Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 марта 2020
- 12:37 Москва дала Турции дополнительное время, — Минобороны РФ.
- 09:46 Российская военная полиция вместе с турками вышла на трассу М4.
- 09:05 Фронт под Саракибом.
- 02:30 Россия и Турция создали совместный военный центр в Сирии.
Москва дала Турции дополнительное время, — Минобороны РФ
Как сообщала «Русская Весна», сегодня российская военная полиция и турецкие военные впервые вышли на совместное патрулирование трассы М4 в Идлибе. Это, напомним, стало возможным в результате договоренностей, достигнутых в ходе встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта.
Сегодня представитель Министерства обороны РФ заявил, что маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе был сокращён из-за провокаций бандформирований.
Террористы пытались задействовать в качестве «живого щита» женщин и детей для провокаций на пути российско-турецкого патруля в Идлибе.
Москва предоставила Анкаре дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Российская военная полиция вместе с турками вышла на трассу М4
Российская военная полиция вышла с Турцией на совместное патрулирование трассы М4 в Идлибе согласно договорённостям между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом, достигнутым 5 марта в Москве.
Как сообщала вчера «Русская Весна», в Сирии начал работу Совместный военный центр по взаимодействию с Турцией для обеспечения режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования.
Вчера на брифинге для прессы руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что в рамках подготовки к совместному российско-турецкому патрулированию трассы М4 проведена инженерная разведка маршрута патрулирования: Саракеб — Найраб — Мсибин — Найраб — Саракеб.
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Фронт под Саракибом
Итоговая линия фронта под Саракибом.
Если смотреть на итоговое положение, то Турция смогла сохранить зацепку в Афесе, откуда можно вести огонь по трассе М-5 и в случае интенсификации боевых действий снова сделать ее недоступной для использования.
Также туркам удалось отодвинуть САА от Сармина, но в целом недалеко – из того что осталось от результатов наступления ХТШ и СНА при поддержке Турции Найраб и Афес + еще 4 мелких поселка. В остальном же, ключевые поселки плюс Саракиб остались за САА.
Можно быть уверенным, что если бы Турция смогла удержать Саракиб и не дать САА при поддержке России и Ирана его отбить, то Эрдоган в Москве разговаривал бы по другому. Ну а так, даже этот козырь у него отобрали.
Фронт к северу от Саракиба в районе авиабазы Тафтаназ. Здесь сирийцы удержали все, что заняли в начале февраля и находятся в непосредственной близости как от Тафтаназа и Бинниша, а также города Маарат-ан-Наасан.
Фронт к югу от Саракиба. Джабас, Даддых и Кафр-Баттих после напряженных боев остались за САА.
В целом, для САА благообразная картина (Саракиб + М-5), если не считать Афеса.
PS. Сегодня должно пройти первое совмстное патрулирование российских и турецких военных по трассе М-4, которая заблокирована для правительственных сил с 2012 года.
Посмотрим,как Эрдоган намеревается выполнять московские договоренности. Или не выполнять.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Россия и Турция создали совместный военный центр в Сирии
Совместный военный центр по взаимодействию с Турцией для обеспечения режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования в Сирии начал свою работу.
Об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
«Начал работу совместный координационный центр по взаимодействию с турецкой стороной для обеспечения режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования», — заявил он.
В рамках подготовки к совместному российско-турецкому патрулированию трассы М4 проведена инженерная разведка маршрута патрулирования: Саракеб — Найраб — Мсибин — Найраб — Саракеб.
Российский Центр по примирению также призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su