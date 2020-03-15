Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 марта 2020

Как сообщала «Русская Весна», сегодня российская военная полиция и турецкие военные впервые вышли на совместное патрулирование трассы М4 в Идлибе. Это, напомним, стало возможным в результате договоренностей, достигнутых в ходе встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта.

Сегодня представитель Министерства обороны РФ заявил, что маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе был сокращён из-за провокаций бандформирований.

Террористы пытались задействовать в качестве «живого щита» женщин и детей для провокаций на пути российско-турецкого патруля в Идлибе.

Москва предоставила Анкаре дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии.

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