Россия возродила «медицинский спецназ» для борьбы с эпидемиями

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Коронавирус становится настоящим стресс-тестом для мира и наглядно демонстрирует какие управленческие системы эффективны на деле, а не на словах. Китайская централизованная система позволила взять вирус под контроль, в то время как западные страны пока не демонстрируют успехов в этом направлении. А что же Россия? Мы уже успели перенять кое-что из китайского опыта, но кое-чему ещё придётся научиться. Подробности в этом спецвыпуске.





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wPr3MI0uctw