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Пресечение паники

12:31. 15 марта 2020 193 просмотра 3 коммент. Опубликовал:


Сотрудники правопорядка мешают паникующему немцу закупаться туалетной бумагой.



А тех, кто будет брать больше одного пака туалетной бумаги, отправят на Восточный Фронт.

PS. На фоне подобных историй куда-то запропали все остряки искрометно шутившие про туалетную бумагу в Венесуэле.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5712143.html

Метки: Германия, коронавирус, юмор

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 9050 8340
    жора шапов 15 марта 2020 в 14:13

    Интересно , а они (полицейские) так же толерантно вели бы себя с арабами или турками в очереди?

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    • 430 374
      KTжора шапов 15 марта 2020 в 14:34

      Уверяю,так же.(прожил в Германии 5 лет и доводилось общаться с полицией).В США тоже проблема с туалетной бумагой.В Польше такая же хрень,спросил поляка накой им столько бумаги,получил ответ,что бы маски делать.Подумал ,что он прикалывается и спросил пани и получил точно такой же ответ.))

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