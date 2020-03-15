Патент №. 685,957, 5 Ноября, 1901 года. Заявка заполнена 21 марта 1901 года, №52,153.

Всем кого это может касаться:

Да будет известно, что я, Никола Тесла, житель США, изобрел совершенно новое и полезное усовершенствование в аппарате для утилизации радиантной энергии, на которое написана эта заявка совместно с рисунками, составляющими одно целое.



Хорошо известно что определенного вида радиация - такие как те из ультра-фиолетовый свет, катодный, рентгеновские лучи, или аналогично обладающие свойством зарядки и разрядки проводников электричества, разрядка будет очень заметна когда проводник на который лучи попадают негативно заряжен. Эти излучающие дуговые разряды, обычно рассмотренные являются эфирными колебаниями сверх малых длин волн, и в толковании указанного феномена это было предположено некоторыми авторитетами что они ионизируют или приводят в состояние проводимости атмосферу, через которую они распространяются. Мои собственные эксперименты и наблюдения, однако, привели меня к выводам более согласно с теорией прежде выдвинутой мной что источники такой радиантной энергии выделяют с большой скоростью отдельные частицы материи которые сильно наэлектролизированы, таким образом способны заряжать электрический проводник, или, даже если не так, могут с любой скоростью разряжать электрифицированный проводник либо путем увода самими его заряда или другим способом.



Моя настоящая заявка базируется на открытии которое я сделал что когда лучи или излучения выше указанного вида допущены к падению на изолированное проводящее тело подсоединенное к одному из выводов конденсатора в то время как другой вывод его сделан путем независимых средств получать или удалять электричество ток течет в конденсатор так долго как изолирующее тело подвергается действию лучей, и при условиях в дальнейшем предусмотренных неопределенное (бесконечное) аккумулирование электроэнергии в конденсаторе имеет место. Эта энергия после соответствующего временного интервала, в течении которого допускаются к воздействию, может выявить себя в мощном разряде, который может быть утилизирован для задействования или контролирования механических или электрических приборов или становится полезным многими другими путями.

В применении моего открытия я предусматриваю конденсатор, желательно значительной электростатической емкости, и подсоединяю один из его выводов к изолированной металлической плоскости и другому проводящему телу подверженному воздействию лучей или потокам радиантной материи. Это есть очень важно, особенно ввиду факта что электрическая энергия главным образом доставляется с очень медленной скоростью к конденсатору, конструировать последний с наибольшей тщательностью. Я использую, по предпочтению, лучшее качество слюду как диэлектрика, принимая каждую возможную предосторожность в изолировании арматуры, так что инструмент может выдержать большие электрические напряжения без утечки и может не оставить заметного электричества (электрического заряда) когда разряжается мгновенно. На практике я обнаружил что лучшие результаты наблюдаются с конденсатором, созданным по способу, описанному в патенте данном мне 23 февраля 1897 года, №. 577,671. Очевидно выше указанные предосторожности должны быть более досконально изучены более медленная скорость зарядки и меньшие интервалы времени в течении которых энергия допускается к аккумулированию в конденсаторе. Изолированная плоскость или проводящее тело должны быть как можно больше по площади поверхности как возможно к лучам или потокам материи, я обнаружил что количество энергии, переданной к ней за единицу времени при других идентичных условиях пропорционально облучаемой площади поверхности, или около того. Кроме того, поверхность должна быть чистой и желательно высоко отполированной или амальгамированной (соединять с ртутью). Второй вывод или арматура конденсатора может быть подсоединен к одному из полюсов батареи или другого источника электричества или к любому проводящему телу или объекту с любым из таких свойств или так приспособленного чтобы посредством его вырабатывать электричество требуемого знака поступало к выводу. Простой путь снабжения положительным или отрицательным электричеством вывода является подсоединение его также к изолированному проводнику поддерживаемому на определенной высоте в атмосфере или по отношению к заземленному проводнику, предшествующий, как хорошо известно, поставляет позитивное и последний негативное электричество. Как лучи или предполагаемые потоки материи обычно передают позитивный заряд к первому выводу конденсатора, который подсоединен к плоскости или проводнику выше упомянутому, я обычно подсоединяю второй терминал конденсатора к земле, это будет лучше всего подходящий способ получения негативного электричества, распределяя с необходимостью от производства искусственным источником. Надлежащим образом утилизируя для любой полезной цели энергию, аккумулированную в конденсаторе, я кроме того подсоединяю к его выводам цепь включающую прибор или аппарат, который желается задействовать и другой инструмент или прибор для переменного замыкания и размыкания цепи. Этот последний может быть любой формы контролера цепи, с фиксированными или подвижными частями, или электродами, которые могут задействоваться также сохраненной энергией или посредством независимых приспособлений.



