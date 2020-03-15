Спикер ЛНА уверен, что ПНС не заинтересовано в перемирии

По мнению официального спикера Ливийской национальной армии генерала-майора Ахмада Мисмари, Файез Саррадж, возглавляющий так называемое Правительство национального согласия, не заинтересован в перемирии. Ранее Afrigatenews сообщило, что подконтрольные ПНС террористы стягивают к линии фронта военную технику, устанавливают там радары и системы ПВО.





Мисмари отметил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также не планирует отказываться от планов по Ливии. Воспользовавшись перерывом в политических переговорах, Анкара перебросила в североафриканскую республику огромное количество завербованных сирийских террористов, несколько партий военной техники и вооружения. Президент Турции намерен увеличить своё влияние в регионе, чтобы в последствии поторговаться с ЕС за выгодные условия в обмен на вывод турецких сил из Ливии и Сирии.



Спикер ЛНА также подчеркнул, что в условиях иностранного вмешательства со стороны Турции и Италии достижения мира в стране невозможно. Цель операции «Аль-Камара» — борьба с терроризмом в стране, однако внешние силы пособничают боевикам, не позволяя навести в Ливии порядок, добавил генерал-майор.



Представитель ЛНА сообщил, что в настоящее время наибольшее количество террористов сконцентрировалось в аз-Завии, Сарбате и Зуваре. Кроме того, на юге Туниса появилась турецкая военная база.



Напомним, сейчас ООН никак не может повлиять на урегулирование кризиса в Ливии, так как представители ПНС отказываются начинать полноценный политический диалог. Командование ЛНА, в свою очередь, не однократно заявляло о готовности продолжать переговоры в Женеве в формате диалога «5+5».



Спикер ЛНА также отметил, что ситуация в Ливии схожа с тем, что происходит в Сирии. Турция вмешивается во внутренние дела двух государств, пособничая терроризму. При этом недавно, боевики подконтрольные ПНС организовали информационный вброс, заявив, что делегация Восточного правительства в Ливии посещала Сирию.