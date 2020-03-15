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Спикер ЛНА уверен, что ПНС не заинтересовано в перемирии

15:38. 15 марта 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

По мнению официального спикера Ливийской национальной армии генерала-майора Ахмада Мисмари, Файез Саррадж, возглавляющий так называемое Правительство национального согласия, не заинтересован в перемирии. Ранее Afrigatenews сообщило, что подконтрольные ПНС террористы стягивают к линии фронта военную технику, устанавливают там радары и системы ПВО.
 

Спикер ЛНА считает, что Файез Саррадж будет продолжать боевые действия ливия, пнс ливии, лна, сирия, турция


Мисмари отметил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также не планирует отказываться от планов по Ливии. Воспользовавшись перерывом в политических переговорах, Анкара перебросила в североафриканскую республику огромное количество завербованных сирийских террористов, несколько партий военной техники и вооружения. Президент Турции намерен увеличить своё влияние в регионе, чтобы в последствии поторговаться с ЕС за выгодные условия в обмен на вывод турецких сил из Ливии и Сирии.

Спикер ЛНА также подчеркнул, что в условиях иностранного вмешательства со стороны Турции и Италии достижения мира в стране невозможно. Цель операции «Аль-Камара» — борьба с терроризмом в стране, однако внешние силы пособничают боевикам, не позволяя навести в Ливии порядок, добавил генерал-майор.

Представитель ЛНА сообщил, что в настоящее время наибольшее количество террористов сконцентрировалось в аз-Завии, Сарбате и Зуваре. Кроме того, на юге Туниса появилась турецкая военная база.

Напомним, сейчас ООН никак не может повлиять на урегулирование кризиса в Ливии, так как представители ПНС отказываются начинать полноценный политический диалог. Командование ЛНА, в свою очередь, не однократно заявляло о готовности продолжать переговоры в Женеве в формате диалога «5+5».

Спикер ЛНА также отметил, что ситуация в Ливии схожа с тем, что происходит в Сирии. Турция вмешивается во внутренние дела двух государств, пособничая терроризму. При этом недавно, боевики подконтрольные ПНС организовали информационный вброс, заявив, что делегация Восточного правительства в Ливии посещала Сирию.

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