Мое открытие будет более полностью понятно из следующих описаний и прилагающихся рисунков, на которые я сейчас буду ссылаться и которые -

Рисунок 1 является диаграммой, показывающей общую конструкцию аппарата, которая обычно используется. Рисунок 2 сходная диаграмма иллюстрирующая более детально типичные формы аппаратов и элементов используемых на практике, и рисунок 3 и 4 являются схематическими изображениями измененных конструкций соответствующих специальным целям.



Как иллюстративный из способа в котором несколько частей или элементов аппарата в одной из его наипростейших форм были устроены найдены присоединенными для полезной операции, ссылка сделана на рисунок 1, на котором C конденсатор, P изолированная плоскость или проводник который подвергается воздействию лучей, и P' другая плоскость или проводник который заземлен, все подсоединено последовательно, как показано. Выводы TT' конденсатора также подсоединены к цепи, которая включает устройство R для задействования и устройство для контроля цепи d выше описанного характера. Аппарат будучи сконструированным как показано, это будет обнаружено что, когда излучение солнца или другого источника способного производить эффекты, прежде описанные падает на плоскость P аккумулирование электрической энергии в конденсаторе C будет результатом. Это явление, я верю, лучше всего объясняется как следующее: Солнце, также как другие источники радиантной энергии, выбрасывают отдельные частицы материи позитивно заряженные, которые сталкиваются с плоскостью P, передают постоянно электрический заряд к ней. Противоположный вывод конденсатора присоединен к земле, которая может рассматриваться как обширный резервуар негативного электричества, слабый ток течет постоянно в конденсатор, и в столько сколько эти воображаемые частицы являются предположительно маленького радиуса или кривизны, и, следовательно, заряжены до относительно очень высокого потенциала, это заряжание конденсатора может продолжаться, как я в действительности наблюдал, почти бесконечно, даже к точке пробоя диэлектрика. Если прибор d будет такого характера что он будет оперировать замыканием цепи, в которой он находится, когда потенциал в конденсаторе достигает определенной величины, аккумулированный заряд будет проходить через цепь, которая также включает приемник R, и оперирует последним.



На иллюстрации детальной формы аппарата, который может использоваться в осуществлении моего изобретения я теперь ссылаюсь на рисунок 2. На этом рисунке, на котором в общем расположении элементов идентично рисунку 1, прибор d показан как составленный из двух тонких проводящих плоскостей t t', расположенных близко к друг другу и очень подвижных, или посредством их чрезвычайной гибкости или благодаря характеру их держателей. Для улучшения их действия, они должны быть заключены в резервуар, из которого воздух может быть высосан. Плоскости t t' подсоединены последовательно с рабочей цепью, включая соответствующий приемник, который в этом случае показан как состоящий из электромагнита M, подвижного якоря a, втягивающейся пружины b, и шестеренки w, оснащенной защелкой r, которая закреплена на оси якоря a, как иллюстрировано. Когда излучение Солнца или другое излучение падает на плоскость P, ток течет в конденсатор, как выше объяснено, пока потенциал в нем вырастит значительно для притягивания и привода в контакт двух плоскостей t t', и таким образом замкнет цепь, подсоединенную к двум выводам конденсатора. Это позволяет потоку тока, который возбуждает магнит M, приводить им в движение якорь a который вращает шестеренку w. Как только ток прекращается якорь отводится пружиной b, без, таким образом, движения колесо w. С прекращением тока плоскости t t' прекращают контактировать и разделяются, таким образом приводя цепь в исходное состояние.



Рисунок 3 показывает измененную форму аппарата, используемого в связи с искусственным источником радиантной энергии, которая в этом случае может быть дугогасительная установка обильно ультрафиолетовых лучах. Соответствующий рефлектор может быть использован для концентрации и направления излучения. Магнит R и контролер цепи d устроены как в предыдущих рисунках; но в настоящем случае предыдущий вместо выполнения всей работы только служит для целей переменного размыкания и замыкания местной цепи, содержащей источник тока B и приёмной или трансформирующий прибор D. Контролер d, если требуется, может состоять из двух зафиксированных электродов разделенных маленьким воздушным промежутком или слабым диэлектрической пленкой, которая пробивается более или менее внезапно когда определенная разница потенциалов достигается на выводах конденсатора и возвращается к своему начальному состоянию после прохода разряда.



