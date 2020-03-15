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Россия возродила «медицинский спецназ» для борьбы с эпидемиями

17:56. 15 марта 2020 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Коронавирус становится настоящим стресс-тестом для мира и наглядно демонстрирует какие управленческие системы эффективны на деле, а не на словах. Китайская централизованная система позволила взять вирус под контроль, в то время как западные страны пока не демонстрируют успехов в этом направлении. А что же Россия? Мы уже успели перенять кое-что из китайского опыта, но кое-чему ещё придётся научиться. Подробности в этом спецвыпуске.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wPr3MI0uctw

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