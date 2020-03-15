Стена? Да. Пока сами не попросятся назад – так русофобка Ницой намерена вернуть Донбасс

На Украине только ленивый не фантазировал по поводу «возвращения Донбасса» обратно. Своими воображениями поделилась известная скандалистка и русофобка, писательница Лариса Ницой. Однако её идея-фикс отличается от массы других предложений.

По мнению писательницы, вообще незачем «тянуть» Донбасс к себе, лучше просто отгородиться стеной. Дескать они сами обратно попросятся.

«Я поддерживаю такую ​​идею. Стена? Да. Пока сами не попросятся назад. Зачем нам Донбасс силой тянуть к себе, если тамошние люди враждебно относятся к нам и ненавидят нас? Да, жаль земель, потому что это наши земли, захватили чужие», - заявила Ницой.

Она выразила мнение, что Донбасс вовсе «заселён иностранцами», которых заселили на эти земли в «период голодомора». А сейчас эти самые «иностранцы» захватили территории на востоке Украины, утверждает скандально известная писательница. Тянуть людей, которых всегда называли «быдловатыми чужаками», незачем, уверена Ницой.

Донбасс, по её мнению, необходимо «отпустить в свободное плавание», до тех пор, пока Украина не станет «процветающей страной».

Кроме того, Ницой отметила, что, когда «Донбасс вернётся», местных жителей придётся «перевоспитывать», пока они не «докажут свою любовь в Украине».

«Если они вернутся, чтобы «вправлять мозги» нам - мол, речь не наша, культура не наша и так далее, то нам такое совсем не нужно. Опять же когда оккупированные территории вернутся, на время людей оттуда нельзя будет допускать к власти, пока они не сдадут экзамены и не станут гражданами Украины», - подытожила Ницой.

Интересно, когда же Украина станет той самой «процветающей страной» и «быдловатые чужаки» попросятся обратно? Сама русофобка от прогнозов, разумеется, воздержалась.