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Стена? Да. Пока сами не попросятся назад – так русофобка Ницой намерена вернуть Донбасс

19:31. 15 марта 2020 191 просмотр 3 коммент. Опубликовал:

На Украине только ленивый не фантазировал по поводу «возвращения Донбасса» обратно. Своими воображениями поделилась известная скандалистка и русофобка, писательница Лариса Ницой. Однако её идея-фикс отличается от массы других предложений.

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По мнению писательницы, вообще незачем «тянуть» Донбасс к себе, лучше просто отгородиться стеной. Дескать они сами обратно попросятся.

«Я поддерживаю такую ​​идею. Стена? Да. Пока сами не попросятся назад. Зачем нам Донбасс силой тянуть к себе, если тамошние люди враждебно относятся к нам и ненавидят нас? Да, жаль земель, потому что это наши земли, захватили чужие», - заявила Ницой.

Она выразила мнение, что Донбасс вовсе «заселён иностранцами», которых заселили на эти земли в «период голодомора». А сейчас эти самые «иностранцы» захватили территории на востоке Украины, утверждает скандально известная писательница. Тянуть людей, которых всегда называли «быдловатыми чужаками», незачем, уверена Ницой.

Донбасс, по её мнению, необходимо «отпустить в свободное плавание», до тех пор, пока Украина не станет «процветающей страной».

Кроме того, Ницой отметила, что, когда «Донбасс вернётся», местных жителей придётся «перевоспитывать», пока они не «докажут свою любовь в Украине».

«Если они вернутся, чтобы «вправлять мозги» нам - мол, речь не наша, культура не наша и так далее, то нам такое совсем не нужно. Опять же когда оккупированные территории вернутся, на время людей оттуда нельзя будет допускать к власти, пока они не сдадут экзамены и не станут гражданами Украины», - подытожила Ницой.

Интересно, когда же Украина станет той самой «процветающей страной» и «быдловатые чужаки» попросятся обратно? Сама русофобка от прогнозов, разумеется, воздержалась.

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 14117 -93
    Русофил 15 марта 2020 в 19:52

    Ницой это кто?
    Цоя знаю а Ницои идут лесом.
    Развелось тараканов в бомжатнике

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  • 440 384
    KT 15 марта 2020 в 20:13

    Хай живуть столпы украинской культуры -”писательница” Ницой и “режиссер” Сенцов.

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  • 7342 5820
    марина 15 марта 2020 в 21:16

    Бедные ,бедные хохлы ,они еще не знают ,что ими уже сыграли и процесс идет независимо от народа ,когда-то богатой Украины.Мне сбросили статью ,уверена вам понравится:
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    Наиболее вероятный тайминг событий ближайших лет на Украине:

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    начало 2021 года – передача Дональдом Трампом своей доли в ООО «Украина» в доверительно управления России, консолидация последней контрольного пакета;
    2021-2022 гг. – полное банкротство Украины на фоне общемирового кризиса;
    2022-2023 гг. – формирование нового государства конфедеративного типа (условная Малороссия), состоящего из республик;
    2021-2023 гг. – полная зачистка украинской элиты;
    начало 2023 года – получение Россией фактического контроля над бУкраиной в рамках «Новой Ялты»;
    2023-2024 гг. – выход из состава Малороссии отдельных республик и запуск открытых интеграционных процессов в состав России и Польши;
    2023-… гг. политика по денацификации, тождественная денационализации.
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    Теоретически, указанный процесс изменений можно растянуть еще на 1-1,5 года, но это будет зависеть исключительно от внешних факторов. Кардинально изменить ситуацию – на грани чудесного сценария. Будущее большей части территорий современной Украины – малонаселенные, аграрные и слабо индустриальные окраины Русского мира, Польши и «Великого княжества литовского-2».

    Картинка грустная и безрадостная, но кто бы мог 20 лет назад сказать, что Украина скатится до текущего состояния? То-то и оно.”https://shkolnikov.info/articles/11-analitika-i-prognozy/77493-geostrategicheskiy-vzgljad-na-budushhee-juzhnorusskikh-zemel

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