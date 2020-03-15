Русские лишат США ракетного козыря

Решение России поставить Сербии зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», вопреки угрозам Вашингтона, может стать серьезной головоломкой для США, а также сигналом для НАТО, который придерживается курса расширения на восток. При этом, китайские эксперты считают, что у Москвы припасен еще один козырь в рукаве на случай, если американские партнеры не поймут намеков. Об этом сообщает информационный портал Sohu, эксклюзивный перевод статьи которого предоставляет «ПолитРоссия».

Панцирь» от угроз

В январе нынешнего года стало известно, что Россия заключила с Сербией договор на поставку батареи ЗРПК «Панцирь-С1», причем, как отмечают китайские аналитики, Москва, принимая во внимание стратегический характер этой сделки, по сути, подтолкнула Белград к этой покупке, предоставив серьезную скидку. Примечательно, что обсуждение вопросов контракта происходило на фоне непрекращающихся угроз со стороны Вашингтона. Дело в том, что Сербия является одним из партнеров НАТО, а подобная поставка может, как обычно отмечают в США, подорвать безопасность альянса. Нечто подобное звучало со стороны американских чиновников в сторону Турции, когда Анкара решилась купить С-400 «Триумф», несмотря на риск исключения из программы F-35. Таким образом, за последнее время сразу две страны, так или иначе связанные с североатлантическим военным блоком заявили о своем протесте против США в пользу российского вооружения, а это уже серьезный прецедент, который грозит репутационными, а затем и экономическими потерями на оружейном рынке.

«Теперь у НАТО проблемы. Сербия, которая находится в окружении стран Альянса, несмотря на протесты Запада, настояла на импорте оружия из России. Белград не принял условий США, и теперь любые попытки Вашингтона изменить ситуацию бесполезны. “Панцирь-С1” вызывает серьезное беспокойство со стороны Пентагона», – отмечают китайские эксперты.

Время «Триумфа»

И это немудрено, ведь «Панцирь» – это уникальная система, новое поколение которого станет настоящим «убийцей беспилотников». На его вооружении используется новая многофункциональная прицельная станция с фазированной антенной решеткой, благодаря которой прицельная дальность увеличится до 40 километров, при этом комплекс сможет использовать гиперзвуковую ракету, способную уничтожить высокоскоростные цели на расстоянии до 60 километров. Собственно, мощный боевой потенциал систем линейки «Панцирь» отмечал министр обороны Сергей Шойгу. Глава военного ведомстве подчеркнул, что ЗРПК доказали свою эффективность во время нападений боевиков на сирийскую авиабазу ВКС РФ Хмеймим. Поэтому неудивительно, что Минобороны осуществляет модернизацию войск противовоздушной обороны за счет таких систем, как «Панцирь».

Однако еще более серьезным беспокойством для США должны стать планы Сербии на покупку российского С-400. И дело, конечно, не в заверениях подрыва безопасности НАТО или несоответствии используемых вооружений. Проблема для Вашингтона заключается в том, что Сербия находится по соседству с Румынией, где расположен американский противоракетный комплекс Aegis Ashore – главный инструмент давления США на Россию. Пусковые установки, используемые для ракет-перехватчиков SM-3, совместимы с наземной ракетой Tomahawk, которая «неожиданным» образом была разработана сразу же после срыва ДРСМД, инициированного американской стороной. Собственно, дальность этой ракеты, расположенной в румынском Девеселу, позволяет угрожать Москве ударом. Но Россия, поставив Сербии С-400, не только лишит американцев их ракетного козыря, но и подкинет Вашингтону серьезную геополитическую головоломку, разрешить которую, как отмечают китайские эксперты, США, наверное, не по зубам.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/politros.com/russkie-lishat-ssha-raketnogo-kozyria-kitaiskie-smi-rasskazali-pro-serbskuiu-golovolomku-rossii-5e6d32a0d965b421effcb802?&utm_campaign=dbr