» нам - мол, речь не наша, культура не наша и так далее, то нам такое совсем не нужно. Опять же когда оккупированные территории вернутся, на время людей оттуда нельзя будет допускать к власти, пока они не сдадут экзамены и не станут гражданами Украины», - подытожила Ницой.
Интересно, когда же Украина станет той самой «процветающей страной» и «быдловатые чужаки» попросятся обратно? Сама русофобка от прогнозов, разумеется, воздержалась.
Ницой это кто?
Цоя знаю а Ницои идут лесом.
Развелось тараканов в бомжатнике
Хай живуть столпы украинской культуры -”писательница” Ницой и “режиссер” Сенцов.
Бедные ,бедные хохлы ,они еще не знают ,что ими уже сыграли и процесс идет независимо от народа ,когда-то богатой Украины.Мне сбросили статью ,уверена вам понравится:
“В ближайшие годы государственное образование Украина исчезнет с карты мира, уж больно много ошибок совершено его элитами, населением и внешними игроками. Уровень жизни населения обвалится еще больше, практически все элитарии потеряют статус. Автору искренне жаль население южнорусских территорий, но иной выход приближается к вероятности чудесного сценария.
Россия, как основной игрок и центр будущего панрегиона в ближайшие годы минимизирует влияние и присутствие в регионе в явном виде Китая, США, Западной Европы, Турции и т.д., взяв практически под полное влияния Украину.
Наиболее вероятный тайминг событий ближайших лет на Украине:
2020 год – продолжение деградации государственных институтов, экономики и бегства населения;
начало 2021 года – передача Дональдом Трампом своей доли в ООО «Украина» в доверительно управления России, консолидация последней контрольного пакета;
2021-2022 гг. – полное банкротство Украины на фоне общемирового кризиса;
2022-2023 гг. – формирование нового государства конфедеративного типа (условная Малороссия), состоящего из республик;
2021-2023 гг. – полная зачистка украинской элиты;
начало 2023 года – получение Россией фактического контроля над бУкраиной в рамках «Новой Ялты»;
2023-2024 гг. – выход из состава Малороссии отдельных республик и запуск открытых интеграционных процессов в состав России и Польши;
2023-… гг. политика по денацификации, тождественная денационализации.
2024 г. – переход управление оставшейся Малороссией в Минск.
Теоретически, указанный процесс изменений можно растянуть еще на 1-1,5 года, но это будет зависеть исключительно от внешних факторов. Кардинально изменить ситуацию – на грани чудесного сценария. Будущее большей части территорий современной Украины – малонаселенные, аграрные и слабо индустриальные окраины Русского мира, Польши и «Великого княжества литовского-2».
Картинка грустная и безрадостная, но кто бы мог 20 лет назад сказать, что Украина скатится до текущего состояния? То-то и оно.”https://shkolnikov.info/articles/11-analitika-i-prognozy/77493-geostrategicheskiy-vzgljad-na-budushhee-juzhnorusskikh-zemel