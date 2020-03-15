Пресечение паники
12:31. 15 марта 2020 193 просмотра 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Сотрудники правопорядка мешают паникующему немцу закупаться туалетной бумагой.
А тех, кто будет брать больше одного пака туалетной бумаги, отправят на Восточный Фронт.
PS. На фоне подобных историй куда-то запропали все остряки искрометно шутившие про туалетную бумагу в Венесуэле.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5712143.html
Интересно , а они (полицейские) так же толерантно вели бы себя с арабами или турками в очереди?
Уверяю,так же.(прожил в Германии 5 лет и доводилось общаться с полицией).В США тоже проблема с туалетной бумагой.В Польше такая же хрень,спросил поляка накой им столько бумаги,получил ответ,что бы маски делать.Подумал ,что он прикалывается и спросил пани и получил точно такой же ответ.))
Я не об этом. Голь – на выдумки хитра. Я – о толерастии.