Другая модификация показана на рисунке 4, на котором источник S радиантной энергии находится в специальной рентгеновской трубке разработанной мной имеющей только один вывод k, главным образом из алюминия, в форме полусферы, с плоской отполированной поверхностью спереди, из которой испускается излучение. Он может быть возбужден путем присоединения к одному из выводов любого генератора достаточно высокой электродвижущей силы; но для любого аппарата, использующего это важно чтобы в трубке был вакуум, иначе это может доказать полную неэффективность. Работа или разряд цепи, соединенной с выводами T T' конденсатора включающей в этом случае первичную p трансформатора и контролер цепи состоящий из зафиксированного вывода или щетки t и подвижного вывода t' в форме колеса, с проводящими и изолированными сегментами, которые могут вращаться с произвольной скоростью путем соответствующих средств. В индуктивной связи с первичным проводом или катушкой p находится вторичная s, обычно намного большего количества витков, к концам которой подсоединен приемник R. Выводы конденсатора будучи подсоединенными, как изображено, один к изолированной плоскости P и другой к заземленной плоскости P', когда трубка S возбуждает лучи или потоки материи, испускаемые из нее, которые передают позитивный заряд плоскости P и выводу конденсатора T, в то время как вывод T' постоянно получает негативное электричество от плоскости P'. Это, как прежде объяснено, является результатом аккумулирования электроэнергии в конденсаторе, которое происходит так долго пока цепь остается разомкнутой. Всякий раз, когда цепь замыкается благодаря вращению вывода t', сохраненная энергия разряжается через первичную p, это дает повод во вторичную s к индицированию токов, которые задействуют приемник R.



Легко заметить из того что утверждалось выше что если вывод T подсоединен к плоскости, снабжаемой позитивным вместо негативного электричества лучи должны передавать негативное электричество к плоскости P. Источник S может быть любой формы рентгеновская и ленардовская (Lenard) трубка; но очевидно из теории воздействия что надлежащим образом будут очень эффективными электрические импульсы создающие их должны быть полностью или в большинстве иметь перевес одного знака. Если обычные симметричные переменные токи используются, снабжение должно быть сделано для допуска лучей к падению на плоскость P только на протяжении тех периодов, когда они производят требуемый результат. Очевидно если излучение источника будет остановлено или прервано, или его интенсивность изменяется любым способом, как путем периодического прерывания или ритмичного изменения тока существующего источника, то будут соответствующие изменения в воздействии на приемник R, и таким образом сигналы могут быть переданы и многие другие полезные эффекты произведены. Кроме того, будет понятно, что любая форма замыкателя цепи который будет реагировать на или включатся при воздействии, когда определенное количество энергии, сохраненное в конденсаторе может быть использовано в залоге прибора, специально описанного с ссылкой на рисунок 2 и также что специальные детали конструкции и регулировки нескольких частей аппарата, могут очень широко изменятся без отклонения от общей сути изобретения.

Имея описанным мое изобретение, что я заявляю это есть -

1. Аппарат для утилизации радиантной энергии, содержащий в комбинации конденсатор, один из выводов которого подвержен воздействию лучей или излучения, независимые средства для зарядки другого вывода, цепь и аппарат в ней адаптированный задействоваться или контролироваться путем разряда конденсатора, как выбрано выше.

2. Аппарат для утилизации радиантной энергии, содержащий в комбинации, конденсатор, один из выводов которого подвержен воздействию лучей или излучения, независимые средства для зарядки другого вывода, местную цепь соединенную с выводами конденсатора, контролер цепи в ней и средств адаптированных задействоваться или контролироваться путем разряда конденсатора когда местная цепь замкнута, как выбрано выше.

3. Аппарат для утилизации радиантной энергии, содержащий в комбинации, конденсатор, один из выводов которого подвержен воздействию лучей или излучения, независимые средства для зарядки другого вывода, местную цепь, соединенную с выводами конденсатора, контролер цепи в ней предназначенного для воздействия от данного роста потенциала в конденсаторе, и приборов задействуемых разрядами конденсатора, когда местная цепь замкнута, как установлено выше. .

4. Аппарат для утилизации радиантной энергии, содержащий в комбинации, конденсатор, один из выводов которого подвержен воздействию лучей или излучения, и другой из которого присоединен к земле, цепь и аппарат в ней адаптированный задействоваться разрядом аккумулированной энергии в конденсаторе, как установлено выше.

5. Аппарат для утилизации радиантной энергии, содержащий в комбинации, конденсатор, один из выводов которого подвержен воздействию лучей или излучения, и другой из которого присоединен к земле, местная цепь соединенная с выводами конденсатора, контролер цепи в ней и средств адаптированных задействоваться разрядом конденсатора когда местная цепь замкнута, как установлено выше.

6. Аппарат для утилизации радиантной энергии, содержащий в комбинации, конденсатор, один из выводов которого подвержен воздействию лучей или излучения, и другой из которого присоединен к земле, местная цепь соединенная с выводами конденсатора, контролер цепи в ней и средств адаптированных задействоваться наддаваемым ростом потенциала в конденсаторе, и приборов задействуемых разрядом конденсатора когда местная цепь замкнута, как установлено выше.

7. Аппарат для утилизации радиантной энергии, содержащей конденсатор, который имеет один из выводов подсоединенным к земле и другой к поднятой проводящей плоскости, которая адаптирована получать лучи от удаленного источника радиантной энергии, местную цепь, соединенную с выводами конденсатора, приемник в ней, и контролер цепи из-за этого который адаптирован задействоваться наддаваемым ростом потенциала в конденсаторе, как установлено выше.

Никола Тесла.

Источник: https://energyscience.ru/topic371.html